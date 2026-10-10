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Dove vedere Casertana-Monopoli in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Casertana vs Monopoli
Casertana
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Dove vedere la partita di Serie C tra Casertana e Monopoli: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Come vedere Casertana-Monopoli con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

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Casertana-Monopoli: data e orario

Formazioni

Stato di forma

CAS

CAS - Forma

INT
V2-3
ALT
V1-0
ACE
D0-0
CAT
S1-2
CAV
S2-0
Gol segnato (subito)
5/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
MON

MON - Forma

FOG
V1-0
SCA
D0-0
CRO
D2-2
CAS
V0-1
SAV
D0-0
Gol segnato (subito)
4/2
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Precedenti

Testa a testa

CasertanaPareggioMonopoli
2
2
1
Serie C
Casertana badge
Casertana
CAS
2
Monopoli badge
Monopoli
MON
1
FIN
Serie C
Monopoli badge
Monopoli
MON
1
Casertana badge
Casertana
CAS
1
FIN
Serie C
Monopoli badge
Monopoli
MON
1
Casertana badge
Casertana
CAS
0
FIN
Serie C
Casertana badge
Casertana
CAS
0
Monopoli badge
Monopoli
MON
0
FIN
Serie C
Monopoli badge
Monopoli
MON
1
Casertana badge
Casertana
CAS
2
FIN
5Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Classifica

Grp. C

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PotenzaPotenzaPOT
86112111+1019
V
V
V
D
S
2
SorrentoSorrentoSOR
8602127+518
V
S
S
V
V
3
BariBariBAR
8512116+516
S
V
V
D
V
4
CataniaCataniaCAT
84131410+413
V
V
D
V
S
5
SalernitanaSalernitanaSAL
83321210+212
V
S
V
D
V
6
MonopoliMonopoliMON
833264+212
D
V
D
D
V
7
AZ PicernoAZ PicernoPIC
84041615+112
S
V
S
S
S
8
CasertanaCasertanaCAS
83321212012
S
S
D
V
V
9
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
8323117+411
D
S
D
S
V
10
FoggiaFoggiaFOG
832387+111
V
V
S
D
S
11
CaveseCaveseCAV
83231414011
V
V
S
S
D
12
ScafateseScafateseSCA
7241109+110
V
D
D
V
D
13
Inter U23Inter U23INT
63121111010
V
V
S
S
D
14
CasaranoCasaranoCAS
83141013-310
S
S
D
V
V
15
Team AltamuraTeam AltamuraALT
8224410-68
D
S
V
S
S
16
SavoiaSavoiaSAV
8143911-27
D
S
D
D
D
17
BarlettaBarlettaBAR
81431114-37
S
S
D
D
S
18
GiuglianoGiuglianoGIU
72141216-47
V
S
V
S
S
19
CosenzaCosenzaCOS
8026518-132
S
S
D
S
D
20
CrotoneCrotoneCRO
8134812-40
S
V
D
S
D
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione



  1. Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
  2. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).
  3. Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.
    l-e
  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
  5. Come guardare sul grande schermo
    Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.


Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.
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