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Serie B
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Dove vedere Cesena-Avellino in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Cesena vs Avellino
Cesena
Avellino
Serie B

Dove vedere la partita di Serie B tra Cesena e Avellino: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie B - Game Week 7
Orogel Stadium-Dino Manuzzi

Cesena-Avellino è trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel. Di seguito i dettagli per abbonarsi e non perdere nemmeno un minuto del match.

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Cesena-Avellino: data e orario

All'Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena va in scena un confronto di Serie B tra i padroni di casa di Alessandro Diamanti e l'Avellino guidato da Alessandro Nesta.

Il Cesena arriva a questa partita dopo una sconfitta per 2-0 contro il Benevento nell'ultima giornata di campionato, un risultato che ha interrotto una serie di quattro gare senza sconfitte. I romagnoli devono ritrovare continuità per difendere la loro posizione in classifica.

L'Avellino, invece, si presenta con il vento in poppa. I campani hanno battuto la Sampdoria per 4-1 nell'anticipo della sesta giornata, un risultato netto che conferma il momento positivo della squadra di Nesta.

In classifica le due squadre occupano posizioni distanti: l'Avellino è settimo, il Cesena undicesimo. Per i romagnoli, tre punti sarebbero fondamentali per risalire la graduatoria e avvicinarsi alla zona play-off.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Cesena - Avellino

Allenatore

  • A. Diamanti

Il Cesena è allenato da Alessandro Diamanti. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulle probabili formazioni, sugli infortunati o sui giocatori squalificati per i romagnoli. Ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti con l'avvicinarsi del calcio d'inizio.

L'Avellino è guidato da Alessandro Nesta. Anche per i campani non sono disponibili al momento dati ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. La rosa definitiva sarà comunicata nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

CES

CES - Forma

VEN
V1-2
MAN
D1-1
CRE
D2-2
JUV
D1-1
BEN
S2-0
Gol segnato (subito)
6/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
AVE

AVE - Forma

LRV
V3-0
MOD
V0-1
PAL
D1-1
ASC
S3-1
SAM
V4-1
Gol segnato (subito)
10/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Cesena ha raccolto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie B. L'ultima uscita si è conclusa con una sconfitta per 2-0 contro il Benevento. In precedenza i romagnoli avevano pareggiato per 1-1 con la Juve Stabia e per 2-2 con la Cremonese, e vinto per 1-2 in casa della Virtus Entella. Complessivamente il Cesena ha segnato sette gol e ne ha subiti sette in questo periodo.

L'Avellino presenta un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare. I campani arrivano dal netto 4-1 rifilato alla Sampdoria, risultato che segue il pareggio per 1-1 contro il Palermo e le vittorie per 0-1 sul campo del Modena e per 3-0 contro il LR Vicenza. In cinque partite l'Avellino ha segnato dieci gol e ne ha subiti sei.

Precedenti

Testa a testa

CesenaPareggioAvellino
1
0
1
Serie B
Avellino badge
Avellino
AVE
3
Cesena badge
Cesena
CES
1
FIN
Serie B
Cesena badge
Cesena
CES
3
Avellino badge
Avellino
AVE
0
FIN
4Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal2/2
Entrambe le squadre hanno segnato1/2

Nei due precedenti recenti tra le due squadre in Serie B, l'Avellino ha avuto la meglio in entrambe le occasioni. I campani hanno vinto per 3-1 in casa nell'incontro più recente, dopo aver subito una sconfitta per 3-0 a Cesena nella sfida precedente. La serie racconta di due squadre che producono partite aperte, con sei gol segnati dall'Avellino e tre dal Cesena nei due confronti diretti.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PalermoPalermoPAL
7610167+919
V
V
V
D
V
2
MantovaMantovaMAN
7421138+514
S
V
D
V
D
3
PisaPisaPIS
7412149+513
V
V
D
S
V
4
ModenaModenaMOD
7412128+413
S
V
V
D
S
5
SudtirolSudtirolSUD
633093+612
D
V
D
V
D
6
Ascoli Calcio 1898 FCAscoli Calcio 1898 FCASC
733185+312
D
D
V
S
V
7
BeneventoBeneventoBEN
7322107+311
D
V
V
V
S
8
AvellinoAvellinoAVE
6312117+410
V
S
D
V
V
9
Virtus EntellaVirtus EntellaVEN
7232108+29
V
D
D
V
D
10
Hellas VeronaHellas VeronaVER
72231412+28
D
S
V
S
V
11
CesenaCesenaCES
614178-17
S
D
D
D
V
12
CarrareseCarrareseCAR
721467-17
V
V
S
S
S
13
EmpoliEmpoliEMP
7214711-47
D
S
S
S
V
14
Calcio PadovaCalcio PadovaBSP
7214610-47
S
S
S
V
S
15
S.S. ArezzoS.S. ArezzoARE
6213613-77
D
S
V
S
S
16
CremoneseCremoneseCRE
7133610-46
S
D
D
D
V
17
LR VicenzaLR VicenzaLRV
7133915-66
D
S
S
D
D
18
CatanzaroCatanzaroCAT
7115814-64
D
S
S
V
S
19
SampdoriaSampdoriaSAM
6114613-74
S
V
S
S
S
20
Juve StabiaJuve StabiaJUV
613258-32
D
D
D
S
V
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


In Serie B l'Avellino occupa il settimo posto, mentre il Cesena è undicesimo. I romagnoli hanno bisogno di punti per ridurre il distacco dalla zona play-off, mentre i campani puntano a consolidare una posizione già favorevole in classifica.


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