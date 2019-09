Dove vedere Finlandia-Italia in tv e streaming

La Finlandia ospita l'Italia di Mancini nel sesto turno delle qualificazioni a Euro 2020: tutto sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Superata in rimonta per 3-1 l'Armenia, l' di Roberto Mancini affronterà ora la Finlandia di Markku Kanerva nel sesto turno di qualificazione a . Rispettivamente primi e secondi nel girone, Azzurri e finlandesi si sfidano per il primato nel Gruppo J.

L'Italia al momento guida infatti il girone a punteggio pieno. 15 i punti collezionati in 5 gare, con solo vittorie messe a referto fino a questo punto delle qualificazioni. La prima è arrivata proprio contro la Finlandia, quando lo scorso 23 marzo i ragazzi di Mancini si imposero per 2-0 grazie alle reti di Nicolò Barella e Moise Kean a Udine.

Quella è stata anche l'unica sconfitta per la selezione di Kanerva nelle qualificazioni. Da quel momento la Finlandia ha infatti vinto le successive quattro gare, riuscendo così ad accumulare 12 punti.

1-0 il risultato dei nordici nell'ultimo match contro la Grecia grazie alla rete di Teemu Pukki. Proprio l'attaccante del City sarà l'uomo più pericoloso per la difesa azzurra visto lo straordinario stato di forma che gli ha permesso di realizzare già 5 goal nelle prime quattro giornate di Premier League.

L'Italia dovrà invece fare a meno di Marco Verratti, squalificato dopo il giallo rimediato contro l'Armenia. Il suo posto in campo verrà preso da Stefano Sensi, tra i migliori dell' in questo avvio di stagione.

QUANDO SI GIOCA FINLANDIA-ITALIA

Finlandia-Italia andrà in scena al Ratinan Stadion di Tampere, altrimenti noto come Tampereen Stadion, domenica 8 settembre 2019. Match valido per il sesto turno di qualificazione a Euro 2020, il calcio d'inizio della gara sarà alle ore 20.45.

DOVE VEDERE FINLANDIA-ITALIA IN TV E STREAMING

Come tutte le gare ufficiali della Nazionale, anche Finlandia-Italia sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai. Il canale di riferimento nello specifico sarà Rai 1, con Rai Sport che si occuperà invece del post-gara a partire dalle ore 23.00.

Chi non potrà seguire la partita in , potrà vedere l'incontro in su Rai Play. La piattaforma ufficiale Rai permetterà infatti a chiunque di seguire la gara anche in mobilità attraverso pc, smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA-ITALIA

Costretto a fare a meno di Verratti, squalificato dopo il giallo rimediato contro l'Armenia, Mancini sostituirà il centrocampista del con Sensi. Sarà infatti il giocatore dell'Inter ad affiancare Jorginho e uno tra Barella e Pellegrini nella linea a tre.

Il centrocampista della potrebbe tuttavia essere avanzato nel trio d'attacco, come esterno alto al posto di Chiesa o Bernardeschi, ipotesi al momento più probabile. Il ruolo di prima punta potrebbe invece essere affidato a Immobile, con Belotti pronto a subentrare. Difesa verso la conferma in blocco, con unico possibile avvicendamento tra Florenzi e Izzo sulla fascia destra.

La Finlandia scenderà invece in campo con un classico 4-4-2. Molto atteso è Pukki, centravanti del Norwich City che sta vivendo il momento migliore della sua carriera.

FINLANDIA (4-4-2): Hradecky; Granlund, Arajuuri, Toivio, Uronen; Skrabb, Sparv, Kamara, Forsell; Pukki, Lod.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Sensi; Berrnardeschi, Immobile, Pellegrini.