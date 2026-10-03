Dove vedere Cosenza-Foggia in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Serie C - Game Week 8 4 ott 2026 - 08:30

Cosenza-Foggia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Per seguire la partita in live streaming, è possibile accedere tramite i link indicati.

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Cosenza-Foggia: domenica 4 ottobre 14:30

Cosenza e Foggia si affrontano in Serie C in una sfida tra due squadre che cercano continuità in un momento delicato della stagione.

Il Cosenza arriva a questo appuntamento in un periodo difficile. I rossoblù non vincono da cinque partite consecutive, con tre sconfitte e due pareggi nel recente periodo, e la pressione in classifica si fa sentire.

Il Foggia, dal canto suo, ha ottenuto una vittoria importante nell'ultima uscita, battendo il Sorrento per 2-0. Un risultato che ha interrotto una serie negativa e dato fiducia all'ambiente rossonero.

La squadra di casa ha subito ben 11 gol nelle ultime cinque gare, un dato che racconta le difficoltà difensive di questo avvio di stagione. Trovare solidità sarà la priorità per i calabresi.

Per il Foggia, invece, mantenere la solidità difensiva mostrata contro il Sorrento sarà fondamentale per portare punti lontano da casa.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire il match in diretta TV e in live streaming.

Stato di forma

Il Cosenza non vince da cinque partite in Serie C, con un bilancio di due pareggi e tre sconfitte. I calabresi hanno incassato 11 gol in questo periodo, segnandone solo tre. La sconfitta più pesante è arrivata contro il Giugliano per 5-2, mentre l'ultima uscita ha visto il Bari imporsi per 1-0. Un ruolino di marcia che descrive una squadra in forte difficoltà.

Il Foggia ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare. I rossoneri hanno segnato quattro gol e ne hanno subiti sei. Il successo più recente è arrivato contro il Sorrento per 2-0, ma in precedenza la squadra aveva perso contro l'Inter U23 per 3-2. Il pareggio a reti bianche con il Savoia testimonia una certa solidità difensiva in alcune circostanze.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale all'aprile 2026 in Serie C, quando il Cosenza si impose per 1-0 in casa. In precedenza, nel novembre 2025, fu il Foggia a vincere per 2-1 nel match disputato al proprio stadio. Considerando gli ultimi cinque precedenti disponibili, il Cosenza conta due vittorie contro una del Foggia, con un pareggio all'attivo e sedici gol complessivi segnati nelle cinque sfide.

Classifica





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