Dove vedere Germania-Finlandia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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La Germania sarà protagonista agli imminenti Mondiali, la Finlandia no.

La Nazionale di Nagelsmann affronta Pohjanpalo e compagni in uno dei test di avvicinamento alla kermesse iridata che inizierà l'11 giugno e si svolgerà tra Canada, Messico e Stati Uniti, chiamata a mettere a punto schemi e meccanismi per presentarsi al meglio all'appuntamento.

Tedeschi inseriti nel Gruppo E, insieme a Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador.

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Come guardare Germania-Finlandia in diretta? Canale TV e diretta streaming

Germania-Finlandia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale numero 202) e visibile in streaming su NOW, Sky Go e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Germania-Finlandia: ora di inizio

Amichevoli - Amichevoli MEWA Arena

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L'amichevole pre-Mondiali Germania-Finlandia si gioca domenica 31 maggio 2026, alle ore 20:45, alla Mewa Arena di Magonza.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Germania - Finlandia Probabile formazione Panchina Allenatore J. Nagelsmann Probabile formazione Panchina Allenatore J. Friis

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Germania-Finlandia

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Goretzka, Stiller; Sane, Musiala, Wirtz; Woltemade. Ct. Nagelsmann.

FINLANDIA (3-5-2): Hradecky; Alho, Koski, Miettinen; Skytta, Suhonen, Markhiyev, Walta, Lahteenmaki; Pohjanpalo, Antman. Ct. Friis.

Forma

Partite tra le due squadre