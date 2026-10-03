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Serie C
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Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Cosenza-Foggia in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Dove vedere la partita di Serie C tra Cosenza e Foggia: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 8

Cosenza-Foggia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Per seguire la partita in live streaming, è possibile accedere tramite i link indicati.

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Cosenza-Foggia: domenica 4 ottobre 14:30

Cosenza e Foggia si affrontano in Serie C in una sfida tra due squadre che cercano continuità in un momento delicato della stagione.

Il Cosenza arriva a questo appuntamento in un periodo difficile. I rossoblù non vincono da cinque partite consecutive, con tre sconfitte e due pareggi nel recente periodo, e la pressione in classifica si fa sentire.

Il Foggia, dal canto suo, ha ottenuto una vittoria importante nell'ultima uscita, battendo il Sorrento per 2-0. Un risultato che ha interrotto una serie negativa e dato fiducia all'ambiente rossonero.

La squadra di casa ha subito ben 11 gol nelle ultime cinque gare, un dato che racconta le difficoltà difensive di questo avvio di stagione. Trovare solidità sarà la priorità per i calabresi.

Per il Foggia, invece, mantenere la solidità difensiva mostrata contro il Sorrento sarà fondamentale per portare punti lontano da casa.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire il match in diretta TV e in live streaming.

Stato di forma

COS

COS - Forma

CAT
S4-0
CAV
D0-0
GIU
S5-2
SCA
D1-1
BAR
S1-0
Gol segnato (subito)
3/11
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
FOG

FOG - Forma

ACE
S0-2
MON
S1-0
SAV
D0-0
INT
S3-2
SOR
V2-0
Gol segnato (subito)
4/6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Il Cosenza non vince da cinque partite in Serie C, con un bilancio di due pareggi e tre sconfitte. I calabresi hanno incassato 11 gol in questo periodo, segnandone solo tre. La sconfitta più pesante è arrivata contro il Giugliano per 5-2, mentre l'ultima uscita ha visto il Bari imporsi per 1-0. Un ruolino di marcia che descrive una squadra in forte difficoltà.

Il Foggia ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare. I rossoneri hanno segnato quattro gol e ne hanno subiti sei. Il successo più recente è arrivato contro il Sorrento per 2-0, ma in precedenza la squadra aveva perso contro l'Inter U23 per 3-2. Il pareggio a reti bianche con il Savoia testimonia una certa solidità difensiva in alcune circostanze.

Precedenti

Testa a testa

CosenzaPareggioFoggia
2
1
2
Serie C
Cosenza badge
Cosenza
COS
1
Foggia badge
Foggia
FOG
0
FIN
Serie C
Foggia badge
Foggia
FOG
2
Cosenza badge
Cosenza
COS
1
FIN
Serie B
Foggia badge
Foggia
FOG
1
Cosenza badge
Cosenza
COS
0
FIN
Serie B
Cosenza badge
Cosenza
COS
2
Foggia badge
Foggia
FOG
0
FIN
Serie C
Cosenza badge
Cosenza
COS
2
Foggia badge
Foggia
FOG
2
FIN
6Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Il confronto più recente tra le due squadre risale all'aprile 2026 in Serie C, quando il Cosenza si impose per 1-0 in casa. In precedenza, nel novembre 2025, fu il Foggia a vincere per 2-1 nel match disputato al proprio stadio. Considerando gli ultimi cinque precedenti disponibili, il Cosenza conta due vittorie contro una del Foggia, con un pareggio all'attivo e sedici gol complessivi segnati nelle cinque sfide.

Classifica

Grp. C

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SorrentoSorrentoSOR
8602127+518
V
S
S
V
V
2
PotenzaPotenzaPOT
7511179+816
V
V
D
S
V
3
BariBariBAR
7511104+616
V
V
D
V
V
4
AZ PicernoAZ PicernoPIC
74031411+312
V
S
S
S
V
5
MonopoliMonopoliMON
833264+212
D
V
D
D
V
6
CasertanaCasertanaCAS
83321212012
S
S
D
V
V
7
CaveseCaveseCAV
83231414011
V
V
S
S
D
8
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
7313117+410
S
D
S
V
V
9
CataniaCataniaCAT
7313129+310
V
D
V
S
V
10
ScafateseScafateseSCA
7241109+110
V
D
D
V
D
11
Inter U23Inter U23INT
63121111010
V
V
S
S
D
12
CasaranoCasaranoCAS
83141013-310
S
S
D
V
V
13
SalernitanaSalernitanaSAL
7232109+19
S
V
D
V
D
14
FoggiaFoggiaFOG
722367-18
V
S
D
S
S
15
SavoiaSavoiaSAV
8143911-27
D
S
D
D
D
16
GiuglianoGiuglianoGIU
72141316-37
V
S
V
S
S
17
BarlettaBarlettaBAR
81431115-47
S
S
D
D
S
18
Team AltamuraTeam AltamuraALT
7214410-67
S
V
S
S
S
19
CosenzaCosenzaCOS
7025516-112
S
D
S
D
S
20
CrotoneCrotoneCRO
7133710-30
V
D
S
D
D
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


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