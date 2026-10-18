Serie B - Game Week 7 18 ott 2026 - 11:15 Orogel Stadium-Dino Manuzzi

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Cesena-Avellino: data e orario

All'Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena va in scena un confronto di Serie B tra i padroni di casa di Alessandro Diamanti e l'Avellino guidato da Alessandro Nesta.

Il Cesena arriva a questa partita dopo una sconfitta per 2-0 contro il Benevento nell'ultima giornata di campionato, un risultato che ha interrotto una serie di quattro gare senza sconfitte. I romagnoli devono ritrovare continuità per difendere la loro posizione in classifica.

L'Avellino, invece, si presenta con il vento in poppa. I campani hanno battuto la Sampdoria per 4-1 nell'anticipo della sesta giornata, un risultato netto che conferma il momento positivo della squadra di Nesta.

In classifica le due squadre occupano posizioni distanti: l'Avellino è settimo, il Cesena undicesimo. Per i romagnoli, tre punti sarebbero fondamentali per risalire la graduatoria e avvicinarsi alla zona play-off.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Il Cesena è allenato da Alessandro Diamanti. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulle probabili formazioni, sugli infortunati o sui giocatori squalificati per i romagnoli. Ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti con l'avvicinarsi del calcio d'inizio.

L'Avellino è guidato da Alessandro Nesta. Anche per i campani non sono disponibili al momento dati ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. La rosa definitiva sarà comunicata nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

Il Cesena ha raccolto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie B. L'ultima uscita si è conclusa con una sconfitta per 2-0 contro il Benevento. In precedenza i romagnoli avevano pareggiato per 1-1 con la Juve Stabia e per 2-2 con la Cremonese, e vinto per 1-2 in casa della Virtus Entella. Complessivamente il Cesena ha segnato sette gol e ne ha subiti sette in questo periodo.

L'Avellino presenta un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare. I campani arrivano dal netto 4-1 rifilato alla Sampdoria, risultato che segue il pareggio per 1-1 contro il Palermo e le vittorie per 0-1 sul campo del Modena e per 3-0 contro il LR Vicenza. In cinque partite l'Avellino ha segnato dieci gol e ne ha subiti sei.

Precedenti

Nei due precedenti recenti tra le due squadre in Serie B, l'Avellino ha avuto la meglio in entrambe le occasioni. I campani hanno vinto per 3-1 in casa nell'incontro più recente, dopo aver subito una sconfitta per 3-0 a Cesena nella sfida precedente. La serie racconta di due squadre che producono partite aperte, con sei gol segnati dall'Avellino e tre dal Cesena nei due confronti diretti.

Classifica





In Serie B l'Avellino occupa il settimo posto, mentre il Cesena è undicesimo. I romagnoli hanno bisogno di punti per ridurre il distacco dalla zona play-off, mentre i campani puntano a consolidare una posizione già favorevole in classifica.





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