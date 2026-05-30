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Claudio D'Amato

Dove vedere Germania-Finlandia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Germania vs Finlandia
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La Germania si prepara ai Mondiali affrontando la Finlandia in amichevole: tutte le info sul match, comprese quelle su formazioni, canale tv e diretta streaming.

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La Germania sarà protagonista agli imminenti Mondiali, la Finlandia no.

La Nazionale di Nagelsmann affronta Pohjanpalo e compagni in uno dei test di avvicinamento alla kermesse iridata che inizierà l'11 giugno e si svolgerà tra Canada, Messico e Stati Uniti, chiamata a mettere a punto schemi e meccanismi per presentarsi al meglio all'appuntamento.

Tedeschi inseriti nel Gruppo E, insieme a Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador.

Tutto sull'amichevole Germania-Finlandia, incluse le info relative a canale tv, formazioni e diretta streaming. 

Come guardare Germania-Finlandia in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Germania-Finlandia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale numero 202) e visibile in streaming su NOW, Sky Go e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

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Germania-Finlandia: ora di inizio

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MEWA Arena

L'amichevole pre-Mondiali Germania-Finlandia si gioca domenica 31 maggio 2026, alle ore 20:45, alla Mewa Arena di Magonza.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Germania - Finlandia

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • J. Nagelsmann

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • J. Friis

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Germania-Finlandia

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Goretzka, Stiller; Sane, Musiala, Wirtz; Woltemade. Ct. Nagelsmann.

FINLANDIA (3-5-2): Hradecky; Alho, Koski, Miettinen; Skytta, Suhonen, Markhiyev, Walta, Lahteenmaki; Pohjanpalo, Antman. Ct. Friis.

Forma

GER
-Forma

Goal segnato (subito)
15/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

FIN
-Forma

Goal segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Partite tra le due squadre

GER

Ultime 5 partite

FIN

1

Vittoria

4

Pareggi

0

Vittorie

8

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5
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