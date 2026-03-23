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Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
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Michael Baldoin

Dove vedere Galles-Bosnia giovedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Galles e Bosnia si sfidano nella semifinale dei playoff per un posto nella finale che vale la qualificazione ai prossimi Mondiali: dove vedere la gara in tv e streaming e le formazioni del match.

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Due nazioni, un solo posto disponibile per la finalissima che vale l’accesso ai prossimi Mondiali.

Il Galles ospita la Bosnia al Cardiff City Stadium, davanti ai propri tifosi, con l’obiettivo di conquistare un posto alla Coppa del Mondo per la seconda edizione consecutiva dopo 64 anni di assenza.

Chi passerà il turno affronterà la vincente tra Italia e Irlanda del Nord, avendo la certezza di disputare la finale in casa grazie al sorteggio dello scorso dicembre.

Come guardare Galles-Bosnia in diretta? Canale TV e streaming

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Galles-Bosnia sarà visibile in diretta tv e streaming su Sky e su NOW al canale Sky Sport Max (206); in alternativa, potrete seguire il match all'interno della Diretta Gol dedicata ai Playoff Mondiali e trasmessa su Sky Sport Calcio (202), nonché visibile in streaming su NOW, Sky Go e utilizzando NordVPN.

Come guardarla ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Galles-Bosnia con il tuo solito servizio di streaming, come Sky Go e NOW. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

A che ora comincia Galles-Bosnia

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BIH

Notizie su Galles, Bosnia e probabili formazioni

Probabili formazioni Galles - Bosnia ed Erzegovina

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Bellamy

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • S. Barbarez

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

GALLES (4-2-3-1): Darlow; Williams, Lawlor, Rodon, Dasilva; Sheehan, Wilson; James, Cullen, Brooks; Johnson. 

BOSNIA (3-4-1-2): Vasilj; Celik, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Alajbegovic; Dzeko, Tabakovic.

Forma di Galles e Bosnia

GAL
-Forma

Goal segnato (subito)
10/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

BIH
-Forma

Goal segnato (subito)
11/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
5/5

Precedenti Galles e Bosnia

GAL

Ultime 4 partite

BIH

0

Vittorie

2

Pareggi

2

Vittorie

2

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
1/4
Entrambe le squadre a segno
1/4
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