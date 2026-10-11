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Serie C
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Dove vedere Casarano-Salernitana in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Casarano vs Salernitana
Casarano
Salernitana
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Casarano e Salernitana: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 9

Casarano-Salernitana sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. È possibile seguire il match anche su Rai 2. Di seguito i dettagli per accedere alle piattaforme.

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Come vedere Casarano-Salernitana con una VPN

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Casarano-Salernitana: data e orario

La Salernitana fa visita al Casarano in una partita del Girone C di Serie C. I granata scendono in campo lontano dalle mura amiche con l'obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica.

Il Casarano attraversa un momento difficile. Nelle ultime settimane la squadra ha raccolto poco, con due sconfitte consecutive che hanno complicato il cammino stagionale.

La Salernitana, al contrario, arriva da un risultato positivo. La vittoria contro il Bari ha dato slancio e fiducia a un gruppo che vuole restare nelle zone alte del girone.

Il confronto tra le due squadre ha una storia recente: i precedenti in Serie C raccontano di una Salernitana capace di imporsi con autorità, ma anche di un Casarano in grado di non arrendersi facilmente.

Per i tifosi granata che non potranno essere presenti, la partita sarà trasmessa in diretta. Di seguito tutte le informazioni su come seguirla.

Formazioni

Non sono disponibili informazioni ufficiali sulla formazione del Casarano: nessun dato su infortuni, squalifiche o probabili titolari è stato comunicato prima del fischio d'inizio. Stesso discorso per la Salernitana, che non ha ancora reso note le condizioni della rosa né la probabile formazione. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

CAS

CAS - Forma

BAR
V3-1
ACE
V1-0
SAV
D1-1
MON
S0-1
SOR
S2-0
Gol segnato (subito)
5/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
SAL

SAL - Forma

POT
V4-2
BAR
D1-1
GIU
V1-0
CRO
S2-1
BAR
V2-1
Gol segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Casarano ha raccolto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. La squadra ha perso le ultime due gare disputate, cedendo al Sorrento per 2-0 e al Monopoli per 1-0. In precedenza aveva fermato il Savoia sull'1-1 e ottenuto due successi consecutivi contro Audace Cerignola e Barletta. Nelle cinque gare ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5.

La Salernitana ha conquistato 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime cinque partite. Il successo più recente è arrivato contro il Bari per 2-1, dopo la sconfitta subita dal Crotone per 2-1. I granata hanno mostrato continuità offensiva, segnando 9 gol in cinque incontri e subendone 6, con un netto 4-2 al Potenza tra i risultati più significativi del periodo.

Precedenti

Testa a testa

CasaranoPareggioSalernitana
0
1
1
Serie C
Salernitana badge
Salernitana
SAL
3
Casarano badge
Casarano
CAS
0
FIN
Serie C
Casarano badge
Casarano
CAS
2
Salernitana badge
Salernitana
SAL
2
FIN
2Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal2/2
Entrambe le squadre hanno segnato1/2

Nei due precedenti recenti in Serie C tra le due squadre, la Salernitana ha ottenuto una vittoria netta e un pareggio. L'ultimo incontro, giocato in casa granata nel febbraio 2026, si è concluso con un 3-0 in favore della Salernitana. In precedenza, nella stagione 2025/26, il Casarano era riuscito a strappare un 2-2 davanti al proprio pubblico.

Classifica

Grp. C

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PotenzaPotenzaPOT
86112111+1019
V
V
V
D
S
2
BariBariBAR
9612136+719
V
S
V
V
D
3
SorrentoSorrentoSOR
8602127+518
V
S
S
V
V
4
CasertanaCasertanaCAS
94321513+215
V
S
S
D
V
5
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
9423149+514
V
D
S
D
S
6
CataniaCataniaCAT
84131410+413
V
V
D
V
S
7
SalernitanaSalernitanaSAL
83321210+212
V
S
V
D
V
8
AZ PicernoAZ PicernoPIC
84041615+112
S
V
S
S
S
9
MonopoliMonopoliMON
933377012
S
D
V
D
D
10
FoggiaFoggiaFOG
832387+111
V
V
S
D
S
11
CaveseCaveseCAV
83231414011
V
V
S
S
D
12
ScafateseScafateseSCA
7241109+110
V
D
D
V
D
13
Inter U23Inter U23INT
73131213-110
S
V
V
S
S
14
SavoiaSavoiaSAV
92431112-110
V
D
S
D
D
15
CasaranoCasaranoCAS
83141013-310
S
S
D
V
V
16
Team AltamuraTeam AltamuraALT
8224410-68
D
S
V
S
S
17
BarlettaBarlettaBAR
81431114-37
S
S
D
D
S
18
GiuglianoGiuglianoGIU
82151218-67
S
V
S
V
S
19
CosenzaCosenzaCOS
8026518-132
S
S
D
S
D
20
CrotoneCrotoneCRO
91351015-50
S
S
V
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


In classifica nel Girone C, il Casarano occupa la quattordicesima posizione, mentre la Salernitana è quinta. Il divario tra le due squadre rende i granata favoriti sulla carta, ma il fattore campo potrebbe ridurre le distanze.


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Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.
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