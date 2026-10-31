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Serie B
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Dove vedere Catanzaro-Calcio Padova in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Catanzaro vs Calcio Padova
Catanzaro
Calcio Padova
Serie B

Dove vedere la partita di Serie B tra Catanzaro e Calcio Padova: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie B - Game Week 10
Stadio Nicola Ceravolo

Catanzaro-Calcio Padova sarà trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel, le due piattaforme che detengono i diritti della Serie B 2026/27. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita in TV e in streaming.

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Catanzaro-Calcio Padova: data e orario

Il Catanzaro ospita il Calcio Padova allo Stadio Nicola Ceravolo in una sfida di Serie B che mette di fronte due squadre con obiettivi stagionali molto diversi ma ugualmente urgenti.

I giallorossi di Giorgio Gorgone vivono un momento difficile. Dopo la pesante sconfitta per 6-1 contro l'Ascoli, il Catanzaro ha raccolto un solo punto nella sfida successiva contro il Benevento, pareggiando 1-1, e si trova in una situazione di classifica che lascia poco margine di errore.

Il Calcio Padova di Antonio Nicola Calabro arriva invece con un vento diverso. I veneti hanno conquistato due vittorie consecutive, prima espugnando il campo dell'Avellino per 0-1 e poi battendo il Sudtirol per 2-0, un filotto che ha rilanciato le ambizioni della squadra.

Per il Catanzaro, il Ceravolo deve tornare a essere un fattore. Gorgone ha bisogno di una risposta convincente dal proprio pubblico per allontanarsi dalla zona più pericolosa della classifica.

Calabro, dal canto suo, vorrà dare continuità a un momento di forma ritrovata. Due vittorie di fila sono un segnale concreto che il Padova ha le risorse per competere nella parte medio-alta della graduatoria.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Catanzaro - Calcio Padova

Allenatore

  • G. Gorgone

In casa Catanzaro, il tecnico Giorgio Gorgone non ha ancora comunicato la formazione ufficiale. Non risultano al momento indisponibili o squalificati segnalati, con ulteriori aggiornamenti attesi a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte ospite, Antonio Nicola Calabro non ha ancora reso nota la lista dei convocati né comunicato assenze o diffidati. Le ultime notizie sulla rosa del Padova saranno aggiornate nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

CAT

CAT - Forma

SAM
S2-1
MAN
S1-3
VER
D2-2
ASC
S1-6
BEN
D1-1
Gol segnato (subito)
6/14
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
BSP

BSP - Forma

PAL
S2-1
CAR
S0-2
VEN
S1-2
AVE
V0-1
SUD
V2-0
Gol segnato (subito)
5/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Catanzaro arriva a questa sfida con un bilancio di una vittoria, due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro il Benevento, che segue la pesante sconfitta per 1-6 contro l'Ascoli. In questo periodo i giallorossi hanno segnato sette reti e ne hanno subite tredici, un dato che riflette le difficoltà difensive della squadra di Gorgone.

Il Calcio Padova presenta un bilancio di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite di Serie B. I veneti arrivano dalla vittoria per 2-0 contro il Sudtirol, che segue il successo per 0-1 in casa dell'Avellino. In questo periodo la squadra di Calabro ha segnato sei reti e ne ha subite sette, con le due vittorie consecutive più recenti a segnare un cambio di tendenza rispetto ai tre ko precedenti.

Precedenti

Testa a testa

CatanzaroPareggioCalcio Padova
1
1
2
Serie B
Calcio Padova badge
Calcio Padova
BSP
1
Catanzaro badge
Catanzaro
CAT
3
FIN
Serie B
Catanzaro badge
Catanzaro
CAT
0
Calcio Padova badge
Calcio Padova
BSP
1
FIN
Serie C
Calcio Padova badge
Calcio Padova
BSP
2
Catanzaro badge
Catanzaro
CAT
1
FIN
Serie C
Catanzaro badge
Catanzaro
CAT
0
Calcio Padova badge
Calcio Padova
BSP
0
FIN
4Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/4
Entrambe le squadre hanno segnato2/4

Nell'ultimo precedente disponibile tra le due squadre, disputato in Serie B il 14 marzo 2026, il Catanzaro si è imposto per 3-1 in casa del Calcio Padova. In precedenza, nell'ottobre 2025, fu il Padova a vincere per 1-0 al Ceravolo. Considerando i quattro precedenti disponibili, che includono anche due sfide in Serie C, il bilancio vede il Catanzaro avanti con due vittorie contro una del Padova, con un pareggio a completare il quadro.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PalermoPalermoPAL
97202111+1023
D
V
V
V
V
2
ModenaModenaMOD
9612179+819
V
V
S
V
V
3
Ascoli Calcio 1898 FCAscoli Calcio 1898 FCASC
9531166+1018
V
V
D
D
V
4
MantovaMantovaMAN
95221410+417
S
V
S
V
D
5
BeneventoBeneventoBEN
9432148+615
D
V
D
V
V
6
PisaPisaPIS
94321813+515
D
D
V
V
D
7
SudtirolSudtirolSUD
9342109+113
S
D
S
D
V
8
Calcio PadovaCalcio PadovaBSP
9414910-113
V
V
S
S
S
9
Hellas VeronaHellas VeronaVER
93331613+312
V
D
D
S
V
10
AvellinoAvellinoAVE
93331310+312
D
S
D
V
S
11
CesenaCesenaCES
92521013-311
V
S
D
S
D
12
Virtus EntellaVirtus EntellaVEN
92431110+110
D
S
V
D
D
13
CarrareseCarrareseCAR
9315910-110
V
S
V
V
S
14
S.S. ArezzoS.S. ArezzoARE
9315919-1010
S
S
V
D
S
15
CremoneseCremoneseCRE
9234811-39
V
S
S
D
D
16
LR VicenzaLR VicenzaLRV
92341217-59
S
V
D
S
S
17
Juve StabiaJuve StabiaJUV
93339908
S
V
V
D
D
18
EmpoliEmpoliEMP
9216815-77
S
S
D
S
S
19
SampdoriaSampdoriaSAM
9126818-105
S
D
S
S
V
20
CatanzaroCatanzaroCAT
91261021-115
D
S
D
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

In Serie B, il Catanzaro occupa l'ultimo posto in classifica e si trova in piena zona retrocessione, mentre il Calcio Padova è ottavo e punta alla parte alta della graduatoria: una distanza che rende questo confronto carico di significati opposti per le due tifoserie.

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