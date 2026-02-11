Goal.com
Francesco Schirru

Dove vedere Cremonese-Genoa domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Fondamentale scontro salvezza nel 25esimo turno di Serie A: la Cremonese e il Genoa si affrontano per allontanare il 18esimo posto e avvicinarsi a quota 40.

Sono fuori dai tre posti che portano in Serie B, ma non per questo sono fuori dalla lotta salvezza. Cremonese e Genoa ne sono ben consapevoli, pronti a lottare per conquistare tre punti fondamentali in palio nel 25esimo turno di Serie A. 

Di fronte due squadre, tra l'altro, che vengono da periodi opposti: il team Nicola è crollato completamente dopo un grande avvio di campionato, quello di De Rossi è rinato proprio dopo l'arrivo dell'ex centrocampista in panchina.

Sia Cremonese e Genoa si trovano a 23 punti a +5 sulla Fiorentina 18esima, ma i risultati dell'ultimo periodo sono stati opposti: nonostante i rossoblù hanno rimediato due k.o negli ultimi 180', hanno comunque conquistato sette punti nelle sfide precedenti, mentre il team di casa ha ottenuto appena un punto negli ultimi cinque incontri.

Come guardare Cremonese-Genoa in diretta? Canale TV e diretta streaming

Cremonese-Genoa si può guardare in diretta esclusiva su DAZN tramite app e sito ufficiale, disponibile in tv e su tutti i dispositivi mobili e non.

Gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto 'Zona DAZN', inoltre, possono vedere la partita di domenica  anche in tv su DAZN 1, canale numero 214 di Sky.

Come guardarla all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Cremonese-Genoa con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Cremonese-Genoa: ora di inizio

Notizie sulle squadre e probabili formazioni

Probabili formazioni Cremonese - Genoa

Giocatori infortunati e squalificati

LE PROBABILI FORMAZIONI 

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bondo, Collocolo, Moumbagnà

Ballottaggi: Barbieri 60%–Zerbin 40%, Payero 55%–Grassi 45%, Bonazzoli 55%–Djuric 45%

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Baldanzi, Siegrist

Ballottaggi: Ellertsson 55%–Amorim 45%

Forma di Cremonese e Genoa

Precedenti tra Cremonese e Genoa

CRE

Ultime 3 partite

GEN

1

Vittoria

1

Pareggio

1

Vittoria

2

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
1/3
Entrambe le squadre a segno
0/3

Classifica

