Dove vedere Germania-Ghana in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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La Germania prosegue la preparazione verso i Mondiali estivi: per la 'Mannschaft' altra amichevole, stavolta al cospetto del Ghana.

I teutonici hanno battuto la Svizzera in un pirotecnico 3-4 nell'ultimo match disputato e in Nordamerica affronteranno Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador nel Gruppo E.

Il Ghana ha perso con un netto 5-1 contro l'Austria e ai Mondiali sarà di scena nel Gruppo L contro Inghilterra, Croazia e Panama.

Di seguito tutto ciò che è necessario sapere sul match, incluse le info relative a canale tv, formazioni e diretta streaming.

Come guardare Germania-Ghana in diretta? Canale TV e diretta streaming

Germania-Ghana sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Sky Sport Calcio (numero 202).

Streaming disponibile in questi modi: su Sky Go per tutti gli abbonati Sky, tramite l'acquisto del 'Pass Sport' presente sulla piattaforma NOW e con NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Germania-Ghana: ora di inizio

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L'amichevole Germania-Ghana si gioca oggi 30 marzo 2026 alla MHPArena di Stoccarda, in Germania. Calcio d'inizio alle ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Germania-Ghana

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Schlotterbeck, Tah, Raum; Stiller, Goretzka; Sané, Wirtz, Gnabry; Havertz. Ct. Nagelsmann.

GHANA (3-4-1-2): Ati-Zigi; Djiku, Yirenkyi, Kohn; Adu, Sibo, Partey, Adjetey; Ayew; Semenyo, Fatawu. Ct. Addo.

Forma

Partite tra le due squadre