Serie C - Game Week 9 11 ott 2026 - 09:00

Casarano-Salernitana sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. È possibile seguire il match anche su Rai 2. Di seguito i dettagli per accedere alle piattaforme.

Come vedere Casarano-Salernitana con una VPN

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Casarano-Salernitana: data e orario

La Salernitana fa visita al Casarano in una partita del Girone C di Serie C. I granata scendono in campo lontano dalle mura amiche con l'obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica.

Il Casarano attraversa un momento difficile. Nelle ultime settimane la squadra ha raccolto poco, con due sconfitte consecutive che hanno complicato il cammino stagionale.

La Salernitana, al contrario, arriva da un risultato positivo. La vittoria contro il Bari ha dato slancio e fiducia a un gruppo che vuole restare nelle zone alte del girone.

Il confronto tra le due squadre ha una storia recente: i precedenti in Serie C raccontano di una Salernitana capace di imporsi con autorità, ma anche di un Casarano in grado di non arrendersi facilmente.

Per i tifosi granata che non potranno essere presenti, la partita sarà trasmessa in diretta. Di seguito tutte le informazioni su come seguirla.

Formazioni

Non sono disponibili informazioni ufficiali sulla formazione del Casarano: nessun dato su infortuni, squalifiche o probabili titolari è stato comunicato prima del fischio d'inizio. Stesso discorso per la Salernitana, che non ha ancora reso note le condizioni della rosa né la probabile formazione. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Casarano ha raccolto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. La squadra ha perso le ultime due gare disputate, cedendo al Sorrento per 2-0 e al Monopoli per 1-0. In precedenza aveva fermato il Savoia sull'1-1 e ottenuto due successi consecutivi contro Audace Cerignola e Barletta. Nelle cinque gare ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5.

La Salernitana ha conquistato 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime cinque partite. Il successo più recente è arrivato contro il Bari per 2-1, dopo la sconfitta subita dal Crotone per 2-1. I granata hanno mostrato continuità offensiva, segnando 9 gol in cinque incontri e subendone 6, con un netto 4-2 al Potenza tra i risultati più significativi del periodo.

Precedenti

Nei due precedenti recenti in Serie C tra le due squadre, la Salernitana ha ottenuto una vittoria netta e un pareggio. L'ultimo incontro, giocato in casa granata nel febbraio 2026, si è concluso con un 3-0 in favore della Salernitana. In precedenza, nella stagione 2025/26, il Casarano era riuscito a strappare un 2-2 davanti al proprio pubblico.

Classifica





In classifica nel Girone C, il Casarano occupa la quattordicesima posizione, mentre la Salernitana è quinta. Il divario tra le due squadre rende i granata favoriti sulla carta, ma il fattore campo potrebbe ridurre le distanze.





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