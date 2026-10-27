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Serie B
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Dove vedere Cesena-Empoli in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Cesena vs Empoli
Cesena
Empoli
Serie B

Dove vedere la partita di Serie B tra Cesena e Empoli: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie B - Game Week 9
Orogel Stadium-Dino Manuzzi

Cesena-Empoli è trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel, le due piattaforme che detengono i diritti della Serie B 2026/27. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita in TV e in streaming.

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Cesena-Empoli: data e orario

All'Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena va in scena la sfida di Serie B tra i romagnoli di Alessandro Diamanti e l'Empoli guidato da Matteo Andreoletti. Due squadre che arrivano a questo appuntamento con situazioni di classifica preoccupanti e la necessità di invertire la rotta.

Il Cesena attraversa un momento difficile. I romagnoli non riescono a trovare continuità di risultati e si trovano nella parte bassa della graduatoria, con la zona play-off che sembra lontana rispetto alle ambizioni di inizio stagione.

L'Empoli arriva a Cesena in condizioni ancora più critiche. I toscani hanno perso quattro delle ultime cinque partite di campionato, compresa la sconfitta per 0-2 contro il Vicenza nell'ultimo turno, e si trovano in una situazione di classifica che richiede risposte immediate.

Diamanti ha bisogno di una vittoria per dare slancio alla sua squadra e allontanarsi dalla zona pericolosa. Il tecnico romagnolo sa che il fattore campo può fare la differenza in una gara che vale punti pesanti per entrambe le formazioni.

Andreoletti, dal canto suo, deve ritrovare la compattezza di una squadra che ha incassato troppi gol nelle ultime settimane. La trasferta al Manuzzi rappresenta un banco di prova difficile per un gruppo che cerca fiducia.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Cesena-Empoli in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Cesena - Empoli

Allenatore

  • A. Diamanti

Il Cesena è guidato da Alessandro Diamanti. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla formazione probabile, sugli infortunati o sui giocatori squalificati per i romagnoli. Ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

L'Empoli è allenato da Matteo Andreoletti. Anche per i toscani non sono disponibili dati ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. La rosa definitiva sarà comunicata a ridosso del fischio d'inizio.

Stato di forma

CES

CES - Forma

CRE
D2-2
JUV
D1-1
BEN
S2-0
AVE
D1-1
MOD
S3-0
Gol segnato (subito)
4/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
EMP

EMP - Forma

ARE
S0-1
MOD
S2-1
PAL
S2-4
ASC
D1-1
LRV
S0-2
Gol segnato (subito)
4/10
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Cesena arriva a questa sfida con un bilancio di zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B. Il risultato più recente è la sconfitta per 3-0 contro il Modena, mentre in precedenza i romagnoli avevano pareggiato 1-1 contro l'Avellino. Nel periodo considerato il Cesena ha segnato cinque gol e ne ha subiti sette.

L'Empoli presenta un quadro ancora più preoccupante: zero vittorie, un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite. I toscani vengono dalla sconfitta per 0-2 contro il Vicenza nell'ultimo turno, dopo aver perso per 2-4 contro il Palermo. L'unico punto raccolto è arrivato con il pareggio per 1-1 contro l'Ascoli. In cinque partite l'Empoli ha segnato tre gol e ne ha subiti otto.

Precedenti

Testa a testa

CesenaPareggioEmpoli
0
1
1
Serie B
Empoli badge
Empoli
EMP
1
Cesena badge
Cesena
CES
1
FIN
Serie B
Cesena badge
Cesena
CES
0
Empoli badge
Empoli
EMP
1
FIN
1Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal0/2
Entrambe le squadre hanno segnato1/2

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2026, quando Empoli e Cesena si divisero la posta con un pareggio per 1-1 in casa dei toscani in Serie B. Nel confronto diretto precedente, datato gennaio 2026, fu l'Empoli a imporsi per 1-0 al Manuzzi. Nei due incontri censiti, l'Empoli conta una vittoria contro zero del Cesena, con un pareggio.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PalermoPalermoPAL
8710188+1022
V
V
V
V
D
2
MantovaMantovaMAN
8521148+617
V
S
V
D
V
3
ModenaModenaMOD
8512158+716
V
S
V
V
D
4
Ascoli Calcio 1898 FCAscoli Calcio 1898 FCASC
8431146+815
V
D
D
V
S
5
BeneventoBeneventoBEN
8422137+614
V
D
V
V
V
6
PisaPisaPIS
84221510+514
D
V
V
D
S
7
SudtirolSudtirolSUD
8341107+313
D
S
D
V
D
8
AvellinoAvellinoAVE
8323129+311
S
D
V
S
D
9
Calcio PadovaCalcio PadovaBSP
8314710-310
V
S
S
S
V
10
S.S. ArezzoS.S. ArezzoARE
8314817-910
S
V
D
S
V
11
Hellas VeronaHellas VeronaVER
82331513+29
D
D
S
V
S
12
Virtus EntellaVirtus EntellaVEN
8233109+19
S
V
D
D
V
13
LR VicenzaLR VicenzaLRV
82331115-49
V
D
S
S
D
14
Juve StabiaJuve StabiaJUV
833298+18
V
V
D
D
D
15
CesenaCesenaCES
8152812-48
S
D
S
D
D
16
CarrareseCarrareseCAR
821579-27
S
V
V
S
S
17
EmpoliEmpoliEMP
8215713-67
S
D
S
S
S
18
CremoneseCremoneseCRE
8134611-56
S
S
D
D
D
19
SampdoriaSampdoriaSAM
8125816-85
D
S
S
V
S
20
CatanzaroCatanzaroCAT
8116920-114
S
D
S
S
V
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


In Serie B il Cesena occupa il quindicesimo posto mentre l'Empoli si trova al diciassettesimo: entrambe le squadre sono nella parte bassa della graduatoria, con la necessità di muovere punti per allontanarsi dalla zona play-out.


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