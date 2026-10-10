Serie B - Game Week 6 10 ott 2026 - 09:00 Stadio Carlo Castellani

Empoli-Palermo sarà trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel, il canale ufficiale della Lega Serie B disponibile tramite Amazon Prime Video. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

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Empoli-Palermo: data e orario

Empoli e Palermo si affrontano allo Stadio Carlo Castellani in una sfida di Serie B che vale molto più dei tre punti in palio. Da una parte la squadra di casa, dall'altra i rosanero di Filippo Inzaghi, in grande forma e con ambizioni ben precise.

L'Empoli di Matteo Andreoletti arriva a questo appuntamento in un momento complicato. Tre sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato raccontano di una squadra che fatica a trovare continuità, e il dodicesimo posto in classifica riflette un avvio di stagione al di sotto delle aspettative.

Il Palermo, al contrario, sta attraversando un periodo di grande solidità. I rosanero guidano la classifica di Serie B e si presentano al Castellani con quattro vittorie nelle ultime cinque tra campionato e Coppa Italia, segnando con frequenza e concedendo poco.

Inzaghi ha costruito una squadra che sa vincere in trasferta: il successo per 2-3 ad Arezzo e il 2-1 contro il Calcio Padova sono due esempi recenti di una mentalità offensiva e concreta.

I precedenti tra le due squadre sorridono al Palermo, che ha vinto entrambi gli scontri diretti più recenti. Il Castellani non è un campo facile, ma i rosanero arrivano con le credenziali di capolista.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Sul fronte Empoli, Matteo Andreoletti non ha ancora comunicato la formazione probabile. Non sono disponibili aggiornamenti ufficiali su infortuni o squalifiche: ulteriori informazioni saranno rese note in avvicinamento al fischio d'inizio.

Anche per il Palermo la situazione è simile. Filippo Inzaghi non ha ancora reso nota la lista dei disponibili, e non si registrano comunicazioni ufficiali su assenze o diffidati. La probabile formazione verrà aggiornata nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

L'Empoli ha ottenuto 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B. La squadra di Andreoletti ha perso le ultime due uscite consecutive: 2-1 contro il Modena e 0-1 contro l'Arezzo. L'unica vittoria recente di rilievo è arrivata in trasferta a Carrarese per 0-1. Nelle cinque gare considerate, l'Empoli ha segnato 5 gol e ne ha subiti 6.

Il Palermo ha raccolto 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime cinque partite tra Serie B e Coppa Italia. I rosanero hanno vinto la gara più recente per 2-1 contro il Calcio Padova, e in precedenza avevano travolto il Mantova per 5-2 in Coppa Italia. L'unico passo falso è stato il pareggio 1-1 contro l'Avellino. In campionato, il Palermo ha segnato 8 gol nelle ultime quattro partite di Serie B.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale al febbraio 2026, quando il Palermo ha vinto in casa per 3-2. Poco prima, a dicembre 2025, era sempre il Palermo ad avere la meglio: 1-3 al Castellani. Negli ultimi cinque precedenti disponibili, il Palermo ha vinto tre volte, con un pareggio e una sola vittoria dell'Empoli.

Classifica





In Serie B, il Palermo occupa la prima posizione mentre l'Empoli si trova al dodicesimo posto: i rosanero arrivano da capolista, i toscani cercano risposte dopo un avvio di stagione sotto le attese.





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