Serie B - Game Week 9 27 ott 2026 - 15:00 Orogel Stadium-Dino Manuzzi

Cesena-Empoli è trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel, le due piattaforme che detengono i diritti della Serie B 2026/27. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita in TV e in streaming.

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Cesena-Empoli: data e orario

All'Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena va in scena la sfida di Serie B tra i romagnoli di Alessandro Diamanti e l'Empoli guidato da Matteo Andreoletti. Due squadre che arrivano a questo appuntamento con situazioni di classifica preoccupanti e la necessità di invertire la rotta.

Il Cesena attraversa un momento difficile. I romagnoli non riescono a trovare continuità di risultati e si trovano nella parte bassa della graduatoria, con la zona play-off che sembra lontana rispetto alle ambizioni di inizio stagione.

L'Empoli arriva a Cesena in condizioni ancora più critiche. I toscani hanno perso quattro delle ultime cinque partite di campionato, compresa la sconfitta per 0-2 contro il Vicenza nell'ultimo turno, e si trovano in una situazione di classifica che richiede risposte immediate.

Diamanti ha bisogno di una vittoria per dare slancio alla sua squadra e allontanarsi dalla zona pericolosa. Il tecnico romagnolo sa che il fattore campo può fare la differenza in una gara che vale punti pesanti per entrambe le formazioni.

Andreoletti, dal canto suo, deve ritrovare la compattezza di una squadra che ha incassato troppi gol nelle ultime settimane. La trasferta al Manuzzi rappresenta un banco di prova difficile per un gruppo che cerca fiducia.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Cesena-Empoli in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Il Cesena è guidato da Alessandro Diamanti. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla formazione probabile, sugli infortunati o sui giocatori squalificati per i romagnoli. Ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

L'Empoli è allenato da Matteo Andreoletti. Anche per i toscani non sono disponibili dati ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. La rosa definitiva sarà comunicata a ridosso del fischio d'inizio.

Stato di forma

Il Cesena arriva a questa sfida con un bilancio di zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B. Il risultato più recente è la sconfitta per 3-0 contro il Modena, mentre in precedenza i romagnoli avevano pareggiato 1-1 contro l'Avellino. Nel periodo considerato il Cesena ha segnato cinque gol e ne ha subiti sette.

L'Empoli presenta un quadro ancora più preoccupante: zero vittorie, un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite. I toscani vengono dalla sconfitta per 0-2 contro il Vicenza nell'ultimo turno, dopo aver perso per 2-4 contro il Palermo. L'unico punto raccolto è arrivato con il pareggio per 1-1 contro l'Ascoli. In cinque partite l'Empoli ha segnato tre gol e ne ha subiti otto.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2026, quando Empoli e Cesena si divisero la posta con un pareggio per 1-1 in casa dei toscani in Serie B. Nel confronto diretto precedente, datato gennaio 2026, fu l'Empoli a imporsi per 1-0 al Manuzzi. Nei due incontri censiti, l'Empoli conta una vittoria contro zero del Cesena, con un pareggio.

Classifica





In Serie B il Cesena occupa il quindicesimo posto mentre l'Empoli si trova al diciassettesimo: entrambe le squadre sono nella parte bassa della graduatoria, con la necessità di muovere punti per allontanarsi dalla zona play-out.





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