La partita tra Croazia U19 e Italia U19 sarà trasmessa in Italia da Rai Sport. Di seguito il dettaglio per seguire il match in diretta TV e in live streaming.

Come vedere Croazia U19-Italia U19 con una VPN

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Croazia U19-Italia U19: data e orario

L'Italia U19 torna in campo nel Campionato Europeo U19 per affrontare la Croazia U19 in una sfida che può risultare decisiva per le sorti del Gruppo B. Gli Azzurrini arrivano a questo appuntamento dopo aver aperto la fase finale con una vittoria convincente.

L'Italia ha battuto la Serbia U19 per 2-0 nella prima giornata, dimostrando solidità difensiva e concretezza in fase offensiva. Un risultato che ha proiettato la squadra a un passo dalla qualificazione alla fase successiva.

La Croazia, al contrario, deve fare i conti con una partenza difficile. I croati hanno perso 3-1 contro l'Ucraina U19 nella gara d'esordio, un risultato che li ha relegati in fondo al gruppo e li costringe a cercare punti in questa partita per restare in corsa.

Nonostante il passo falso iniziale, la Croazia non va sottovalutata. Nelle qualificazioni aveva mostrato buone cose, pareggiando con la Francia U19 e battendo la Bulgaria U19, anche se la tenuta difensiva resta un punto interrogativo dopo i tre gol subiti dall'Ucraina.

Per l'Italia, centrare un altro risultato positivo significherebbe avvicinarsi concretamente alla qualificazione. La squadra ha dimostrato nelle qualificazioni una certa continuità, raccogliendo tre vittorie nelle ultime cinque uscite complessive.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Croazia U19 vs Italia U19 in TV e in live streaming.

Formazioni

Stato di forma

La Croazia U19 arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. I croati hanno perso il loro esordio all'Europeo U19 contro l'Ucraina per 3-1 il 29 giugno, dopo aver mostrato risultati alterni nella fase di qualificazione: un pareggio per 1-1 contro la Francia e una vittoria per 1-0 sulla Bulgaria. Nelle cinque partite considerate, la Croazia ha segnato quattro reti e ne ha subite sei.

L'Italia U19 presenta un rendimento più solido, con tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta nelle ultime cinque. Gli Azzurrini hanno aperto la fase finale battendo la Serbia U19 per 2-0 il 29 giugno, dopo aver perso per 0-2 contro l'Inghilterra in qualificazione. Nelle cinque gare, l'Italia ha realizzato sette gol e ne ha concessi quattro, con due clean sheet registrati.

Precedenti

CRO Ultime 2 partite ITA 0 Vittorie 2 Pareggi 0 Vittorie Italia U19 2 - 2 Croazia U19

Croazia U19 0 - 0 Italia U19 2 Goal segnati 2 Partite con più di 2,5 gol 1/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

I precedenti tra le due nazionali under 19 sono limitati. L'incontro più recente risale al 26 marzo 2015, quando Italia U19 e Croazia U19 si divisero la posta in pareggio per 2-2 in una gara di qualificazione all'Europeo U19. L'unico altro confronto disponibile è datato 21 luglio 2010, con Croazia U19 e Italia U19 che terminarono 0-0 nella fase finale del Campionato Europeo U19.

Classifica





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