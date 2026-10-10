Serie C - Game Week 9 10 ott 2026 - 08:30

La partita tra Crotone e Audace Cerignola è trasmessa in diretta TV e in live streaming. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

Come vedere Crotone-Audace Cerignola con una VPN

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Crotone-Audace Cerignola: data e orario

Crotone e Audace Cerignola si affrontano in Serie C in una gara che mette di fronte due squadre con ambizioni molto diverse in questo momento della stagione.

I pitagorici arrivano a questo appuntamento in una posizione di classifica che rende la partita tutt'altro che agevole, con la necessità di ritrovare continuità di risultati dopo un avvio di campionato al di sotto delle aspettative.

Il Cerignola, dal canto suo, occupa la parte medio-alta della graduatoria e può permettersi di affrontare la trasferta calabrese con maggiore serenità, forte di un rendimento complessivo più solido.

Le due squadre si conoscono bene: i precedenti recenti raccontano di sfide equilibrate, con risultati che hanno spesso riservato sorprese in entrambe le direzioni.

Per il Crotone, giocare davanti al proprio pubblico rappresenta un fattore importante, anche se il Cerignola ha dimostrato di saper fare risultato lontano dalle mura amiche.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming, con orario di calcio d'inizio e ultime notizie sulle formazioni.

Formazioni

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulle probabili formazioni, sugli infortunati o sui giocatori squalificati per nessuna delle due squadre. Le ultime notizie sulle rose saranno aggiornate non appena disponibili, in avvicinamento al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Crotone arriva a questa partita con un ruolino di marcia altalenante nelle ultime cinque uscite: un successo, due pareggi e due sconfitte. I rossoblù hanno battuto la Salernitana per 2-1, ma hanno ceduto più di recente al Catania con lo stesso punteggio. Complessivamente, la squadra ha segnato sei gol e ne ha subiti sette in questo parziale, mostrando difficoltà a mantenere la solidità difensiva.

L'Audace Cerignola presenta un bilancio simile nel periodo considerato: una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è il pareggio a reti inviolate contro il Team Altamura, mentre il successo più netto risale alla gara contro il Giugliano, vinta per 4-0. Gli ofantini hanno segnato cinque gol e ne hanno concessi tre nelle ultime cinque partite.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 3 maggio 2026, quando Crotone e Audace Cerignola si divisero la posta con un pareggio per 1-1 in Serie C. Negli ultimi cinque incontri disputati tra le due formazioni, il Crotone conta due vittorie contro una del Cerignola, con due pareggi a completare il quadro. I gol complessivi in questo campionario di sfide sono stati undici per il Crotone e cinque per il Cerignola.

Classifica





In classifica nel Girone C di Serie C, il Crotone si trova in una posizione di estrema difficoltà che rende questa partita quasi un obbligo di risultato per i padroni di casa. Il Cerignola, invece, occupa una collocazione di metà classifica che gli consente di affrontare la trasferta con meno pressione.





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