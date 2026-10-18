Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie C
team-logoCosenza
team-logoTeam Altamura
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
GOAL-e
Con il contributo di

Dove vedere Cosenza-Team Altamura in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Cosenza vs Team Altamura
Cosenza
Team Altamura
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Cosenza e Team Altamura: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

Pubblicità
crest
Serie C - Game Week 10

Cosenza-Team Altamura è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Entrambe le piattaforme coprono l'intera stagione di Serie C, inclusi playoff, Supercoppa e Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale.

NOW

NOW

Iscriviti!

Sky Sport

Sky Sport

Iscriviti!

Come vedere Cosenza-Team Altamura con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

Cosenza-Team Altamura: data e orario

Il Cosenza ospita il Team Altamura in una sfida del Girone C di Serie C che mette di fronte due squadre che cercano punti preziosi per uscire dalla parte bassa della classifica.

I rossoblù calabresi arrivano a questo appuntamento reduci da un momento di discontinuità, con una sola vittoria nelle ultime cinque partite. L'ultima uscita, però, ha portato un segnale positivo: il successo esterno contro l'AZ Picerno per 2-1.

Il Team Altamura attraversa un periodo ancora più difficile. I pugliesi hanno raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque giornate, con la pesante sconfitta per 3-0 contro il Catania che fotografa le difficoltà del momento.

Lo scontro diretto tra due squadre in zona pericolosa rende questa partita particolarmente delicata. Per entrambe, perdere ulteriore terreno in questa fase del campionato significherebbe complicare seriamente la stagione.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Cosenza-Team Altamura in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per il Cosenza non sono al momento disponibili informazioni ufficiali sulle probabili formazioni, gli infortuni o i giocatori squalificati. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per il Team Altamura non sono stati comunicati dati su assenze o indisponibili. La situazione degli effettivi di entrambe le squadre sarà più chiara a ridosso della gara.

Stato di forma

COS

COS - Forma

GIU
S5-2
SCA
D1-1
BAR
S1-0
FOG
S0-2
PIC
V1-2
Gol segnato (subito)
5/10
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
ALT

ALT - Forma

CAS
S1-0
PIC
V2-1
SCA
S2-0
ACE
D0-0
CAT
S0-3
Gol segnato (subito)
2/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Il Cosenza ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I rossoblù hanno chiuso la striscia negativa con il successo per 2-1 in casa dell'AZ Picerno, dopo aver perso contro il Foggia per 2-0 e contro il Bari per 1-0. In cinque gare la squadra ha segnato cinque gol e ne ha subiti dieci, un dato che riflette le difficoltà difensive del periodo.

Il Team Altamura ha registrato una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. L'unico successo è arrivato contro l'AZ Picerno per 2-1, mentre la sconfitta più recente è stata quella contro il Catania per 3-0. Nelle cinque gare considerate, i pugliesi hanno segnato tre reti e ne hanno incassate sei.

Precedenti

Testa a testa

CosenzaPareggioTeam Altamura
1
1
0
Serie C
Cosenza badge
Cosenza
COS
1
Team Altamura badge
Team Altamura
ALT
0
FIN
Serie C
Team Altamura badge
Team Altamura
ALT
1
Cosenza badge
Cosenza
COS
1
FIN
2Gol segnati1
Partite senza 2.5 goal0/2
Entrambe le squadre hanno segnato1/2

Nei precedenti tra le due squadre, il Cosenza ha avuto la meglio nell'ultimo confronto diretto, imponendosi per 1-0 l'8 marzo 2026 in Serie C. Il match precedente, disputato il 1° novembre 2025, si era concluso con un pareggio per 1-1 in casa del Team Altamura. Il bilancio complessivo dei due incontri censiti sorride dunque al Cosenza, che non ha mai perso contro i pugliesi.

Classifica

Grp. C

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PotenzaPotenzaPOT
108112613+1325
V
V
V
V
V
2
BariBariBAR
9612136+719
V
S
V
V
D
3
SorrentoSorrentoSOR
96031410+418
S
V
S
S
V
4
CataniaCataniaCAT
105141812+616
S
V
V
V
D
5
CasertanaCasertanaCAS
94321513+215
V
S
S
D
V
6
MonopoliMonopoliMON
10433119+215
V
S
D
V
D
7
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
9423149+514
V
D
S
D
S
8
ScafateseScafateseSCA
93511513+214
D
V
V
D
D
9
SalernitanaSalernitanaSAL
103521412+214
D
D
V
S
V
10
Inter U23Inter U23INT
94141817+113
S
V
S
V
V
11
AZ PicernoAZ PicernoPIC
94051717012
S
S
V
S
S
12
CaveseCaveseCAV
93331515012
D
V
V
S
S
13
FoggiaFoggiaFOG
9324910-111
S
V
V
S
D
14
CasaranoCasaranoCAS
93241013-311
D
S
S
D
V
15
SavoiaSavoiaSAV
92431112-110
V
D
S
D
D
16
BarlettaBarlettaBAR
91531215-38
D
S
S
D
D
17
Team AltamuraTeam AltamuraALT
9225413-98
S
D
S
V
S
18
GiuglianoGiuglianoGIU
92161222-107
S
S
V
S
V
19
CosenzaCosenzaCOS
9126719-125
V
S
S
D
S
20
CrotoneCrotoneCRO
91351015-50
S
S
V
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


Nel Girone C di Serie C, il Cosenza occupa il diciannovesimo posto mentre il Team Altamura si trova al diciassettesimo: entrambe le squadre sono nella parte bassa della graduatoria, il che rende questa sfida uno scontro diretto per allontanarsi dalla zona più pericolosa.


  1. Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
  2. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).
  3. Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.
  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
  5. Come guardare sul grande schermo
    Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.


Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.
Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google