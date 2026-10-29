EFL Cup - Game Week 4 29 ott 2026 - 15:45 Hill Dickinson Stadium

Everton vs Newcastle United è trasmessa in diretta su COMO TV. Per seguire la partita in live streaming, è possibile accedere alla piattaforma tramite il sito ufficiale tv.comofootball.com.

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Everton-Newcastle United: data e orario

L'Hill Dickinson Stadium di Liverpool ospita la sfida di Carabao Cup tra Everton e Newcastle United, un confronto diretto tra due squadre con obiettivi diversi ma ugualmente vogliose di avanzare nella competizione.

I Toffees di David Moyes arrivano a questo appuntamento dopo un avvio di stagione in Premier League tutt'altro che brillante. Le due sconfitte consecutive contro Arsenal e Chelsea hanno acceso più di qualche dubbio, e la Coppa di Lega rappresenta un'opportunità concreta per ritrovare fiducia e continuità di risultati.

Il Newcastle, invece, ha vissuto un fine settimana di grande soddisfazione. I Magpies hanno vinto 2-0 in casa del Crystal Palace in Premier League, con reti di William Osula e Harvey Barnes, interrompendo una serie negativa che stava mettendo sotto pressione il tecnico Matthias Jaissle.

Jaissle ha rivelato di aver sfidato i suoi giocatori nell'intervallo della gara contro il Palace, chiedendo loro maggiore coraggio offensivo. Il risultato gli ha dato ragione, e ora il Newcastle si presenta a Merseyside con rinnovato slancio e una classifica in miglioramento.

Particolarmente significativo il ritorno di Amar Dedic, il terzino bosniaco che ha saltato diverse settimane per un problema al tendine del ginocchio. Il suo contributo è stato determinante nella vittoria contro il Palace, con un assist diretto per il raddoppio di Barnes, e la sua presenza è attesa anche in questa sfida di coppa.

Per entrambe le squadre, la Carabao Cup offre la possibilità di costruire un percorso alternativo verso un trofeo, in una stagione in cui la Premier League ha riservato più delusioni che soddisfazioni. Chi vorrà fare sul serio in questa competizione lo dimostrerà già stasera.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda l'Everton, David Moyes non ha ancora comunicato la formazione ufficiale né aggiornamenti su infortuni o squalifiche: le ultime notizie saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

In casa Newcastle, Matthias Jaissle non ha fornito indicazioni su probabili titolari, indisponibili o diffidati. Da seguire la condizione di Amar Dedic, tornato in campo domenica dopo un lungo stop, e convocato anche dalla Bosnia per il doppio impegno di Nations League a novembre.

Stato di forma

L'Everton ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il rendimento più recente è negativo: i Toffees hanno perso 2-0 contro l'Arsenal in Premier League il 24 ottobre, dopo la sconfitta per 0-2 contro il Chelsea. In precedenza avevano pareggiato 2-2 con l'Hull City, e ottenuto due successi consecutivi contro Ipswich Town (1-0 in campionato) e Wolverhampton Wanderers (1-0 in EFL Cup). Nelle cinque gare considerate, la squadra ha segnato sei gol e ne ha subiti sette.

Il Newcastle ha collezionato due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque gare. Il risultato più recente è la vittoria per 2-0 sul Crystal Palace in Premier League. In precedenza erano arrivate due pesanti sconfitte: 0-1 contro l'Aston Villa e 4-1 contro il Coventry City. I Magpies avevano vinto 2-1 contro l'Hull City prima di cedere 4-1 al Leeds United. In totale, cinque gol segnati e undici subiti nelle ultime cinque uscite.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 12 agosto 2026, quando l'Everton ha battuto il Newcastle 3-1 in un'amichevole estiva. In Premier League, il confronto più recente è del 28 febbraio 2026, con il Newcastle sconfitto in casa per 2-3 dall'Everton. Guardando agli ultimi cinque incontri complessivi, l'Everton ha vinto tre volte contro le due affermazioni del Newcastle, con i Toffees che hanno segnato nove gol e i Magpies sette.

Classifica

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