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Serie B
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Dove vedere Empoli-LR Vicenza in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Empoli vs LR Vicenza
Empoli
LR Vicenza
Serie B

Dove vedere la partita di Serie B tra Empoli e LR Vicenza: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie B - Game Week 8
Stadio Carlo Castellani

Empoli-LR Vicenza è trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel, il canale ufficiale della Lega Serie B. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Empoli-LR Vicenza: data e orario

Allo Stadio Carlo Castellani di Empoli va in scena la sfida di Serie B tra i toscani di Matteo Andreoletti e il Vicenza guidato da Fabio Gallo. Due squadre che arrivano a questo appuntamento con situazioni di classifica e di forma molto diverse.

L'Empoli occupa il quattordicesimo posto in classifica e attraversa un momento complicato. I toscani hanno perso tre delle ultime cinque partite di campionato e cercano continuità di risultati per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria.

Il Vicenza si trova ancora più in basso, al diciassettesimo posto, e porta con sé il peso di una sola vittoria nelle ultime cinque uscite. I biancorossi arrivano al Castellani dopo aver pareggiato 2-2 contro il Benevento nell'ultimo turno, un punto che non basta a cambiare il quadro complessivo.

Andreoletti ha bisogno di una risposta concreta dal suo gruppo dopo una serie di risultati che hanno messo pressione sull'ambiente. Il pareggio per 1-1 contro l'Ascoli nell'ultima giornata ha interrotto una striscia di tre sconfitte consecutive, ma il margine per sbagliare si assottiglia.

Per Gallo, questa trasferta rappresenta un banco di prova difficile. Il Vicenza ha subito nove gol nelle ultime cinque partite e la fase difensiva resta il nodo principale da sciogliere.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Empoli-LR Vicenza in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Empoli - LR Vicenza

Allenatore

  • M. Andreoletti

In casa Empoli, Matteo Andreoletti non ha ancora comunicato la formazione ufficiale. Non risultano indisponibili o squalificati al momento: ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte Vicenza, anche coach Fabio Gallo non ha ancora reso note le scelte ufficiali per questa trasferta. Non sono disponibili informazioni su indisponibili o diffidati: le ultime notizie sulle rose saranno aggiunte nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Stato di forma

EMP

EMP - Forma

CAR
V0-1
ARE
S0-1
MOD
S2-1
PAL
S2-4
ASC
D1-1
Gol segnato (subito)
5/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
LRV

LRV - Forma

VEN
D2-2
JUV
D1-1
VER
S2-1
PIS
S0-3
BEN
D2-2
Gol segnato (subito)
6/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

L'Empoli arriva alla sfida con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro l'Ascoli, mentre in precedenza i toscani erano caduti per 2-4 contro il Palermo. La squadra di Andreoletti ha segnato sei reti e ne ha subite sette in questo periodo.

Il Vicenza presenta un profilo simile sul piano dei risultati: zero vittorie, tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il pareggio per 2-2 contro il Benevento è il risultato più recente, mentre la sconfitta per 0-3 contro il Pisa rimane il dato più pesante del periodo. I biancorossi hanno segnato sei gol e ne hanno subiti nove nelle ultime cinque partite.

Precedenti

Testa a testa

EmpoliPareggioLR Vicenza
2
1
0
Coppa Italia
Empoli badge
Empoli
EMP
4
LR Vicenza badge
LR Vicenza
LRV
2
FIN
Serie B
LR Vicenza badge
LR Vicenza
LRV
0
Empoli badge
Empoli
EMP
2
FIN
Serie B
Empoli badge
Empoli
EMP
2
LR Vicenza badge
LR Vicenza
LRV
2
FIN
8Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/3
Entrambe le squadre hanno segnato2/3

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'agosto 2021, quando l'Empoli batté il Vicenza per 4-2 in Coppa Italia. Guardando agli ultimi tre incontri disponibili, l'Empoli ha ottenuto due vittorie contro zero del Vicenza, con un pareggio per 2-2 a completare il quadro. I toscani vantano un bilancio favorevole nel testa a testa recente.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PalermoPalermoPAL
7610167+919
V
V
V
D
V
2
MantovaMantovaMAN
7421138+514
S
V
D
V
D
3
PisaPisaPIS
7412149+513
V
V
D
S
V
4
ModenaModenaMOD
7412128+413
S
V
V
D
S
5
SudtirolSudtirolSUD
733196+312
S
D
V
D
V
6
Ascoli Calcio 1898 FCAscoli Calcio 1898 FCASC
733185+312
D
D
V
S
V
7
AvellinoAvellinoAVE
7322128+411
D
V
S
D
V
8
BeneventoBeneventoBEN
7322107+311
D
V
V
V
S
9
S.S. ArezzoS.S. ArezzoARE
7313814-610
V
D
S
V
S
10
Virtus EntellaVirtus EntellaVEN
7232108+29
V
D
D
V
D
11
Hellas VeronaHellas VeronaVER
72231412+28
D
S
V
S
V
12
CesenaCesenaCES
715189-18
D
S
D
D
D
13
CarrareseCarrareseCAR
721467-17
V
V
S
S
S
14
EmpoliEmpoliEMP
7214711-47
D
S
S
S
V
15
Calcio PadovaCalcio PadovaBSP
7214610-47
S
S
S
V
S
16
CremoneseCremoneseCRE
7133610-46
S
D
D
D
V
17
LR VicenzaLR VicenzaLRV
7133915-66
D
S
S
D
D
18
Juve StabiaJuve StabiaJUV
72328805
V
D
D
D
S
19
CatanzaroCatanzaroCAT
7115814-64
D
S
S
V
S
20
SampdoriaSampdoriaSAM
7115715-84
S
S
V
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


In Serie B, l'Empoli occupa il quattordicesimo posto mentre il Vicenza si trova al diciassettesimo: entrambe le squadre sono nella parte bassa della graduatoria.


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