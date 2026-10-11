Premier League - Game Week 6 11 ott 2026 - 09:00 Selhurst Park

La partita tra Crystal Palace e Nottingham Forest è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Puoi seguire il match in streaming tramite NOW oppure guardarlo in diretta su Sky Sport.

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Crystal Palace-Nottingham Forest: data e orario

Crystal Palace e Nottingham Forest si affrontano a Selhurst Park in una sfida di Premier League che mette di fronte due squadre che cercano continuità in un campionato ancora aperto e imprevedibile.

I padroni di casa guidati da Pierre Sage arrivano all'appuntamento con un ruolino di marcia altalenante: la sconfitta nell'amichevole contro il Bristol City ha interrotto un momento di relativa stabilità, e la squadra ha bisogno di ritrovare solidità davanti al proprio pubblico.

Il Nottingham Forest di Oliver Glasner ha dimostrato di saper tenere testa alle grandi, pareggiando contro Tottenham e Liverpool, e strappando una vittoria importante ad Aston Villa. Tuttavia, la sconfitta di misura contro il Coventry City ha frenato il momentum degli ospiti.

Glasner ha parlato pubblicamente delle conseguenze che la vicenda legale che coinvolge il Manchester City potrebbe avere sull'immagine della Premier League, segno di un allenatore che guarda al quadro generale con occhio critico e consapevole.

James McAtee, arrivato dal Manchester City per circa 30 milioni di sterline, sta trovando sempre più spazio e continuità nel Forest, al punto che i tifosi e gli addetti ai lavori iniziano a chiedersi se il centrocampista possa presto varcare le porte della nazionale inglese.

In Premier League, le due squadre occupano posizioni di classifica ravvicinate nella parte centrale della graduatoria, rendendo questo scontro diretto particolarmente rilevante per entrambe le formazioni. Di seguito trovi tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta.

Formazioni

Pierre Sage dovrà fare a meno di diversi elementi per questa sfida. Chadi Riad, Jean-Philippe Mateta, Dean Henderson e Takehiro Tomiyasu sono tutti indisponibili per infortunio, mentre Axel Disasi è squalificato. Il probabile undici titolare dei padroni di casa prevede Walter Benitez in porta, con una difesa composta da Chris Richards, Jaydee Canvot, Jefferson Lerma e Anan Khalaili, e un centrocampo con Adam Wharton e Daichi Kamada. In avanti spazio a Yeremy Pino, Tyrick Mitchell, Quinten Timber e Joergen Strand Larsen.

In casa Nottingham Forest, Oliver Glasner deve rinunciare a Nicolo Savona, Nikola Milenkovic e Igor Jesus, tutti fermi ai box per infortunio. Nessuna squalifica tra gli ospiti. Il probabile undici del Forest vede Matz Sels tra i pali, con Murillo, Ousmane Diomande e Jair Cunha in difesa. A centrocampo agiranno Xaver Schlager, Morgan Gibbs-White e James McAtee, con Dan Ndoye, Daniel Munoz e Ola Aina a supporto di Liam Delap in attacco.

Stato di forma

Il Crystal Palace arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite tra tutte le competizioni. I londinesi hanno battuto il Middlesbrough per 3-0 in Carabao Cup e il Lech Poznan per 4-0 in Europa League, ma hanno ceduto sia all'Ipswich Town (2-3 in campionato) sia al Bristol City (0-2 in amichevole). In Premier League, il pareggio a reti inviolate contro il Leeds United rappresenta l'unico risultato utile nelle ultime due gare di campionato. Complessivamente, nelle ultime cinque partite il Palace ha segnato nove gol e ne ha subiti sette.

Il Nottingham Forest ha collezionato una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare. Il successo più significativo è arrivato in trasferta contro l'Aston Villa (1-2), mentre i pareggi contro Tottenham (0-0) e Liverpool (2-2) testimoniano la capacità della squadra di reggere il confronto con avversari di alto livello. Le sconfitte contro il Leeds United in Carabao Cup (0-2) e contro il Coventry City in Premier League (0-1) rappresentano le note stonate di un periodo comunque discontinuo. In cinque partite, il Forest ha segnato cinque gol e ne ha concessi sei.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 1° febbraio 2026, quando il Nottingham Forest ospitò il Crystal Palace al City Ground: la partita terminò 1-1 in Premier League. Analizzando gli ultimi cinque incontri, il bilancio è nettamente favorevole ai pareggi: ben quattro delle cinque sfide si sono concluse in parità con il punteggio di 1-1, mentre l'unica eccezione è la vittoria del Nottingham Forest per 1-0 nell'ottobre 2024. Nessuna delle due squadre ha saputo imporsi con continuità sull'altra nel recente passato.

Classifica





In Premier League, il Crystal Palace occupa la quindicesima posizione, mentre il Nottingham Forest si trova al tredicesimo posto. Le due squadre sono separate da pochi punti nella parte centrale della classifica, rendendo questo scontro diretto importante per entrambe in ottica di allontanarsi dalla zona calda.





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