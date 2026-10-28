Women's Champions League - Game Week 3 28 ott 2026 - 13:45 Kingsmeadow

Chelsea FC Women vs Roma è trasmessa in diretta su Disney+. Di seguito trovi i dettagli per seguire la partita in streaming.

Come vedere Chelsea FC Women-Roma con una VPN

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Chelsea FC Women-Roma: data e orario

Il Chelsea FC Women ospita la Roma al Kingsmeadow di Londra in una sfida valida per la Women's Champions League. Le Blues cercano continuità in Europa dopo un avvio di stagione solido in campionato, mentre le giallorosse arrivano dalla capitale italiana con ambizioni continentali da dimostrare.

Sonia Bompastor guida un Chelsea che ha trovato un ritmo convincente in Women's Super League, inanellando vittorie consecutive e mostrando una solidità difensiva che in Europa non è ancora emersa con la stessa continuità. Il pareggio per 0-0 contro il Lione nella fase a gironi ha confermato che le londinesi sanno soffrire, ma ora serve di più.

Dall'altra parte, la Roma di Gianpiero Piovani sta dominando la Serie A con prestazioni offensive di spessore. Le giallorosse hanno però già incassato una pesante sconfitta in questa edizione della Women's Champions League, il 6-0 subito dal Barcellona, che ha lasciato il segno nella classifica del girone.

La sfida tra una squadra di casa che punta a consolidare la propria posizione europea e una Roma che non può permettersi altri passi falsi rende questo incontro particolarmente equilibrato sul piano delle motivazioni, anche se i valori tecnici sembrano pendere dalla parte delle inglesi.

Per tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta, continua a leggere.

Formazioni

Per il Chelsea FC Women, Sonia Bompastor non ha ancora comunicato la formazione ufficiale né segnalato indisponibili. Le informazioni sulle probabili scelte tattiche saranno aggiornate non appena disponibili, in avvicinamento al fischio d'inizio.

Anche sul fronte Roma, il tecnico Gianpiero Piovani non ha rilasciato indicazioni ufficiali su formazione, infortuni o squalifiche. Ulteriori aggiornamenti sulle scelte delle due panchine verranno aggiunti nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

Il Chelsea FC Women arriva a questa partita con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite, per un rendimento complessivo di alto livello. Le Blues hanno vinto le ultime tre gare di WSL, tra cui un netto 6-2 contro il Tottenham e un 1-3 in casa del Crystal Palace. L'unico punto perso è arrivato proprio in Women's Champions League, con lo 0-0 contro il Lione. In totale, nelle ultime cinque partite il Chelsea ha segnato 10 gol e ne ha subiti 3.

La Roma presenta un bilancio di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque gare. In Serie A le giallorosse hanno mostrato grande efficacia offensiva, con il 5-2 alla Juventus e il 4-2 sull'AC Milan tra i risultati più recenti. L'unica battuta d'arresto è stata la pesante sconfitta per 6-0 contro il Barcellona in Women's Champions League. Complessivamente, la Roma ha segnato 15 gol e ne ha incassati 10 nelle ultime cinque partite.

Precedenti

L'unico precedente registrato tra le due squadre risale al 10 dicembre 2025, quando il Chelsea FC Women si impose per 6-0 sulla Roma in Women's Champions League. Un risultato netto che racconta di un divario tecnico marcato nell'unico incontro disputato tra i due club.

Classifica





In Women's Champions League, il Chelsea occupa attualmente la settima posizione nel girone, mentre la Roma si trova al sedicesimo posto. Per le giallorosse, quindi, questa partita assume un peso specifico notevole: una sconfitta renderebbe la qualificazione alla fase successiva un obiettivo sempre più difficile da raggiungere.





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