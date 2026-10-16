Serie A - Game Week 7 16 ott 2026 - 14:45 Stadio Benito Stirpe

Frosinone-Sassuolo sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti di tutte le 380 partite della Serie A 2026/27. Di seguito le opzioni per seguire la gara in TV e in live streaming.

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Frosinone-Sassuolo: data e orario

Frosinone e Sassuolo si affrontano allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone in una sfida di Serie A. I ciociari di Massimiliano Alvini ospitano i neroverdi di Alberto Aquilani in una gara che vale punti importanti per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

Il Frosinone arriva alla partita dopo una sconfitta pesante: i giallazzurri hanno perso 3-0 contro il Napoli nell'ultima uscita di campionato. Alvini cerca una reazione immediata davanti al proprio pubblico.

Il Sassuolo ha invece pareggiato 1-1 contro il Milan nella giornata precedente, un risultato che ha confermato la solidità dei neroverdi anche contro le squadre di vertice. Aquilani può contare su un gruppo che ha già battuto la Juventus in casa in questa stagione.

In classifica, il Frosinone occupa la nona posizione, mentre il Sassuolo è undicesimo: una vittoria per chiunque potrebbe cambiare sensibilmente i rapporti di forza nella zona centrale della graduatoria.

Sul fronte degli indisponibili, entrambe le squadre devono fare i conti con alcune assenze. Le formazioni probabili e tutte le informazioni su dove seguire la partita sono riportate di seguito.

Formazioni

Il Frosinone di Alvini deve rinunciare a Florian Grillitsch e Daniel Birligea per infortunio, mentre non risultano squalifiche. Il probabile undici titolare prevede Palmisani in porta, con Oyono, Bracaglia, Calvani e Cittadini in difesa, Ghedjemis, Masini, Calò e Schmid a centrocampo e la coppia Kvernadze-Raimondo in attacco.

Il Sassuolo di Aquilani deve fare i conti con una lista di indisponibili più lunga: out Ismael Koné, Daniel Boloca, Jay Idzes, Yeferson Paz, Edoardo Pieragnolo e Fedde Leysen. Il probabile undici neroverde vede Muric in porta, Caleta-Car, Van der Brempt, Candé e Doig in difesa, Bakola, Adzic, Matic a centrocampo e il tridente Berardi-Esposito-Laurienté in attacco.

Stato di forma

Il Frosinone ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. I giallazzurri hanno perso 3-0 contro il Napoli nell'uscita più recente, ma in precedenza avevano battuto il Como 2-0 in Serie A e il Venezia 3-2. In cinque partite la squadra di Alvini ha segnato nove gol e ne ha subiti sette.

Il Sassuolo ha collezionato due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. I neroverdi vengono dal pareggio 1-1 contro il Milan, preceduto dalla vittoria 3-2 sulla Juventus in campionato. In cinque partite Aquilani ha visto la sua squadra segnare otto gol e incassarne sei.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 2 settembre 2026, quando Sassuolo e Frosinone si sono divisi la posta in pareggio per 1-1 in Coppa Italia. Nei cinque precedenti disponibili il bilancio è equilibrato: il Sassuolo ha vinto due volte, il Frosinone due volte e una gara si è conclusa in parità. L'ultimo confronto in Serie A risale al 9 marzo 2024, con il Sassuolo vincitore per 1-0.

Classifica





In Serie A, il Frosinone occupa la nona posizione, mentre il Sassuolo è undicesimo.





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