Serie B - Game Week 10 31 ott 2026 - 10:00 Stadio Giovanni Zini

Cremonese-Benevento sarà trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

Come vedere Cremonese-Benevento con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Cremonese-Benevento: data e orario

Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona va in scena Cremonese-Benevento, sfida valida per il campionato di Serie B 2026/27 che mette di fronte due squadre con ambizioni e momenti di forma molto diversi.

La Cremonese di Fabio Pecchia arriva a questo appuntamento in un momento complicato. I grigiorossi hanno perso le ultime due partite di campionato, cedendo prima al Pisa per 3-1 e poi subendo la sconfitta interna contro la Juve Stabia per 0-1, un risultato che ha reso ancora più pesante la loro posizione in classifica.

Il Benevento di Antonio Floro Flores si presenta invece con tutt'altro spirito. I campani hanno vinto tre delle ultime quattro partite di Serie B, compreso il convincente 3-0 rifilato all'Arezzo nell'ultimo turno, e si trovano stabilmente nella zona playoff.

Per la Cremonese, i tre punti non sono soltanto auspicabili: sono quasi obbligatori. Con la squadra ferma in zona retrocessione, Pecchia ha bisogno di una risposta concreta dal suo gruppo tra le mura amiche.

Il Benevento, dal canto suo, vuole restare agganciato alle posizioni di vertice. Floro Flores sa che continuità e solidità saranno decisive per mantenere le ambizioni playoff vive fino alla fine.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Cremonese-Benevento in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

In casa Cremonese, Fabio Pecchia non ha ancora comunicato la formazione ufficiale né fornito aggiornamenti su infortuni o squalifiche nel gruppo grigiorosso. Ulteriori indicazioni arriveranno nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche sul fronte Benevento la situazione è analoga: Antonio Floro Flores non ha reso note le scelte per questa trasferta né segnalato indisponibili o diffidati. Le ultime notizie sulle rose saranno aggiornate a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

La Cremonese presenta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Il risultato più recente è la sconfitta per 0-1 in casa contro la Juve Stabia in Serie B, che segue il ko per 3-1 sul campo del Pisa. L'unico pareggio del periodo è lo 0-0 contro l'Arezzo, mentre le vittorie includono il successo in amichevole contro la Juventus per 1-0. I grigiorossi hanno segnato due gol e ne hanno subiti cinque nelle ultime quattro partite ufficiali.

Il Benevento arriva a Cremona con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro il Catanzaro, che interrompe una serie di tre vittorie consecutive tra cui il 3-0 rifilato all'Arezzo e il 2-0 contro il Cesena. L'unica sconfitta del periodo è arrivata in amichevole contro il Frosinone per 2-1. I campani hanno segnato sette gol e ne hanno subiti cinque in questo periodo.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al marzo 2022, quando Benevento e Cremonese si divisero la posta in palio con un pareggio per 1-1 in Serie B. Guardando agli ultimi cinque incontri disponibili, il bilancio è in perfetto equilibrio: due vittorie per il Benevento, due per la Cremonese e un pareggio, con entrambe le squadre che si sono imposte sia in casa che in trasferta.

Classifica

In Serie B la Cremonese occupa la quindicesima posizione, mentre il Benevento si trova al quinto posto.

Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.

Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV