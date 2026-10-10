Premier League - Game Week 6 10 ott 2026 - 10:00 Stamford Bridge

La partita tra Chelsea e Bournemouth è trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Di seguito trovi i dettagli per seguire il match in diretta.

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Chelsea-AFC Bournemouth: data e orario

Chelsea e Bournemouth si affrontano a Stamford Bridge in una sfida di Premier League che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre. I Blues tornano in campo dopo la sosta internazionale con qualche certezza in attacco ma ancora molti interrogativi da risolvere in difesa e a centrocampo.

Xabi Alonso ha avuto tempo per lavorare sul campo durante la pausa, e ne aveva bisogno. Nelle prime cinque giornate di campionato Chelsea ha già subito 12 gol, il peggior dato dell'intera Premier League, e non ha ancora trovato un clean sheet. La pesante sconfitta per 3-0 contro il Brentford è stata un campanello d'allarme impossibile da ignorare.

In attacco, però, il quadro è ben diverso. Morgan Rogers, arrivato dall'Aston Villa in estate, ha già segnato tre gol in cinque presenze, formando con Cole Palmer e João Pedro un tridente che ha prodotto otto delle dieci reti stagionali dei Blues. È la parte più esaltante del progetto di Alonso, quella che fa intuire cosa potrebbe diventare questa squadra.

Il Bournemouth di Marco Rose arriva a Londra con la propria dose di problemi. I Cherries occupano la parte bassa della classifica e devono fare a meno di Alex Scott, centrocampista di riferimento confermato indisponibile per un lungo periodo. Un'assenza pesante per una squadra che ha già faticato a trovare continuità in questa prima parte di stagione.

La forma recente del Bournemouth racconta di una squadra capace di fare risultato fuori casa, come dimostrano il pareggio contro il Brentford e la vittoria in Europa League contro il Real Sociedad. Ma Stamford Bridge resta un banco di prova diverso, soprattutto contro un attacco che, quando gira, può fare male a chiunque.

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Formazioni

In casa Chelsea, Xabi Alonso deve fare i conti con diverse assenze. Sono indisponibili Marco Palestra, Reece James, João Pedro, Moisés Caicedo, Emanuel Emegha e Jamie Gittens. Cole Palmer, che aveva saltato gli impegni con la nazionale inglese per un problema muscolare, è atteso al rientro nell'undici titolare. Il probabile schieramento dei Blues prevede Emiliano Martínez in porta, con Wesley Fofana, Maxence Lacroix e Levi Colwill in difesa; a centrocampo Valentín Barco, Jordan Henderson e Pep Chavarría; in attacco Pedro Neto, Danny Welbeck, Morgan Rogers e Cole Palmer.

Marco Rose deve rinunciare a diversi elementi nel Bournemouth: out Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli, Veljko Milosavljevic, Justin Kluivert, David Brooks e Alex Scott. L'assenza di Scott è stata confermata come un duro colpo per i Cherries. Il probabile undici ospite vede Djordje Petrovic tra i pali, difesa con Antonio Silva, Adam Smith, Adrien Truffert e James Hill, centrocampo con Tyler Adams, Lewis Cook e Ryan Christie, e tridente offensivo composto da Marcus Tavernier, Rayan ed Evanilson.

Stato di forma

Il Chelsea arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. I Blues hanno perso 3-0 contro il Brentford nell'ultima uscita di Premier League, mentre in precedenza avevano battuto il Leeds United 6-3 in Carabao Cup e il Brighton 4-3 in campionato. Nelle cinque gare considerate, Chelsea ha segnato 15 gol ma ne ha subiti 10, un dato che riflette i problemi difensivi evidenziati in avvio di stagione.

Il Bournemouth ha collezionato una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. I Cherries hanno perso 1-0 contro il Liverpool nell'ultimo impegno di campionato, ma hanno trovato una vittoria in Europa League contro il Real Sociedad (2-1) e un pareggio per 2-2 contro il Brentford. Nelle cinque gare, il Bournemouth ha segnato 7 gol e ne ha incassati 7, con un rendimento altalenante che ne rispecchia la posizione in classifica.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 30 dicembre 2025, quando Chelsea e Bournemouth si divisero la posta in palio con un 2-2 a Stamford Bridge. Nei cinque scontri diretti più recenti, il bilancio è favorevole al Chelsea con due vittorie contro zero del Bournemouth, mentre i pareggi sono stati tre. I Blues hanno segnato complessivamente 9 gol e ne hanno subiti 7 in questi cinque incontri.

Classifica





In classifica di Premier League, il Chelsea occupa la decima posizione mentre il Bournemouth si trova al diciassettesimo posto: i Blues puntano a risalire verso le zone europee, mentre i Cherries hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.





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