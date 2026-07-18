La partita tra Basilea e Juventus è disponibile in diretta streaming. Di seguito il dettaglio su come seguire il match in tempo reale.

Come vedere FC Basilea 1893-Juventus con una VPN

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FC Basilea 1893-Juventus: data e orario

La Juventus torna in campo per la sua preparazione estiva affrontando il FC Basilea 1893 in un'amichevole internazionale. I bianconeri riprendono il lavoro dopo una Serie A conclusa senza acuti, con l'obiettivo di ritrovare ritmo e compattezza in vista della nuova stagione.

La Juventus ha chiuso il campionato con risultati altalenanti: un pareggio nel derby contro il Torino all'ultima giornata, una sconfitta pesante contro la Fiorentina e appena una vittoria nelle ultime cinque di Serie A. Il rendimento offensivo è stato sottotono, con un solo gol segnato nelle ultime due partite prima della sosta.

Sul fronte del mercato, la Juventus è protagonista di uno dei tormentoni estivi più seguiti: il club bianconero ha messo nel mirino Emiliano Martinez, portiere dell'Aston Villa e della nazionale argentina. L'Aston Villa ha rispedito al mittente le voci, con il direttore sportivo Damian Vidagany che ha ribadito la centralità del giocatore nel progetto di Unai Emery.

Il Basilea arriva a questa amichevole dopo una preseason movimentata. I rossocrociati hanno pareggiato 2-2 contro il Winterthur nella loro uscita più recente e hanno subito una sconfitta per 3-0 contro l'Yverdon. La squadra svizzera cerca continuità dopo una fine di Super League difficile, con tre sconfitte nelle ultime tre partite ufficiali.

Per la Juventus si tratta di un banco di prova utile per valutare la condizione atletica del gruppo e testare le idee tattiche in vista degli impegni che contano. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Sul fronte delle formazioni, al momento non sono disponibili indicazioni ufficiali né per il Basilea né per la Juventus. Non risultano comunicazioni riguardo a probabili undici, infortuni o squalifiche per nessuna delle due squadre. Eventuali aggiornamenti verranno aggiunti non appena disponibili, in avvicinamento al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Basilea arriva a questa amichevole con un ruolino di marcia recente tutt'altro che brillante. Nelle ultime cinque partite, i rossocrociati hanno ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. L'unico successo è arrivato contro il Rapperswil-Jona per 3-0 il 26 giugno, mentre nell'uscita più recente, l'11 luglio, la squadra ha pareggiato 2-2 contro il Winterthur. Le due sconfitte in Super League contro Lugano (4-0) e San Gallo (3-1) chiudono un quadro complessivamente negativo.

La Juventus ha concluso la Serie A con un andamento incostante: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque giornate. Il risultato più recente è il pareggio 2-2 contro il Torino del 24 maggio, mentre la sconfitta più netta è arrivata contro la Fiorentina per 2-0. I bianconeri hanno segnato appena due gol nelle ultime tre partite ufficiali, un dato che il club vorrà migliorare nel corso della preseason.

Precedenti

BAS Ultime 2 partite JUV 1 Vittoria 0 Pareggi 1 Vittoria FC Basilea 1893 2 - 1 Juventus

Juventus 4 - 0 FC Basilea 1893 2 Goal segnati 5 Partite con più di 2,5 gol 2/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

I precedenti tra Basilea e Juventus si limitano a due sfide in Champions League risalenti alla stagione 2002-03. Il confronto più recente è quello del 18 marzo 2003, quando il Basilea si impose per 2-1 in casa contro i bianconeri. In precedenza, il 11 dicembre 2002, la Juventus aveva vinto con un netto 4-0 a Torino. Il bilancio complessivo dei due incroci è quindi in perfetta parità: una vittoria per parte.

Classifica









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