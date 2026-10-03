Dove vedere Grecia-Germania in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

UEFA Nations League A - Game Week 4 4 ott 2026 - 14:45 Toumba Stadium

La partita tra Grecia e Germania è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire il match in tempo reale.

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Grecia-Germania: domenica 4 ottobre ore 20:45

La Grecia ospita la Germania al Toumba Stadium di Salonicco in una sfida valida per il Gruppo 2 della UEFA Nations League A. Ivan Jovanovic guida i padroni di casa in un momento di grande fiducia, mentre Juergen Klopp cerca continuità con la sua nazionale.

La Grecia arriva a questo appuntamento con un percorso recente di tutto rispetto. Dopo aver battuto la Serbia e poi la Germania nella fase iniziale del girone, la squadra di Jovanovic ha consolidato la propria posizione in cima al gruppo, dimostrando solidità difensiva e concretezza in attacco.

La Germania, dal canto suo, ha risposto con una prestazione convincente contro la Serbia, con Florian Wirtz assoluto protagonista: il gol ha zittito le critiche rivoltegli nelle settimane precedenti. Juergen Klopp ha elogiato pubblicamente il centrocampista del Liverpool, sottolineando quanto le conversazioni private con il giocatore abbiano contribuito a sbloccare il suo rendimento.

Il contesto tattico è intrigante. La Grecia ha dimostrato di saper difendere con ordine e colpire in ripartenza, come visto nel pareggio per 2-2 contro i Paesi Bassi, dove i greci erano andati in vantaggio di due reti prima di essere raggiunti nel finale. La Germania, invece, sembra aver trovato fluidità e intensità sotto la guida di Klopp.

In classifica, la Grecia guida il Gruppo 2 mentre la Germania si trova in terza posizione: i tre punti in palio hanno un peso specifico elevato per entrambe le formazioni. Chi vuole restare in corsa per i quarti di finale non può permettersi passi falsi.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Stato di forma

La Grecia ha raccolto due vittorie e un pareggio nelle ultime tre uscite di Nations League, con il successo sulla Germania e quello sulla Serbia come punti di riferimento di questo avvio di campagna.

La Germania presenta un percorso recente più irregolare. Nelle ultime tre gare conta una vittoria, un pareggio e una sconfitta: il 2-0 sulla Serbia nell'ultima giornata, però, ha ridato slancio alla squadra di Klopp, che ha dominato il match con più del 70% di possesso palla e 32 tiri totali.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due nazionali risale al settembre 2026, in questa stessa fase della Nations League, quando la Grecia si impose per 1-0 in casa della Germania ad Augsburg. Guardando ai precedenti disponibili, la Germania ha storicamente prevalso nella serie, con vittorie significative come il 4-2 agli Europei del 2012 e il 2-1 in un'amichevole del 2024. La Grecia ha però dimostrato di poter invertire il trend, come confermato proprio dall'ultimo confronto diretto.

Classifica

Grp. 2 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Grecia GRE 3 2 1 0 5 3 +2 7 D V V 2 Olanda OLA 3 1 2 0 5 4 +1 5 D V D 3 Germania GER 3 1 1 1 3 2 +1 4 V S D 4 Serbia SER 3 0 0 3 2 6 -4 0 S S S Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione





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