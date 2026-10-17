Premier League - Game Week 7 17 ott 2026 - 10:00 Craven Cottage

Fulham vs Hull City è disponibile in diretta su Sky Sport e NOW. Le opzioni per seguire la partita in TV e in live streaming sono indicate di seguito.

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Fulham-Hull City: data e orario

Il Fulham ospita l'Hull City al Craven Cottage in una sfida di Premier League che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre. I Cottagers, ultimi in classifica, cercano disperatamente punti per uscire dalla zona retrocessione, mentre le Tigers puntano a consolidare la loro posizione nella metà alta della graduatoria.

In casa Fulham, la situazione si fa sempre più complicata per Alvaro Arbeloa. Il tecnico spagnolo è sotto pressione dopo un avvio di stagione senza vittorie in campionato, e le voci su un possibile cambio in panchina si intensificano giorno dopo giorno.

L'Hull City, tornato in Premier League dopo un decennio, ha mostrato segnali contrastanti. I risultati recenti raccontano di una squadra capace di reggere il confronto con le big, ma ancora incapace di trovare continuità nell'arco di più partite consecutive.

Sergej Jakirović deve fare i conti con un'infermeria affollata, ma le Tigers hanno già dimostrato carattere in trasferta, come testimoniano i pareggi ottenuti contro Chelsea e Aston Villa in questa stagione.

Per il Fulham, la posta in palio è altissima: una sconfitta casalinga rischierebbe di aggravare ulteriormente una situazione già critica in classifica. Arbeloa ha bisogno di una risposta immediata dalla sua squadra.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in live streaming.

Formazioni

In casa Fulham, Alvaro Arbeloa dovrà rinunciare a Tom Cairney e Antonee Robinson, entrambi indisponibili. Il probabile undici titolare prevede Bernd Leno tra i pali, con una difesa composta da Kenny Tete, Calvin Bassey, Ryan Sessegnon e David Affengruber. A centrocampo spazio a Oscar Bobb, Joshua King, Sander Berge e Shea Charles, con Alex Iwobi e Gonzalo Garcia a supporto dell'attacco.

L'Hull City di Sergej Jakirović deve fare i conti con numerose assenze: Jack Butland, Darko Gyabi, Eliot Matazo, Charlie Hughes, Ilyas Ansah, Matt Targett, Lucas Gourna-Douath e Mohamed-Ali Cho sono tutti out. Il probabile undici delle Tigers vede Konstantinos Tzolakis in porta, con Nobel Mendy, John Egan, Lewie Coyle e Semi Ajayi in difesa, e Oli McBurnie come riferimento offensivo.

Stato di forma

Il Fulham arriva a questa sfida con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. L'ultima uscita in campionato è stata la sconfitta casalinga per 2-1 contro l'Ipswich Town, mentre il pareggio per 1-1 a Manchester United rappresenta uno dei risultati più recenti. L'unica vittoria in questo periodo è arrivata in Carabao Cup contro il West Ham United per 3-2. In totale, i Cottagers hanno segnato sei reti e ne hanno subite sette in questi cinque incontri.

L'Hull City ha raccolto un pareggio, una sconfitta e altri risultati alterni nelle ultime cinque gare. Il risultato più recente è il pareggio per 2-2 in Premier League contro l'Everton, mentre la sconfitta per 2-1 contro il Newcastle United rimane la più pesante del periodo. Le Tigers hanno pareggiato anche 2-2 contro il Chelsea e 0-0 contro l'Aston Villa, con l'unica vittoria arrivata in trasferta a Coventry City per 1-0 in campionato.

Precedenti

Nei cinque precedenti più recenti tra le due squadre, il Fulham ha nettamente dominato la serie, vincendo quattro incontri su cinque. L'ultimo confronto risale al gennaio 2023 in FA Cup, con il Fulham vincitore per 2-0 in casa dell'Hull City. Guardando all'intera serie, i Cottagers hanno mantenuto il vantaggio anche nei precedenti di Championship, con l'Hull City che ha ottenuto solo una vittoria, un netto 3-0 al Craven Cottage nel novembre 2019.

Classifica





In classifica di Premier League, le posizioni delle due squadre rendono questa partita particolarmente significativa: il Fulham occupa l'ultimo posto, mentre l'Hull City si trova in ottava posizione. Tre punti potrebbero avere conseguenze molto diverse per le due squadre: vitali per i Cottagers per ridurre il distacco dalla zona salvezza, preziosi per le Tigers per restare nella parte alta della graduatoria.





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