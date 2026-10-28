Serie B - Game Week 9 28 ott 2026 - 15:00 Stadio Dei Marmi

Carrarese-Arezzo sarà trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel. Di seguito i dettagli per abbonarsi e seguire la partita in streaming.

Come vedere Carrarese-S.S. Arezzo con una VPN

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Carrarese-S.S. Arezzo: data e orario

Allo Stadio Dei Marmi di Carrara va in scena il derby toscano di Serie B tra Carrarese e S.S. Arezzo, due squadre che si ritrovano in categorie superiori dopo anni di battaglie in Serie C.

La Carrarese di Guido Pagliuca arriva a questo appuntamento reduce dalla sconfitta per 2-1 contro il Palermo, un passo falso che ha interrotto una striscia di due vittorie consecutive. I marmiferi occupano la diciassettesima posizione in classifica e cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda.

L'Arezzo di Cristian Bucchi, invece, viene da una battuta d'arresto pesante: la sconfitta per 3-0 contro il Benevento ha ridimensionato l'entusiasmo generato dalla vittoria sulla Sampdoria. I toscani si trovano al dodicesimo posto e vogliono ritrovare continuità lontano dalle mura amiche.

Tra le due squadre c'è un divario di posizioni in classifica, ma sul campo i valori potrebbero essere più equilibrati. La Carrarese ha il vantaggio del fattore casalingo, mentre l'Arezzo cerca riscatto dopo il ko di Benevento.

Pagliuca sa che i tre punti sarebbero fondamentali per la fiducia dell'ambiente, mentre Bucchi deve rispondere alle critiche con una prestazione solida in trasferta.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire Carrarese-Arezzo in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per la Carrarese, il tecnico Guido Pagliuca non ha ancora reso note la formazione ufficiale né eventuali indisponibili per infortuni o squalifiche. Le ultime notizie sulla rosa saranno aggiornate nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Sulla sponda aretina, anche Cristian Bucchi non ha comunicato la formazione probabile né fornito aggiornamenti su assenze o diffidati. Ulteriori informazioni saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

La Carrarese arriva a questa sfida con un bilancio di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-1 contro il Palermo, mentre in precedenza i marmiferi avevano battuto il Modena per 2-1 e il Calcio Padova per 2-0 in trasferta. Nelle cinque gare considerate, la Carrarese ha segnato cinque reti e ne ha incassate sei.

L'Arezzo presenta un rendimento altrettanto altalenante: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite tra tutte le competizioni. La squadra di Bucchi è reduce dalla pesante sconfitta per 3-0 contro il Benevento, mentre il successo per 2-1 sulla Sampdoria rimane il risultato più positivo del periodo. I toscani hanno segnato tre gol e ne hanno subiti nove nelle ultime cinque partite.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 14 gennaio 2024, quando la Carrarese ospitò l'Arezzo in Serie C perdendo per 2-3. Prima di quella sfida, l'Arezzo aveva subito un netto 3-1 in casa della Carrarese nel settembre 2023. Considerando i cinque precedenti disponibili, l'Arezzo ha vinto due volte, la Carrarese una volta, con due pareggi all'attivo, e le due squadre hanno segnato rispettivamente dodici e dieci gol complessivi.

Classifica





In Serie B, la Carrarese occupa la diciassettesima posizione mentre l'Arezzo si trova al dodicesimo posto.





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