Serie C - Game Week 10 18 ott 2026 - 08:30

Cavese-Casarano è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

Come vedere Cavese-Casarano con una VPN

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Cavese-Casarano: data e orario

La Cavese ospita il Casarano in una sfida del Girone C di Serie C. Le due squadre si ritrovano di fronte in un confronto che vale punti importanti per entrambe in questa fase della stagione.

I campani arrivano all'appuntamento con un rendimento altalenante nelle ultime settimane. Dopo due sconfitte consecutive contro Sorrento e Potenza, la Cavese ha invertito la rotta con due vittorie di fila, l'ultima delle quali per 2-0 contro la Casertana, prima del pareggio per 1-1 contro il Barletta nell'ultimo turno.

Il Casarano, invece, attraversa un momento meno brillante. I pugliesi hanno pareggiato 0-0 contro la Salernitana nella gara più recente, ma nelle settimane precedenti avevano subito sconfitte contro Sorrento e Monopoli, segnali di una squadra che fatica a trovare continuità.

In termini di posizione in classifica, la Cavese parte con i favori del pronostico tra le mura amiche, ma il Casarano ha dimostrato in passato di saper strappare risultati positivi anche in trasferta.

Per chi non potrà essere sugli spalti, la partita è trasmessa in diretta. Di seguito tutte le informazioni su come seguire Cavese-Casarano in TV e in streaming.

Formazioni

Non sono disponibili informazioni ufficiali sulla formazione della Cavese: nessun dato su infortuni, squalifiche o probabili titolari è stato comunicato prima del fischio d'inizio. Stesso discorso per il Casarano, che non ha ancora reso note le condizioni della rosa né la probabile formazione. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

La Cavese ha raccolto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro il Barletta, mentre in precedenza i campani avevano battuto la Casertana per 2-0 e il Savoia per 4-2. Il bilancio complessivo parla di 10 gol segnati e 9 subiti in questo parziale. Da segnalare le due sconfitte consecutive contro Potenza e Sorrento che avevano preceduto la striscia positiva.

Il Casarano ha registrato 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare. L'uscita più recente è il pareggio per 0-0 contro la Salernitana, mentre le due sconfitte contro Sorrento per 2-0 e Monopoli per 1-0 pesano sul rendimento complessivo. I pugliesi hanno segnato 3 gol e ne hanno subiti 4 in questo periodo, con la vittoria contro l'Audace Cerignola come risultato più positivo del lotto.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al gennaio 2026, quando la sfida in casa della Cavese si concluse sul 1-1 in Serie C. In precedenza, nel settembre 2025, era stato il Casarano a imporsi per 3-0 tra le proprie mura in Serie C. Guardando agli ultimi cinque precedenti disponibili, il bilancio complessivo vede la Cavese in vantaggio per vittorie, con due successi contro uno del Casarano e due pareggi.

Classifica





Nel Girone C di Serie C, la Cavese occupa l'undicesima posizione mentre il Casarano è quattordicesimo: i padroni di casa partono da una situazione di classifica più tranquilla, mentre gli ospiti hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona di difficoltà.





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