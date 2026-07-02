Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale Kansas City Stadium

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Colombia-Ghana: data e orario

La Colombia affronta il Ghana al Kansas City Stadium nei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo 2026. Los Cafeteros, primi nel Girone K, cercano di proseguire il loro cammino nella fase a eliminazione diretta.

Néstor Lorenzo ha costruito una squadra solida e compatta, capace di vincere il girone con sette punti senza subire reti nelle ultime due partite del torneo. La Colombia ha dimostrato qualità tecnica e maturità tattica, chiudendo il gruppo con un pareggio a reti inviolate contro il Portogallo che ha confermato il primo posto.

Il Ghana arriva a questa sfida dopo aver superato il Girone L come una delle migliori terze classificate, conquistando quattro punti in un raggruppamento difficile. Le Black Stars hanno tenuto testa all'Inghilterra in un pareggio senza reti e hanno battuto Panama per 1-0 in una partita decisiva.

Carlos Queiroz ha modellato una squadra disciplinata, capace di assorbire la pressione avversaria e colpire in contropiede. Thomas Partey e Jordan Ayew rappresentano il fulcro dell'esperienza internazionale ghanese, mentre Kamaldeen Sulemana porta imprevedibilità sulle fasce.

James Rodríguez, capitano e regista della Colombia, guida una rosa ricca di talento che va da Luis Díaz a Daniel Muñoz, già autore di due reti nel torneo. La qualità individuale dei colombiani li rende favoriti, ma l'eliminazione diretta non perdona distrazioni.

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Formazioni

La Colombia di Néstor Lorenzo non registra infortuni né squalifiche in vista di questa partita. Il probabile undici titolare prevede Camilo Vargas in porta; Daniel Munoz, Davinson Sanchez, Jhon Lucumi e Johan Mojica in difesa; Jhon Arias, Gustavo Puerta, Jefferson Lerma e James Rodriguez a centrocampo; Luis Diaz e Luis Suarez in attacco. Lorenzo potrà contare su una rosa al completo per questo ottavo di finale.

Anche il Ghana di Carlos Queiroz non segnala defezioni. Il probabile undici titolare schiera Benjamin Asare tra i pali; Jonas Adjetey, Derrick Luckassen, Marvin Senaya e Gideon Mensah in difesa; Thomas Partey, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo e Kamaldeen Sulemana a centrocampo; Jordan Ayew e Antoine Semenyo in attacco. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Colombia arriva a questa sfida con un rendimento eccellente nelle ultime cinque partite: quattro vittorie e un pareggio. La gara più recente è il pareggio per 0-0 contro il Portogallo il 27 giugno, che ha consolidato il primo posto nel Girone K. In precedenza, i colombiani hanno battuto la RD Congo 1-0 e l'Uzbekistan 3-1 nella fase a gironi del Mondiale. Nelle amichevoli pre-torneo, hanno superato la Giordania 2-0 e il Costarica 3-1. Complessivamente, la Colombia ha segnato sei reti e non ne ha subita nessuna in queste cinque partite.

Il Ghana presenta un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. L'ultimo risultato è stata una sconfitta per 2-1 contro la Croazia il 27 giugno. Prima di quella gara, le Black Stars avevano fermato l'Inghilterra sullo 0-0 e vinto per 1-0 contro Panama all'esordio mondiale. Nelle amichevoli, il Ghana ha pareggiato 1-1 con il Galles e perso 2-0 contro il Messico. In totale, la nazionale ghanese ha segnato tre gol e ne ha incassati quattro in questo arco di partite.

Precedenti

Classifica





La Colombia ha chiuso al primo posto nel Girone K, mentre il Ghana dal Girone L è passata tra le migliori terze.





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