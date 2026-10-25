Serie C - Game Week 11 25 ott 2026 - 09:30

Grosseto-Reggiana è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Entrambe le piattaforme coprono l'intera stagione di Serie C.

Come vedere Grosseto-AC Reggiana 1919 con una VPN

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Grosseto-AC Reggiana 1919: data e orario

Grosseto e AC Reggiana 1919 si affrontano nel Girone B di Serie C in una sfida tra due squadre che occupano rispettivamente la terza e la quarta posizione in classifica.

I maremmani arrivano a questo appuntamento dopo un pareggio per 4-4 contro il Livorno nell'ultimo turno, un risultato che ha interrotto una striscia positiva costruita con vittorie convincenti contro Vis Pesaro, Pineto e Perugia nelle settimane precedenti.

La Reggiana, dal canto suo, attraversa un momento più complicato. I granata hanno perso le ultime due gare consecutive, cedendo 2-0 al Pineto e 2-0 alla Torres, risultati che hanno frenato la loro corsa nella parte alta del girone.

Il confronto tra le due squadre promette equilibrio: il Grosseto ha dimostrato capacità realizzativa nelle ultime uscite, mentre la Reggiana cercherà di ritrovare solidità e continuità dopo un periodo difficile.

Chi vuole seguire la partita in diretta TV o in live streaming trova di seguito tutte le informazioni necessarie su canali, orario e formazioni.

Formazioni

Per il Grosseto non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Gli aggiornamenti sulla rosa di casa saranno inseriti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per la Reggiana la situazione è analoga: non sono stati resi noti dati su indisponibili o diffidati. Le notizie sulle formazioni di entrambe le squadre verranno aggiornate a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Grosseto ha raccolto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C, con tredici gol segnati e otto subiti. I maremmani vengono dal pareggio per 4-4 contro il Livorno nell'ultimo turno, dopo aver battuto la Vis Pesaro per 3-2 in trasferta. In precedenza avevano dominato il Pineto per 4-0 e il Perugia per 2-0, con l'unica battuta d'arresto rappresentata dalla sconfitta per 3-1 contro la Sambenedettese.

La Reggiana presenta invece un bilancio di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite, con tre gol segnati e tre subiti. I granata vengono da due sconfitte consecutive, 2-0 contro il Pineto e 2-0 contro la Torres, dopo aver battuto la Torres per 2-0 e il Latina per 1-0 nelle gare precedenti. La sconfitta per 1-0 contro lo Spezia aveva già segnalato un momento di difficoltà nel rendimento della squadra.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre in Serie C risale al febbraio 2022, quando la Reggiana ha ospitato il Grosseto vincendo per 3-1. In precedenza, nell'ottobre 2021, la gara disputata in casa del Grosseto si era conclusa sullo 0-0. Nei quattro precedenti disponibili, la Reggiana conta due vittorie contro nessuna del Grosseto, con due pareggi a completare il bilancio.

Classifica





Nel Girone B di Serie C il Grosseto occupa la terza posizione, mentre la Reggiana è quarta: uno scontro diretto tra due squadre separate da pochi punti in questa fase della stagione.





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