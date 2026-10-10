Serie A - Game Week 6 10 ott 2026 - 09:00 Stadio Luigi Ferraris

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Genoa-Fiorentina: data e orario

Il Ferraris ospita il ritorno della Serie A dopo la sosta per le nazionali. Genoa e Fiorentina si affrontano nella sesta giornata di campionato, con entrambe le squadre che arrivano all'appuntamento con obiettivi e urgenze molto diverse.

Per il Genoa di Daniele De Rossi, la situazione in classifica è preoccupante. Un solo punto raccolto nelle prime cinque giornate ha lasciato i rossoblù in fondo alla graduatoria, e la sfida contro la Viola rappresenta un passaggio obbligato per ritrovare fiducia e punti.

Dall'altra parte, la Fiorentina arriva a Genova con un momento di forma positivo alle spalle. Da quando Paolo Vanoli ha preso le redini della squadra al posto di Grosso, i viola hanno raccolto quattro punti in due partite, un segnale di ritrovata solidità.

In casa rossoblù pesa l'assenza di Lorenzo Colombo, infortunatosi durante l'amichevole contro il Rapid Bucarest. De Rossi dovrà scegliere tra Messias e Vitinha per affiancare Osmajic in attacco, con la coperta corta che complica ulteriormente i piani tecnici.

Nella Fiorentina, invece, il duello più atteso è quello tra Mateo Pellegrino e Beto per una maglia da titolare. Le due punte, arrivate per circa 40 milioni complessivi, non hanno ancora convinto pienamente Vanoli, che deve sciogliere l'ultimo nodo offensivo prima del fischio d'inizio.

Nicolò Fagioli, reduce da una sosta in cui si è messo in mostra con la maglia della Nazionale, sarà uno degli uomini chiave nel centrocampo viola. Il suo inserimento nella formazione di Vanoli è atteso con curiosità dopo le prestazioni di rilievo offerte in azzurro.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Il Genoa deve fare i conti con diverse assenze: Colombo è out per infortunio, insieme a Nuredini, Havel, Venturino e Meichtry. Senza il centravanti ex Empoli, De Rossi dovrebbe affidarsi a Osmajic come riferimento offensivo, con Messias o Vitinha al suo fianco nel probabile 3-5-2. La Fiorentina, dal canto suo, deve rinunciare a Parisi, Sottil e Njie per infortunio. Vanoli si affida al 4-3-3 con De Gea tra i pali, Fagioli in mediana e il ballottaggio ancora aperto tra Pellegrino e Beto per un posto nell'attacco viola, con Mastantuono favorito a partire dall'inizio nonostante il rientro tardivo dall'Argentina.

Stato di forma

Il Genoa arriva alla sfida con un ruolino di marcia difficile da interpretare positivamente: nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, i rossoblù hanno raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Il ko più pesante risale alla trasferta contro il Como, terminata 4-1, mentre l'unico successo è arrivato in Coppa Italia contro il Sudtirol. In campionato, il pareggio per 1-1 contro il Frosinone resta l'unico punto conquistato. La Fiorentina ha mostrato un andamento più altalenante ma con segnali incoraggianti: due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il 4-2 rifilato al Venezia in trasferta è il risultato più convincente del periodo, mentre il pareggio per 1-1 contro il Napoli nella più recente uscita di campionato conferma una certa solidità ritrovata.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al maggio 2026, quando la sfida al Franchi si chiuse sullo 0-0. Nel novembre 2025, invece, il Ferraris aveva visto un pareggio per 2-2. Guardando agli ultimi cinque incroci in Serie A, la Fiorentina ha prevalso in due occasioni, mentre i pareggi sono stati tre e nessuna vittoria è andata al Genoa.

Classifica





In classifica, il Genoa occupa il diciannovesimo posto, mentre la Fiorentina si trova al diciassettesimo: una sfida tra due squadre che, per motivi diversi, hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda della Serie A.





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