Serie A - Game Week 9 29 ott 2026 - 13:30 Stadio Benito Stirpe

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Frosinone-Lecce: giovedì 29 ottobre ore 18.30

Lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone ospita giovedì 29 ottobre la sfida di Serie A tra i ciociari e il Lecce, valida per la nona giornata del campionato 2026/27.

Il Frosinone arriva a questo appuntamento con un bilancio positivo nelle ultime settimane, reduce dal pareggio per 4-4 contro l'Atalanta — un risultato che ha comunque confermato la vena offensiva della squadra di Massimiliano Alvini. Prima di quel pareggio, i ciociari avevano battuto il Sassuolo per 4-2, segnale di una squadra capace di produrre calcio propositivo.

In classifica il Frosinone condivide il sesto posto, una posizione che gli consente di guardare con ambizione alla parte alta della graduatoria, ben al di sopra della zona calda. Una vittoria questa sera consoliderebbe ulteriormente quel margine.

Il Lecce invece arriva da un momento più complicato. La sconfitta per 0-2 contro la Juventus domenica scorsa ha ridimensionato le ambizioni dei salentini, e la situazione si complica con l'assenza di Kialonda Gaspar, espulso nel finale del Via del Mare per proteste. Di Francesco deve fare i conti con un'infermeria affollata e con la necessità di ritrovare continuità dopo un avvio di stagione altalenante.

I salentini si trovano nella parte bassa della classifica, in una zona che richiede punti per allontanarsi dalle acque agitate.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

In casa Frosinone l'unico indisponibile è Florian Grillitsch. Alvini dovrebbe affidarsi a Lorenzo Palmisani tra i pali, con una difesa a quattro composta da Anthony Oyono, Aleksa Terzic, Gabriele Calvani e Ilario Monterisi. A centrocampo spazio a Romano Schmid e Patrizio Masini con Fares Ghedjemis, Giorgi Kvernadze e Giacomo Calo dietro a Antonio Raimondo.

Il Lecce affronta questa trasferta con un'emergenza più pesante. Out per infortunio Lassana Coulibaly, Medon Berisha, Santiago Pierotti e Tiago Gabriel, mentre Kialonda Gaspar è squalificato. Di Francesco dovrebbe schierare Wladimiro Falcone in porta, con Corrie Ndaba, Jamil Siebert, Antonino Gallo e Danilo Veiga in difesa; Mohamed Kaba, Youssef Maleh e Oumar Ngom a centrocampo, con Amar Fatah, Konan N'Dri e Willem Geubbels nel tridente offensivo.

Stato di forma

Il Frosinone arriva dal 4-4 contro l'Atalanta, preceduto dal netto 4-2 sul Sassuolo. L'unica sconfitta dopo quella 0-1 contro la Juventus all'esordio in campionato è arrivata contro il Napoli per 3-0.

Il Lecce arriva dalla sconfitta per 0-2 contro la Juventus, ma in precedenza aveva conquistato un convincente 3-0 sull'Udinese. Le tre sconfitte nelle ultime cinque — contro Milan, Bologna e Juventus appunto — evidenziano una certa difficoltà nel reggere i ritmi delle squadre di fascia alta.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 3 marzo 2024, quando il confronto al Benito Stirpe si concluse sull'1-1 in Serie A. Guardando agli ultimi cinque precedenti disponibili, il Lecce ha ottenuto risultati migliori: una vittoria per 2-1 in casa nel dicembre 2023 e un successo per 3-0 in trasferta in Serie B nel marzo 2021, con un pareggio per 0-0 a Frosinone nel novembre 2021. Il bilancio complessivo pende leggermente dalla parte dei salentini, che nei cinque precedenti contano più vittorie rispetto ai ciociari.

Classifica

In Serie A il Frosinone condivide la sesta posizione, collocandosi nella parte sinistra di una classifica che premia la solidità offensiva mostrata finora. Il Lecce si trova al quattordicesimo posto, in una zona di graduatoria che richiede risposte rapide per non scivolare verso le posizioni più pericolose.

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