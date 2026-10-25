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Serie C
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Dove vedere Grosseto-AC Reggiana 1919 in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Grosseto vs AC Reggiana 1919
Grosseto
AC Reggiana 1919
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Grosseto e AC Reggiana 1919: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 11

Grosseto-Reggiana è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Entrambe le piattaforme coprono l'intera stagione di Serie C.

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Grosseto-AC Reggiana 1919: data e orario

Grosseto e AC Reggiana 1919 si affrontano nel Girone B di Serie C in una sfida tra due squadre che occupano rispettivamente la terza e la quarta posizione in classifica.

I maremmani arrivano a questo appuntamento dopo un pareggio per 4-4 contro il Livorno nell'ultimo turno, un risultato che ha interrotto una striscia positiva costruita con vittorie convincenti contro Vis Pesaro, Pineto e Perugia nelle settimane precedenti.

La Reggiana, dal canto suo, attraversa un momento più complicato. I granata hanno perso le ultime due gare consecutive, cedendo 2-0 al Pineto e 2-0 alla Torres, risultati che hanno frenato la loro corsa nella parte alta del girone.

Il confronto tra le due squadre promette equilibrio: il Grosseto ha dimostrato capacità realizzativa nelle ultime uscite, mentre la Reggiana cercherà di ritrovare solidità e continuità dopo un periodo difficile.

Chi vuole seguire la partita in diretta TV o in live streaming trova di seguito tutte le informazioni necessarie su canali, orario e formazioni.

Formazioni

Per il Grosseto non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Gli aggiornamenti sulla rosa di casa saranno inseriti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per la Reggiana la situazione è analoga: non sono stati resi noti dati su indisponibili o diffidati. Le notizie sulle formazioni di entrambe le squadre verranno aggiornate a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

GRO

GRO - Forma

PER
V2-0
PIN
V0-4
SAM
S1-3
VIS
V2-3
LIV
D4-4
Gol segnato (subito)
14/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
ACR

ACR - Forma

LAT
V1-0
PER
S1-0
SPE
S0-1
TOR
V2-0
PIN
S2-0
Gol segnato (subito)
3/4
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
0/5

Il Grosseto ha raccolto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C, con tredici gol segnati e otto subiti. I maremmani vengono dal pareggio per 4-4 contro il Livorno nell'ultimo turno, dopo aver battuto la Vis Pesaro per 3-2 in trasferta. In precedenza avevano dominato il Pineto per 4-0 e il Perugia per 2-0, con l'unica battuta d'arresto rappresentata dalla sconfitta per 3-1 contro la Sambenedettese.

La Reggiana presenta invece un bilancio di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite, con tre gol segnati e tre subiti. I granata vengono da due sconfitte consecutive, 2-0 contro il Pineto e 2-0 contro la Torres, dopo aver battuto la Torres per 2-0 e il Latina per 1-0 nelle gare precedenti. La sconfitta per 1-0 contro lo Spezia aveva già segnalato un momento di difficoltà nel rendimento della squadra.

Precedenti

Testa a testa

GrossetoPareggioAC Reggiana 1919
0
2
2
Serie C
AC Reggiana 1919 badge
AC Reggiana 1919
ACR
3
Grosseto badge
Grosseto
GRO
1
FIN
Serie C
Grosseto badge
Grosseto
GRO
0
AC Reggiana 1919 badge
AC Reggiana 1919
ACR
0
FIN
Serie C
AC Reggiana 1919 badge
AC Reggiana 1919
ACR
1
Grosseto badge
Grosseto
GRO
0
FIN
Serie C
Grosseto badge
Grosseto
GRO
0
AC Reggiana 1919 badge
AC Reggiana 1919
ACR
0
FIN
1Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal1/4
Entrambe le squadre hanno segnato1/4

L'ultimo precedente tra le due squadre in Serie C risale al febbraio 2022, quando la Reggiana ha ospitato il Grosseto vincendo per 3-1. In precedenza, nell'ottobre 2021, la gara disputata in casa del Grosseto si era conclusa sullo 0-0. Nei quattro precedenti disponibili, la Reggiana conta due vittorie contro nessuna del Grosseto, con due pareggi a completare il bilancio.

Classifica

Grp. B

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpeziaSpeziaSPE
11920195+1429
D
V
V
V
V
2
RavennaRavennaRAV
11722206+1423
V
S
V
S
V
3
GrossetoGrossetoGRO
105412113+819
D
V
S
V
V
4
PescaraPescaraPES
115331513+218
V
V
D
V
S
5
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
10523149+517
S
V
S
S
V
6
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
104421410+416
V
D
V
S
D
7
LivornoLivornoLIV
114431616016
S
D
D
S
V
8
PerugiaPerugiaPER
115151517-216
S
V
S
V
V
9
VadoVadoVAD
114341211+115
V
D
V
V
D
10
TorresTorresTOR
104331112-115
S
V
D
D
D
11
CampobassoCampobassoCAM
114341620-415
V
S
S
D
V
12
LatinaLatinaLAT
113531111014
D
V
V
D
D
13
PinetoPinetoPIN
11353911-214
V
V
D
S
S
14
Atalanta U23Atalanta U23ATA
104061115-412
S
V
S
S
S
15
ForliForliFOR
102531616011
S
D
S
D
D
16
SambenedetteseSambenedetteseSAM
112451618-210
V
D
D
V
S
17
Ostia MareOstia MareOTM
112361014-49
S
S
D
D
D
18
PianesePianesePNS
10154610-48
D
D
V
S
D
19
GubbioGubbioGUB
112181021-117
S
S
S
S
S
20
Vis PesaroVis PesaroVIS
101181024-144
S
S
S
V
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


Nel Girone B di Serie C il Grosseto occupa la terza posizione, mentre la Reggiana è quarta: uno scontro diretto tra due squadre separate da pochi punti in questa fase della stagione.


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