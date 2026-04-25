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Dove vedere Foggia-Salernitana in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Foggia vs Salernitana
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Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Foggia e Salernitana: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Foggia e Salernitana si sfidano in un’ultima giornata carica di tensione. I granata arrivano allo Zaccheria, che sarà chiuso al pubblico per decisione del Giudice Sportivo dopo i fatti di Monopoli, con la necessità di vincere per blindare il terzo posto.

Il Foggia, invece, ha bisogno di vincere e sperare che il Giugliano non faccia lo stesso per non retrocedere direttamente in Serie D e giocarsi i playout.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Foggia-Salernitana in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Foggia-Salernitana verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 252.

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Foggia crest
Foggia
FOG
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Salernitana
SAL

Sarà possibile seguire Foggia-Salernitana anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Foggia-Salernitana: ora di inizio

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Serie C - Grp. C

La gara fra Foggia e Salernitana, valida per la 38esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 26 aprile, allo stadio Pino Zaccheria, con fischio d’inizio ore 18.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Foggia

FOGGIA (3-4-3): Perucchini; Buttaro, Brosco, Staver; Valietti, Menegazzo, Romeo, Giron; Cangiano, Bevilacqua, D’Amico. All. Barilari.

Probabile formazione Salernitana

SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Arena, Golemic, Anastasio; Cabianca, Tascone, De Boer, Longobardi; Ferraris; Ferrari, Lescano. All. Cosmi

Forma

FOG
-Forma

Goal segnato (subito)
2/3
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

SAL
-Forma

Goal segnato (subito)
8/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Partite tra le due squadre

FOG

Ultime 5 partite

SAL

3

Vittorie

0

Pareggi

2

Vittorie

8

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

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