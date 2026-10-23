Serie B - Game Week 8 23 ott 2026 - 14:30 Stadio Carlo Castellani

Empoli-LR Vicenza è trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel, il canale ufficiale della Lega Serie B. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Empoli-LR Vicenza: data e orario

Allo Stadio Carlo Castellani di Empoli va in scena la sfida di Serie B tra i toscani di Matteo Andreoletti e il Vicenza guidato da Fabio Gallo. Due squadre che arrivano a questo appuntamento con situazioni di classifica e di forma molto diverse.

L'Empoli occupa il quattordicesimo posto in classifica e attraversa un momento complicato. I toscani hanno perso tre delle ultime cinque partite di campionato e cercano continuità di risultati per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria.

Il Vicenza si trova ancora più in basso, al diciassettesimo posto, e porta con sé il peso di una sola vittoria nelle ultime cinque uscite. I biancorossi arrivano al Castellani dopo aver pareggiato 2-2 contro il Benevento nell'ultimo turno, un punto che non basta a cambiare il quadro complessivo.

Andreoletti ha bisogno di una risposta concreta dal suo gruppo dopo una serie di risultati che hanno messo pressione sull'ambiente. Il pareggio per 1-1 contro l'Ascoli nell'ultima giornata ha interrotto una striscia di tre sconfitte consecutive, ma il margine per sbagliare si assottiglia.

Per Gallo, questa trasferta rappresenta un banco di prova difficile. Il Vicenza ha subito nove gol nelle ultime cinque partite e la fase difensiva resta il nodo principale da sciogliere.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Empoli-LR Vicenza in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

In casa Empoli, Matteo Andreoletti non ha ancora comunicato la formazione ufficiale. Non risultano indisponibili o squalificati al momento: ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte Vicenza, anche coach Fabio Gallo non ha ancora reso note le scelte ufficiali per questa trasferta. Non sono disponibili informazioni su indisponibili o diffidati: le ultime notizie sulle rose saranno aggiunte nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Stato di forma

L'Empoli arriva alla sfida con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro l'Ascoli, mentre in precedenza i toscani erano caduti per 2-4 contro il Palermo. La squadra di Andreoletti ha segnato sei reti e ne ha subite sette in questo periodo.

Il Vicenza presenta un profilo simile sul piano dei risultati: zero vittorie, tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il pareggio per 2-2 contro il Benevento è il risultato più recente, mentre la sconfitta per 0-3 contro il Pisa rimane il dato più pesante del periodo. I biancorossi hanno segnato sei gol e ne hanno subiti nove nelle ultime cinque partite.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'agosto 2021, quando l'Empoli batté il Vicenza per 4-2 in Coppa Italia. Guardando agli ultimi tre incontri disponibili, l'Empoli ha ottenuto due vittorie contro zero del Vicenza, con un pareggio per 2-2 a completare il quadro. I toscani vantano un bilancio favorevole nel testa a testa recente.

Classifica





In Serie B, l'Empoli occupa il quattordicesimo posto mentre il Vicenza si trova al diciassettesimo: entrambe le squadre sono nella parte bassa della graduatoria.





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