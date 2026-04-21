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Claudio D'Amato

Dove vedere Fiorentina-Sassuolo in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A
Fiorentina vs Sassuolo
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Sassuolo

Fiorentina-Sassuolo lunch match della trentaquattresima giornata di Serie A: tutto sulla partita, incluse le info relative a canale tv, formazioni e diretta streaming.

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La trentaquattresima giornata di Serie A, nel proprio menù, include anche il lunch match tra Fiorentina e Sassuolo.

Entrambe in salute, viola e neroverdi si sfidano in uno degli ultimi esami della stagione.

Se la squadra di Grosso è stracerta di una salvezza conquistata in carrozza, quella di Vanoli - reduce dall'1-1 di Lecce - ha bisogno di un ultimo sforzo per blindare un traguardo che al giro di boa sembrava complicatissimo da tagliare ed evitare di farsi risucchiare a ridosso della zona retrocessione.

Di seguito tutte le info su Fiorentina-Sassuolo, incluse quelle che riguardano canale tv, copertura streaming e formazioni.

Come guardare Fiorentina-Sassuolo in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Fiorentina-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva da DAZN e visibile in tv - per chi è abbonato sia a DAZN che a Sky - anche su DAZN 1, attivando Zona DAZN.

La partita, in diretta streaming, sarà invece disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

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Fiorentina-Sassuolo: ora di inizio

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Serie A - Serie A
Artemio Franchi, Firenze

Fiorentina-Sassuolo si gioca domenica 26 aprile 2026, alle 12:30, allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Fiorentina - Sassuolo

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Vanoli

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • F. Grosso

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Fiorentina-Sassuolo

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Rugani, Ranieri, Balbo; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Forma

FIO
-Forma

Goal segnato (subito)
5/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

SAS
-Forma

Goal segnato (subito)
6/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Partite tra le due squadre

FIO

Ultime 5 partite

SAS

3

Vittorie

0

Pareggi

2

Vittorie

11

Goal segnati

7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Classifica

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