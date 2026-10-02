Dove vedere Croazia-Inghilterra in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

UEFA Nations League A - Game Week 3 3 ott 2026 - 12:00 Stadion Rujevica

Croazia-Inghilterra è trasmessa in Italia su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita in diretta.

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Croazia-Inghilterra: sabato 3 ottobre ore 18

Allo Stadion Rujevica di Rijeka va in scena Croazia-Inghilterra, sfida valida per il Gruppo 3 della UEFA Nations League A. La Croazia di Slaven Bilic arriva da un momento difficile. La sconfitta per 4-1 contro la Spagna nell'ultima giornata ha messo in luce le difficoltà difensive della squadra, con Lamine Yamal che ha dominato la fascia lasciando i croati senza risposte. Josko Gvardiol ha riconosciuto apertamente che il talento del giovane blaugrana è quasi impossibile da contenere.

L'Inghilterra di Thomas Tuchel si presenta invece con il vento in poppa. Il successo per 2-0 contro la Cechia ha confermato la solidità dei Tre Leoni, con Anthony Gordon in grande spolvero dopo il trasferimento al Barcellona, e Harry Kane che sta facendo la storia in termini di reti con la nazionale.

L'Inghilterra dovrà fare a meno di Nico O'Reilly, costretto a lasciare il ritiro a causa di un infortunio e rientrare al Manchester City per le valutazioni mediche del caso. Tuchel ha comunque una rosa di qualità a disposizione per affrontare una Croazia che cercherà il riscatto davanti al proprio pubblico dopo la sconfitta contro la Spagna.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Croazia-Inghilterra in TV e in live streaming, con orario di calcio d'inizio, probabili formazioni e ultime notizie.

Formazioni

La Croazia di Slaven Bilic dovrebbe scendere in campo con Dominik Livakovic in porta, una linea difensiva composta da Vuskovic, Smolcic e Gvardiol, con Perisic sulla fascia. A centrocampo spazio a Modric con i cugini Sucic e i due Pasalic mentre davanti agirà Ante Budimir. Non si registrano indisponibili o squalificati ufficiali nel gruppo croato.

Thomas Tuchel dovrebbe affidarsi a Pickford tra i pali, con Alexander-Arnold, Konsa, Guehi e Hall in difesa. Bellingham e Anderson sono attesi a centrocampo insieme a Myles Lewis-Skelly, mentre Gordon e Saka supporteranno Kane in attacco. L'unica assenza confermata è quella di Nico O'Reilly, rientrato al Manchester City per accertamenti medici dopo un problema fisico emerso durante la sosta.

Stato di forma

La Croazia ha raccolto risultati altalenanti nelle ultime cinque uscite, con tre vittorie e due sconfitte. In Nations League il cammino è iniziato con un successo esterno contro la Cechia per 2-1, ma la pesante sconfitta per 4-1 contro la Spagna nell'ultimo turno ha frenato l'entusiasmo. Nel recente Mondiale, i croati hanno superato il girone prima di essere eliminati dal Portogallo.

L'Inghilterra mostra un rendimento più solido, con tre vittorie nelle ultime cinque partite e due sconfitte. I Tre Leoni hanno aperto la Nations League con una sconfitta per 3-2 contro la Spagna, ma hanno risposto immediatamente battendo la Cechia per 2-0. In estate, al Mondiale, l'Inghilterra ha raggiunto la semifinale, superando la Norvegia prima di cedere all'Argentina.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due nazionali risale al giugno 2026, quando l'Inghilterra si impose per 4-2 sulla Croazia nella fase a gironi del Mondiale. Nei cinque precedenti disponibili, l'Inghilterra ha ottenuto tre vittorie contro una della Croazia, con un pareggio, per un totale di dieci gol segnati contro sei subiti. L'unico successo croato in questo periodo risale alla semifinale mondiale del 2018.

Classifica

Grp. 3 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Spagna SPA 2 2 0 0 7 3 +4 6 V V 2 Inghilterra ING 2 1 0 1 4 3 +1 3 V S 3 Croazia CRO 2 1 0 1 3 5 -2 3 S V 4 Cechia CEC 2 0 0 2 1 4 -3 0 S S Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione





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