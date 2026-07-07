Il match è trasmesso su UEFA TV. Di seguito i dettagli per seguire la partita in diretta streaming.

Come vedere Danimarca U19-Italia U19 con una VPN

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Danimarca U19-Italia U19: data e orario

Danimarca U19 e Italia U19 si affrontano nel Campionato Europeo U19, una sfida chiave nella corsa alla qualificazione alla fase successiva della competizione UEFA.

I danesi arrivano a questo appuntamento dopo aver chiuso il Gruppo A al terzo posto, con una vittoria convincente sul Galles U19 nell'ultima giornata che ha ridato fiducia all'ambiente. Prima di quel successo, però, la Danimarca aveva incassato due sconfitte consecutive contro Spagna e Germania, mostrando fragilità difensive che l'Italia potrebbe cercare di sfruttare.

Gli azzurrini, dal canto loro, hanno vissuto un torneo altalenante. Il pareggio a reti inviolate contro la Croazia e la vittoria sulla Serbia avevano alimentato le speranze, ma la sconfitta per 1-0 contro l'Ucraina nell'ultima uscita ha complicato il percorso dell'Italia nel Gruppo B, dove occupa attualmente la terza posizione.

Sul piano dei precedenti, i confronti tra le due nazionali giovanili sorridono all'Italia, che li ha vinti entrambi.

La posta in gioco è alta per entrambe le selezioni. Una vittoria potrebbe rilanciare le ambizioni di chi cerca ancora di incidere nel torneo, mentre una sconfitta potrebbe chiudere definitivamente le porte.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere la partita in TV e in live streaming, l'orario di calcio d'inizio e le ultime notizie sulle formazioni.

Formazioni

Stato di forma

La Danimarca U19 presenta nelle ultime cinque partite un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. I danesi hanno chiuso la fase a gironi degli Europei U19 con un netto 3-0 sul Galles, dopo aver perso 3-0 contro la Spagna e 4-3 contro la Germania. Nelle qualificazioni di marzo, la Danimarca aveva pareggiato 2-2 con la Romania e battuto la Cechia per 2-1, segnando complessivamente 10 gol e subendone 9 nelle cinque gare.

L'Italia U19 registra nelle ultime cinque uscite 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. L'ultimo risultato è la sconfitta per 1-0 contro l'Ucraina, preceduta dal pareggio a reti inviolate con la Croazia e dalla vittoria per 2-0 sulla Serbia nel Campionato Europeo U19. In fase di qualificazione, gli azzurrini avevano pareggiato 1-1 con la Turchia e vinto 2-1 in casa dell'Irlanda. In totale, l'Italia ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2 nelle cinque partite considerate.

Precedenti

DEN Ultime 2 partite ITA 0 Vittorie 0 Pareggi 2 Vittorie Danimarca U19 0 - 1 Italia U19

Danimarca U19 0 - 2 Italia U19 0 Goal segnati 3 Partite con più di 2,5 gol 0/2 Entrambe le squadre a segno 0/2

L'unico precedente recente tra le due selezioni risale al 16 ottobre 2018, nelle qualificazioni al Campionato Europeo U19: la Danimarca ospitò l'Italia e perse 0-1. L'incontro precedente, del 13 ottobre 2013 nella stessa competizione, vide ancora i danesi soccombere in casa per 0-2. Nei due scontri diretti quindi l'Italia non ha mai perso contro la Danimarca U19, raccogliendo due vittorie senza subire reti.

Classifica

La Danimarca U19 occupa la terza posizione nel Gruppo A, mentre l'Italia U19 è terza nel Gruppo B.





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