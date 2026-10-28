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Women's Champions League
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Dove vedere Chelsea FC Women-Roma in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Chelsea FC Women vs Roma
Chelsea FC Women
Roma
Women's Champions League

Dove vedere la partita di Women's Champions League tra Chelsea FC Women e Roma: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Women's Champions League - Game Week 3
Kingsmeadow

Chelsea FC Women vs Roma è trasmessa in diretta su Disney+. Di seguito trovi i dettagli per seguire la partita in streaming.

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Chelsea FC Women-Roma: data e orario

Il Chelsea FC Women ospita la Roma al Kingsmeadow di Londra in una sfida valida per la Women's Champions League. Le Blues cercano continuità in Europa dopo un avvio di stagione solido in campionato, mentre le giallorosse arrivano dalla capitale italiana con ambizioni continentali da dimostrare.

Sonia Bompastor guida un Chelsea che ha trovato un ritmo convincente in Women's Super League, inanellando vittorie consecutive e mostrando una solidità difensiva che in Europa non è ancora emersa con la stessa continuità. Il pareggio per 0-0 contro il Lione nella fase a gironi ha confermato che le londinesi sanno soffrire, ma ora serve di più.

Dall'altra parte, la Roma di Gianpiero Piovani sta dominando la Serie A con prestazioni offensive di spessore. Le giallorosse hanno però già incassato una pesante sconfitta in questa edizione della Women's Champions League, il 6-0 subito dal Barcellona, che ha lasciato il segno nella classifica del girone.

La sfida tra una squadra di casa che punta a consolidare la propria posizione europea e una Roma che non può permettersi altri passi falsi rende questo incontro particolarmente equilibrato sul piano delle motivazioni, anche se i valori tecnici sembrano pendere dalla parte delle inglesi.

Per tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta, continua a leggere.

Formazioni

Probabili formazioni Chelsea FC Women - Roma

Allenatore

  • S. Bompastor

Per il Chelsea FC Women, Sonia Bompastor non ha ancora comunicato la formazione ufficiale né segnalato indisponibili. Le informazioni sulle probabili scelte tattiche saranno aggiornate non appena disponibili, in avvicinamento al fischio d'inizio.

Anche sul fronte Roma, il tecnico Gianpiero Piovani non ha rilasciato indicazioni ufficiali su formazione, infortuni o squalifiche. Ulteriori aggiornamenti sulle scelte delle due panchine verranno aggiunti nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

CHE

CHE - Forma

ARS
V1-0
OLL
D0-0
WHU
V0-3
TOT
V6-2
CRY
V1-3
Gol segnato (subito)
13/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
ROM

ROM - Forma

SAS
V1-3
BAR
S0-6
LAZ
V3-1
MIL
V4-2
JUV
V2-5
Gol segnato (subito)
15/12
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Chelsea FC Women arriva a questa partita con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite, per un rendimento complessivo di alto livello. Le Blues hanno vinto le ultime tre gare di WSL, tra cui un netto 6-2 contro il Tottenham e un 1-3 in casa del Crystal Palace. L'unico punto perso è arrivato proprio in Women's Champions League, con lo 0-0 contro il Lione. In totale, nelle ultime cinque partite il Chelsea ha segnato 10 gol e ne ha subiti 3.

La Roma presenta un bilancio di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque gare. In Serie A le giallorosse hanno mostrato grande efficacia offensiva, con il 5-2 alla Juventus e il 4-2 sull'AC Milan tra i risultati più recenti. L'unica battuta d'arresto è stata la pesante sconfitta per 6-0 contro il Barcellona in Women's Champions League. Complessivamente, la Roma ha segnato 15 gol e ne ha incassati 10 nelle ultime cinque partite.

Precedenti

Testa a testa

Chelsea FC WomenPareggioRoma
1
0
0
Women's Champions League
Chelsea FC Women badge
Chelsea FC Women
CHE
6
Roma badge
Roma
ROM
0
FIN
6Gol segnati0
Partite senza 2.5 goal1/1
Entrambe le squadre hanno segnato0/1

L'unico precedente registrato tra le due squadre risale al 10 dicembre 2025, quando il Chelsea FC Women si impose per 6-0 sulla Roma in Women's Champions League. Un risultato netto che racconta di un divario tecnico marcato nell'unico incontro disputato tra i due club.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
2200112+96
V
V
2
OL LyonnesOL LyonnesOLL
211080+84
D
V
3
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
211061+54
V
D
4
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
211052+34
V
D
5
Arsenal WomenArsenal WomenARS
211032+14
D
V
6
InterInterINT
211021+14
D
V
7
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
211010+14
D
V
8
HB KoegeHB KoegeHBK
210152+33
V
S
9
JuventusJuventusJUV
210142+23
V
S
10
SL BenficaSL BenficaBEN
210124-23
S
V
11
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
20203302
D
D
12
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
20202202
D
D
13
Austria Wien WAustria Wien WWIE
201112-11
D
S
14
Paris FCParis FCPAR
201147-31
D
S
15
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
201105-51
S
D
16
RomaRomaROM
201106-61
S
D
17
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
200204-40
S
S
18
ServetteServetteSER
2002113-120
S
S
Qualification to 1/4 finals
Qualificato agli ottavi di finale


In Women's Champions League, il Chelsea occupa attualmente la settima posizione nel girone, mentre la Roma si trova al sedicesimo posto. Per le giallorosse, quindi, questa partita assume un peso specifico notevole: una sconfitta renderebbe la qualificazione alla fase successiva un obiettivo sempre più difficile da raggiungere.


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