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Vittorio Rotondaro

Dove vedere Germania-Ghana in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Germania vs Ghana
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Tutte le info sull'amichevole tra Germania e Ghana: formazioni, canale tv e copertura streaming.

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La Germania prosegue la preparazione verso i Mondiali estivi: per la 'Mannschaft' altra amichevole, stavolta al cospetto del Ghana.

I teutonici hanno battuto la Svizzera in un pirotecnico 3-4 nell'ultimo match disputato e in Nordamerica affronteranno Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador nel Gruppo E.

Il Ghana ha perso con un netto 5-1 contro l'Austria e ai Mondiali sarà di scena nel Gruppo L contro Inghilterra, Croazia e Panama.

Di seguito tutto ciò che è necessario sapere sul match, incluse le info relative a canale tv, formazioni e diretta streaming.

Come guardare Germania-Ghana in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Germania-Ghana sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Sky Sport Calcio (numero 202).

Streaming disponibile in questi modi: su Sky Go per tutti gli abbonati Sky, tramite l'acquisto del 'Pass Sport' presente sulla piattaforma NOW e con NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

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Germania-Ghana: ora di inizio

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Amichevoli - Amichevoli
MHPArena

L'amichevole Germania-Ghana si gioca oggi 30 marzo 2026 alla MHPArena di Stoccarda, in Germania. Calcio d'inizio alle ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Germania - Ghana

GermaniaHome team crest

4-2-3-1

Formazione

4-4-2

Home team crestGHA
12
A. Nuebel
18
N. Brown
15
N. Schlotterbeck
6
J. Kimmich
4
J. Tah
16
A. Stiller
8
L. Goretzka
17
F. Wirtz
25
L. Karl
20
S. Gnabry
11
N. Woltemade
1
L. Ati-Zigi
14
G. Mensah
26
M. Senaya
4
J. Adjetey
6
P. Pfeiffer
11
A. Semenyo
7
A. Fatawu
13
I. Sulemana
5
T. Partey
9
J. Ayew
24
R. Koenigsdoerffer

4-4-2

GHAAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • J. Nagelsmann

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • O. Addo

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Germania-Ghana

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Schlotterbeck, Tah, Raum; Stiller, Goretzka; Sané, Wirtz, Gnabry; Havertz. Ct. Nagelsmann.

GHANA (3-4-1-2): Ati-Zigi; Djiku, Yirenkyi, Kohn; Adu, Sibo, Partey, Adjetey; Ayew; Semenyo, Fatawu. Ct. Addo.

Forma

GER
-Forma

Goal segnato (subito)
17/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

GHA
-Forma

Goal segnato (subito)
2/9
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Partite tra le due squadre

GER

Ultime 2 partite

GHA

1

Vittoria

1

Pareggio

0

Vittorie

3

Goal segnati

2
Partite con più di 2,5 gol
1/2
Entrambe le squadre a segno
1/2
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