Serie C - Game Week 10 19 ott 2026 - 14:30

Giugliano-Foggia sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

Come vedere Giugliano-Foggia con una VPN

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Giugliano-Foggia: data e orario

Giugliano e Foggia si affrontano in un match di Serie C che mette di fronte due squadre del Sud Italia con ambizioni e situazioni di classifica molto diverse. La sfida si disputa sul campo del Giugliano, che punta a riscattarsi dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative.

Il Giugliano arriva a questo appuntamento in un momento delicato. I campani hanno perso tre delle ultime cinque partite, compresa una pesante sconfitta per 4-0 contro l'Inter U23, e occupano una posizione di bassa classifica che rende ogni punto prezioso.

Il Foggia, dal canto suo, ha mostrato un rendimento più equilibrato nelle ultime settimane. I rossoneri pugliesi hanno alternato vittorie e sconfitte, ma restano posizionati in una zona di classifica più tranquilla rispetto agli avversari di giornata.

I precedenti tra le due formazioni raccontano di una rivalità equilibrata e spesso combattuta. Nelle ultime stagioni si sono affrontate più volte in Serie C, con risultati che hanno premiato entrambe le squadre in momenti diversi.

Per il Giugliano si tratta di una partita da non sbagliare: perdere ulteriore terreno potrebbe complicare seriamente la corsa alla salvezza. Il Foggia, invece, ha l'occasione di consolidare la propria posizione e mettere pressione alle squadre che lo precedono.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda il Giugliano, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. I dettagli verranno aggiornati non appena comunicati dalla società.

Anche per il Foggia la situazione è analoga: non sono stati resi noti dati su giocatori indisponibili o probabili undici titolari. Le ultime notizie sulle rose saranno disponibili in prossimità del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Giugliano ha raccolto due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. Il rendimento recente è stato incostante: dopo il convincente 5-2 rifilato al Cosenza, la squadra ha subito tre sconfitte consecutive, l'ultima delle quali per 0-4 contro l'Inter U23. In cinque partite i campani hanno segnato nove reti ma ne hanno incassate undici, un dato che evidenzia fragilità difensiva.

Il Foggia ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I pugliesi hanno battuto il Cosenza per 2-0 in trasferta e il Sorrento per 2-0, dimostrando solidità nelle partite vinte. La sconfitta più recente è arrivata contro il Potenza per 3-1. Complessivamente il Foggia ha segnato otto gol e ne ha subiti sei nel periodo considerato.

Precedenti

Nei cinque precedenti più recenti tra Giugliano e Foggia in Serie C, il bilancio è favorevole al Giugliano, che ha vinto tre volte contro le due del Foggia. L'ultimo confronto, disputato nel gennaio 2026 con il Foggia in casa, si è concluso 2-1 in favore dei pugliesi. In totale nelle cinque sfide sono stati segnati sedici gol, con una media di oltre tre reti a partita che testimonia quanto le due squadre tendano a produrre partite aperte.

Classifica





Nel girone C di Serie C, il Giugliano occupa la diciottesima posizione mentre il Foggia è tredicesimo. La classifica rende questo match particolarmente importante per i padroni di casa, che cercano punti per allontanarsi dalla zona più pericolosa della graduatoria.





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