Dove vedere Colombia-Francia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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La marcia d'avvicinamento ai Mondiali di Colombia e Francia, prosegue con l'incrocio nell'amichevole organizzata negli USA.

Proprio uno dei Paesi in cui si giocherà il torneo iridato accoglie il test di preparazione di Cafeteros e Bleus, reduci dalle sfide disputate - sempre nel territorio a stelle e strisce - rispettivamente contro Croazia (sudamericani sconfitti 2-1) e Brasile (Mbappé e soci invece vittoriosi per 2-1).

Di seguito tutte le info su Colombia-Francia: canale tv, formazioni e diretta streaming dell'amichevole pre-Mondiali.

Come guardare Colombia-Francia in diretta? Canale TV e diretta streaming

Colombia-Francia in Italia non godrà di copertura tv, ma sarà visibile in diretta streaming utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Colombia-Francia: ora di inizio

Amichevoli - Amichevoli Northwest Stadium

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L'amichevole Colombia-Francia si gioca domenica 29 marzo 2026, alle ore 21:00 italiane, al Northwest Stadium di Landover (negli Stati Uniti).

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Colombia - Francia Probabile formazione Panchina Allenatore N. Lorenzo Probabile formazione Panchina Allenatore D. Deschamps

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Colombia-Francia

COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Rios; Arias, James Rodriguez, Luis Diaz; Luis Suarez. Ct. Lorenzo.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Malo Gusto, Konaté, Upamecano, Digne; Tchouameni, Kanté; Olise, Dembelé, Doué; Ekitike. Ct. Deschamps.

Forma

Partite tra le due squadre