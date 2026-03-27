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Claudio D'Amato

Dove vedere Colombia-Francia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Colombia vs Francia
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Francia

Tutte le info sull'amichevole Colombia-Francia, incluse quelle riguardanti formazioni, canale tv e copertura streaming.

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La marcia d'avvicinamento ai Mondiali di Colombia e Francia, prosegue con l'incrocio nell'amichevole organizzata negli USA.

Proprio uno dei Paesi in cui si giocherà il torneo iridato accoglie il test di preparazione di Cafeteros e Bleus, reduci dalle sfide disputate - sempre nel territorio a stelle e strisce - rispettivamente contro Croazia (sudamericani sconfitti 2-1) e Brasile (Mbappé e soci invece vittoriosi per 2-1).

Di seguito tutte le info su Colombia-Francia: canale tv, formazioni e diretta streaming dell'amichevole pre-Mondiali.

Come guardare Colombia-Francia in diretta? Canale TV e diretta streaming

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COL
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Francia
FRA

Colombia-Francia in Italia non godrà di copertura tv, ma sarà visibile in diretta streaming utilizzando NordVPN.

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Colombia-Francia: ora di inizio

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Amichevoli - Amichevoli
Northwest Stadium

L'amichevole Colombia-Francia si gioca domenica 29 marzo 2026, alle ore 21:00 italiane, al Northwest Stadium di Landover (negli Stati Uniti).

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Colombia - Francia

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • N. Lorenzo

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. Deschamps

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Colombia-Francia

COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Rios; Arias, James Rodriguez, Luis Diaz; Luis Suarez. Ct. Lorenzo.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Malo Gusto, Konaté, Upamecano, Digne; Tchouameni, Kanté; Olise, Dembelé, Doué; Ekitike. Ct. Deschamps.

Forma

COL
-Forma

Goal segnato (subito)
10/3
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

FRA
-Forma

Goal segnato (subito)
14/4
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

COL

Ultime 2 partite

FRA

1

Vittoria

0

Pareggi

1

Vittoria

3

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
1/2
Entrambe le squadre a segno
1/2
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