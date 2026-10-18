Serie C - Game Week 10 18 ott 2026 - 08:30

Cosenza-Team Altamura è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Entrambe le piattaforme coprono l'intera stagione di Serie C, inclusi playoff, Supercoppa e Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale.

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Cosenza-Team Altamura: data e orario

Il Cosenza ospita il Team Altamura in una sfida del Girone C di Serie C che mette di fronte due squadre che cercano punti preziosi per uscire dalla parte bassa della classifica.

I rossoblù calabresi arrivano a questo appuntamento reduci da un momento di discontinuità, con una sola vittoria nelle ultime cinque partite. L'ultima uscita, però, ha portato un segnale positivo: il successo esterno contro l'AZ Picerno per 2-1.

Il Team Altamura attraversa un periodo ancora più difficile. I pugliesi hanno raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque giornate, con la pesante sconfitta per 3-0 contro il Catania che fotografa le difficoltà del momento.

Lo scontro diretto tra due squadre in zona pericolosa rende questa partita particolarmente delicata. Per entrambe, perdere ulteriore terreno in questa fase del campionato significherebbe complicare seriamente la stagione.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Cosenza-Team Altamura in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per il Cosenza non sono al momento disponibili informazioni ufficiali sulle probabili formazioni, gli infortuni o i giocatori squalificati. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per il Team Altamura non sono stati comunicati dati su assenze o indisponibili. La situazione degli effettivi di entrambe le squadre sarà più chiara a ridosso della gara.

Stato di forma

Il Cosenza ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I rossoblù hanno chiuso la striscia negativa con il successo per 2-1 in casa dell'AZ Picerno, dopo aver perso contro il Foggia per 2-0 e contro il Bari per 1-0. In cinque gare la squadra ha segnato cinque gol e ne ha subiti dieci, un dato che riflette le difficoltà difensive del periodo.

Il Team Altamura ha registrato una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. L'unico successo è arrivato contro l'AZ Picerno per 2-1, mentre la sconfitta più recente è stata quella contro il Catania per 3-0. Nelle cinque gare considerate, i pugliesi hanno segnato tre reti e ne hanno incassate sei.

Precedenti

Nei precedenti tra le due squadre, il Cosenza ha avuto la meglio nell'ultimo confronto diretto, imponendosi per 1-0 l'8 marzo 2026 in Serie C. Il match precedente, disputato il 1° novembre 2025, si era concluso con un pareggio per 1-1 in casa del Team Altamura. Il bilancio complessivo dei due incontri censiti sorride dunque al Cosenza, che non ha mai perso contro i pugliesi.

Classifica





Nel Girone C di Serie C, il Cosenza occupa il diciannovesimo posto mentre il Team Altamura si trova al diciassettesimo: entrambe le squadre sono nella parte bassa della graduatoria, il che rende questa sfida uno scontro diretto per allontanarsi dalla zona più pericolosa.





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