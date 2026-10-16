Premier League - Game Week 7 17 ott 2026 - 07:30 Hill Dickinson Stadium

La partita è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito trovi i link per accedere alla copertura live.

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Everton-Chelsea: data e orario

L'Everton ospita il Chelsea all'Hill Dickinson Stadium di Liverpool in una sfida di Premier League che mette di fronte due squadre appaiate nella parte medio-alta della classifica. David Moyes guida i Toffees davanti al proprio pubblico, mentre Xabi Alonso porta i Blues in trasferta dopo una settimana ricca di notizie dal centro sportivo di Cobham.

L'Everton arriva a questa partita con un rendimento altalenante nelle ultime settimane. I Toffees hanno raccolto tre pareggi, una vittoria e una sconfitta nelle ultime cinque gare tra campionato e coppa, e il recente 2-2 contro il Hull City in Premier League conferma una certa difficoltà nel chiudere le partite.

Il Chelsea, al contrario, si presenta con il morale alto dopo la netta vittoria per 5-1 contro il Bournemouth nella giornata precedente. Joao Pedro e Morgan Rogers sono stati protagonisti di un attacco che sta diventando uno degli più pericolosi dell'intera Premier League, e Xabi Alonso può contare su un collettivo in crescita.

Tuttavia, i Blues devono fare i conti con due assenze pesanti. Reece James, il capitano, ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio dopo un problema accusato in allenamento e non sarà disponibile. Anche Jamie Gittens figura nella lista degli indisponibili, riducendo le opzioni offensive di Alonso.

Moises Caicedo, rientrato dal suo problema fisico proprio contro il Bournemouth, ha dichiarato di voler dimostrare al suo allenatore di poter essere una presenza più determinante e vocale all'interno dello spogliatoio. Il centrocampista ecuadoriano sarà uno degli osservati speciali nel mezzo del campo.

Le due squadre si ritrovano in un momento delicato della stagione, con la classifica ancora aperta e ogni punto che pesa. Chi vorrà seguire la partita in diretta potrà farlo attraverso le piattaforme disponibili nel proprio paese.

Formazioni

David Moyes schiera l'Everton con Jordan Pickford in porta, una difesa composta da Michael Keane, Ainsley Maitland-Niles, Jarrad Branthwaite e James Tarkowski, mentre a centrocampo agiscono James Garner, Jack Grealish, Harrison Armstrong e Kiernan Dewsbury-Hall. In attacco la coppia prevista è formata da Brennan Johnson e Thierno Barry. Al momento non risultano infortunati o squalificati nella rosa di Moyes.

Xabi Alonso risponde con Emiliano Martinez tra i pali e una linea difensiva che include Levi Colwill, Maxence Lacroix e Josh Acheampong. A centrocampo spazio a Jordan Henderson e Moises Caicedo, con Morgan Rogers, Cole Palmer e Pep Chavarria sulla trequarti a supporto di Pedro Neto e Joao Pedro. Reece James e Jamie Gittens sono entrambi indisponibili per infortunio.

Stato di forma

L'Everton ha raccolto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra Premier League e Carabao Cup, segnando cinque gol e subendone tre. Il risultato più recente è il pareggio per 2-2 contro il Hull City in campionato, mentre la vittoria più netta del periodo è arrivata per 1-0 contro l'Ipswich Town. I Toffees mostrano solidità difensiva nelle gare equilibrate, ma faticano a mantenere il vantaggio.

Il Chelsea presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite, con sedici gol segnati e undici subiti. Il dato più recente è la vittoria travolgente per 5-1 contro il Bournemouth in Premier League, che ha fatto seguito a un pareggio per 2-2 con il Hull City. La sconfitta per 3-0 contro il Brentford e quella per 2-1 contro l'Arsenal evidenziano una fragilità difensiva che Alonso dovrà correggere.

Precedenti

Nei cinque precedenti più recenti tra le due squadre in Premier League, il Chelsea ha nettamente dominato la serie. Il confronto più recente, disputato a marzo 2026 all'Hill Dickinson Stadium, si è concluso con una vittoria dell'Everton per 3-0, risultato che rappresenta un'eccezione in una serie favorevole ai Blues. Complessivamente, il Chelsea ha vinto tre delle ultime cinque sfide dirette, tra cui un netto 6-0 nell'aprile 2024 e due successi consecutivi nella stagione 2024-25. L'Everton ha vinto una sola volta in questo arco di tempo, mentre un incontro si è concluso in parità.

Classifica





In Premier League, l'Everton occupa la quinta posizione e il Chelsea la sesta: entrambe le squadre si trovano in una zona di classifica che guarda verso l'alto, rendendo questo scontro diretto particolarmente rilevante in chiave europea.





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