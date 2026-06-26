La partita tra Croazia e Ghana è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi le opzioni disponibili per seguire la sfida in TV e in live streaming.

Come vedere Croazia-Ghana con una VPN

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Croazia-Ghana: data e orario

La fase a gironi dei Mondiali 2026 si avvicina al momento della verità. Croazia e Ghana si affrontano al Lincoln Financial Field di Philadelphia nell'ultima giornata del Girone L, con un posto agli ottavi di finale in palio per entrambe le squadre.

I Vatreni arrivano a questo appuntamento con tre punti in classifica, frutto di un percorso tutt'altro che lineare. Dopo la sconfitta per 4-2 contro l'Inghilterra alla prima uscita, la Croazia di Zlatko Dalić ha risposto con una vittoria sofferta ma preziosa per 1-0 sul Panama. Solo un successo garantirà alla squadra il controllo del proprio destino.

Il Ghana si presenta invece da seconda in classifica con quattro punti, grazie al successo per 1-0 sul Panama e allo 0-0 contro l'Inghilterra. La difesa delle Black Stars è rimasta imbattuta in questo torneo, un dato che parla da solo sulla solidità del sistema di Carlos Queiroz.

Proprio contro l'Inghilterra, il Ghana ha dimostrato di saper soffrire e resistere. Queiroz ha protestato vivacemente per alcune decisioni arbitrali in quella partita, convinto che ai suoi fosse stato negato un rigore netto. La squadra ha comunque tenuto il punto, e ora si trova a un passo dalla qualificazione.

Per la Croazia, il peso dell'esperienza rimane un fattore. Luka Modrić guida ancora una generazione di giocatori abituati alle grandi occasioni, e Philadelphia potrebbe essere il palcoscenico di un'altra serata memorabile per i Vatreni.

La matematica è semplice: al Ghana basta non perdere per staccare il biglietto per il turno successivo. Alla Croazia serve vincere. Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in TV e in live streaming.

Formazioni

Zlatko Dalić dovrebbe affidarsi a un undici con Dominik Livaković tra i pali, una linea difensiva composta da Joško Gvardiol, Josip Šutalo, Josip Staniščić e Marin Pongračić, con Martin Baturina, Ivan Perišić, Mateo Kovačić e Marco Pašalić a centrocampo e Luka Modrić in regia. Petar Musa è atteso come riferimento offensivo. Non si registrano infortuni o squalifiche per i Vatreni.

Carlos Queiroz risponde con Benjamin Asare in porta e una difesa a quattro formata da Gideon Mensah, Jonas Adjetey, Jerome Opoku e Marvin Senaya. Thomas Partey presidia il centrocampo affiancato da Kwasi Sibo e Caleb Yirenkyi, mentre Iñaki Williams, Antoine Semenyo e Jordan Ayew compongono il tridente offensivo. Nessun assente per le Black Stars. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Croazia ha raccolto due vittorie, due sconfitte e nessun pareggio nelle ultime cinque partite, con un bilancio complessivo di sei gol segnati e dieci subiti. I Vatreni vengono dal successo per 1-0 sul Panama nella seconda giornata mondiale, dopo aver perso 4-2 contro l'Inghilterra all'esordio. In precedenza, aveva battuto la Slovenia 2-1 in amichevole, mentre aveva ceduto al Belgio per 2-0 e al Brasile per 3-1.

Il Ghana presenta un record di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite, con due gol segnati e quattro subiti. Le Black Stars arrivano dallo 0-0 contro l'Inghilterra, risultato che ha confermato la solidità difensiva della squadra. In precedenza, avevano battuto il Panama 1-0, pareggiato 1-1 contro il Galles, perso 2-0 contro il Messico e 2-1 contro la Germania.

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