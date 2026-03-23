Dove vedere Galles-Bosnia giovedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Due nazioni, un solo posto disponibile per la finalissima che vale l’accesso ai prossimi Mondiali.
Il Galles ospita la Bosnia al Cardiff City Stadium, davanti ai propri tifosi, con l’obiettivo di conquistare un posto alla Coppa del Mondo per la seconda edizione consecutiva dopo 64 anni di assenza.
Chi passerà il turno affronterà la vincente tra Italia e Irlanda del Nord, avendo la certezza di disputare la finale in casa grazie al sorteggio dello scorso dicembre.
Come guardare Galles-Bosnia in diretta? Canale TV e streamingGalles-Bosnia sarà visibile in diretta tv e streaming su Sky e su NOW al canale Sky Sport Max (206); in alternativa, potrete seguire il match all'interno della Diretta Gol dedicata ai Playoff Mondiali e trasmessa su Sky Sport Calcio (202), nonché visibile in streaming su NOW, Sky Go e utilizzando NordVPN.
Come guardarla ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Galles-Bosnia con il tuo solito servizio di streaming, come Sky Go e NOW. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
A che ora comincia Galles-Bosnia
Notizie su Galles, Bosnia e probabili formazioni
GALLES (4-2-3-1): Darlow; Williams, Lawlor, Rodon, Dasilva; Sheehan, Wilson; James, Cullen, Brooks; Johnson.BOSNIA (3-4-1-2): Vasilj; Celik, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Alajbegovic; Dzeko, Tabakovic.