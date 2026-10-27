EFL Cup - Game Week 4 27 ott 2026 - 16:00 Highbury Stadium, Fleetwood

La partita è trasmessa in diretta su COMO TV. È possibile seguire il match in live streaming tramite il link ufficiale disponibile su tv.comofootball.com.

Come vedere Fleetwood Town-Arsenal con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Fleetwood Town-Arsenal: data e orario

L'Arsenal di Mikel Arteta fa visita al Fleetwood Town all'Highbury Stadium per il quarto turno di Carabao Cup. I Gunners arrivano a Fleetwood dopo un weekend di Premier League che li ha visti protagonisti assoluti.

Sabato, i londinesi hanno battuto l'Everton 2-0 all'Emirates Stadium, portandosi a quota 21 punti in classifica, pari al Manchester City capolista. Un risultato che ha galvanizzato l'ambiente, con i difensori centrali Ezri Konsa e Gabriel Magalhaes entrambi a segno.

Per il Fleetwood Town, guidato da Matt Lawlor, la sfida rappresenta un'occasione straordinaria. La squadra del League Two arriva però da un momento di forma altalenante, con due sconfitte nelle ultime due partite di campionato.

Arteta, dal canto suo, ha già annunciato la propria insoddisfazione per il calendario fitto di impegni. Dopo la trasferta di domenica scorsa a Nottingham, il pareggio in Champions League a Monaco mercoledì e la vittoria sull'Everton sabato, la Carabao Cup arriva in un momento di grande pressione fisica per il gruppo.

Da tenere d'occhio la situazione infortuni in casa Arsenal: Bukayo Saka è out per diverse settimane, e anche Riccardo Calafiori ha accusato un problema fisico nel finale contro l'Everton. La partita di coppa potrebbe offrire spazio a chi ha giocato meno.

L'Arsenal punta a restare in corsa su tutti i fronti. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e streaming.

Formazioni

Il Fleetwood Town è allenato da Matt Lawlor. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulle probabili formazioni, sugli infortunati o sui giocatori squalificati dei padroni di casa. Eventuali aggiornamenti saranno disponibili più vicino al fischio d'inizio.

In casa Arsenal, Mikel Arteta dovrà fare a meno di Bukayo Saka, uscito anzitempo durante la sfida di Champions League contro il Bayern Monaco con un problema alla coscia. Anche Riccardo Calafiori ha accusato un fastidio fisico nel finale della partita contro l'Everton, e la sua presenza è in dubbio. William Saliba è ancora alle prese con un problema alla schiena. Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori saranno comunicati prima del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Fleetwood Town arriva a questa partita con un ruolino di marcia di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare. I Cod Army hanno perso le ultime due partite di League Two, tra cui una sconfitta 2-1 contro l'Exeter City il 24 ottobre. In precedenza avevano ceduto 4-2 al Cheltenham Town, prima di battere il Rotherham United 2-0. Nelle cinque partite considerate, la squadra ha segnato 10 gol e ne ha subiti 8.

L'Arsenal è reduce da 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime cinque uscite, con un solo risultato negativo rappresentato dal 2-2 in Champions League contro il Bayern Monaco. I Gunners hanno vinto le ultime tre partite consecutive, incluso il 2-0 sull'Everton nell'ultimo turno di Premier League e il 3-0 contro il Lille in Champions League. In cinque partite, la squadra ha segnato 10 gol e ne ha subiti 4.

Precedenti

Non sono disponibili dati sugli scontri diretti recenti tra Fleetwood Town e Arsenal. Ulteriori informazioni saranno aggiornate non appena disponibili.

Classifica









Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV