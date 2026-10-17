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Serie C
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Dove vedere Campobasso-Perugia in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Campobasso vs Perugia
Campobasso
Perugia
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Campobasso e Perugia: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 10

Campobasso-Perugia è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

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Come vedere Campobasso-Perugia con una VPN

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Campobasso-Perugia: data e orario

Il Campobasso ospita il Perugia in una sfida del Girone B di Serie C che mette di fronte due squadre con ambizioni diverse ma con la stessa urgenza di punti.

I molisani arrivano all'appuntamento reduci da una sconfitta per 3-1 contro il Ravenna, un risultato che ha interrotto una striscia di tre gare senza ko. Il Campobasso occupa la decima posizione in classifica e sa che una vittoria casalinga potrebbe rimettere in moto una stagione ancora tutta da costruire.

Il Perugia, dal canto suo, viene da una battuta d'arresto interna contro il Vado, sconfitto per 2-0. Un risultato che pesa, arrivato dopo due successi consecutivi che sembravano aver ridato stabilità ai biancorossi. Gli umbri occupano l'ottava piazza e devono ritrovare continuità per restare agganciati alla zona playoff.

Il confronto diretto ha una storia recente favorevole al Campobasso, che ha vinto le ultime tre sfide contro il Perugia. I padroni di casa proveranno a sfruttare il fattore campo per consolidare quel vantaggio psicologico.

Per il Perugia, invece, questa è una gara da non sbagliare: un altro passo falso rischierebbe di complicare seriamente i piani della stagione. La risposta della squadra umbra dopo il ko con il Vado dirà molto sulle reali ambizioni del club.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Per il Campobasso non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Anche per il Perugia non risultano comunicazioni su assenze o undici titolari previsti. Eventuali aggiornamenti sulle rose delle due squadre saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

CAM

CAM - Forma

GRO
D2-2
PIN
D2-2
SAM
V1-2
TOR
D1-1
RAV
S3-1
Gol segnato (subito)
8/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
PER

PER - Forma

SPE
S0-3
GRO
S2-0
ACR
V1-0
GUB
V1-3
VAD
S0-2
Gol segnato (subito)
4/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Il Campobasso ha raccolto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C, con il più recente risultato che è una sconfitta per 3-1 contro il Ravenna. In precedenza, i molisani avevano pareggiato 1-1 con il Torres e 2-2 sia contro il Pineto che contro il Grosseto, alternando momenti di solidità a difficoltà in fase offensiva. L'unico successo nel periodo è arrivato in trasferta contro il Sambenedettese per 2-1. Nelle cinque gare considerate, il Campobasso ha segnato otto reti e ne ha subite nove.

Il Perugia presenta un ruolino di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. I biancorossi hanno perso l'ultima gara contro il Vado per 2-0, dopo aver battuto il Gubbio per 3-1 in trasferta e l'AC Reggiana 1919 per 1-0. Le tre sconfitte nel periodo includono i ko contro Grosseto per 2-0 e Spezia per 3-0. Complessivamente, il Perugia ha realizzato cinque reti e ne ha incassate otto nelle cinque partite considerate.

Precedenti

Testa a testa

CampobassoPareggioPerugia
3
1
1
Serie C
Perugia badge
Perugia
PER
0
Campobasso badge
Campobasso
CAM
1
FIN
Serie C
Campobasso badge
Campobasso
CAM
1
Perugia badge
Perugia
PER
0
FIN
Serie C
Campobasso badge
Campobasso
CAM
2
Perugia badge
Perugia
PER
1
FIN
Serie C
Perugia badge
Perugia
PER
2
Campobasso badge
Campobasso
CAM
1
FIN
Serie D
Perugia badge
Perugia
PER
1
Campobasso badge
Campobasso
CAM
1
FIN
6Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Il confronto più recente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando il Campobasso si impose per 1-0 in casa del Perugia in Serie C. Guardando agli ultimi cinque precedenti disponibili, il Campobasso ha vinto tre volte contro una vittoria del Perugia e un pareggio, con i molisani che hanno dominato i confronti più recenti in modo netto.

Classifica

Grp. B

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpeziaSpeziaSPE
9810174+1325
V
V
V
V
V
2
RavennaRavennaRAV
9621165+1120
V
S
V
V
V
3
GrossetoGrossetoGRO
105412113+819
D
V
S
V
V
4
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
9522147+717
V
S
S
V
V
5
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
104421410+416
V
D
V
S
D
6
LivornoLivornoLIV
104421514+116
D
D
S
V
D
7
TorresTorresTOR
104331112-115
S
V
D
D
D
8
PerugiaPerugiaPER
9414914-513
S
V
V
S
S
9
VadoVadoVAD
103341010012
D
V
V
D
S
10
CampobassoCampobassoCAM
93331314-112
S
D
V
D
D
11
PescaraPescaraPES
93331112-112
D
V
S
V
D
12
ForliForliFOR
102531616011
S
D
S
D
D
13
LatinaLatinaLAT
9243910-110
V
D
D
S
D
14
Ostia MareOstia MareOTM
9234910-19
D
D
D
V
S
15
Atalanta U23Atalanta U23ATA
8305813-59
S
S
S
V
V
16
PianesePianesePNS
10154610-48
D
D
V
S
D
17
PinetoPinetoPIN
9153611-58
D
S
S
D
D
18
SambenedetteseSambenedetteseSAM
101451417-37
D
D
V
S
D
19
GubbioGubbioGUB
92161018-87
S
S
S
S
D
20
Vis PesaroVis PesaroVIS
81161019-94
S
V
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


Nel Girone B di Serie C, il Campobasso è decimo e il Perugia ottavo: entrambe le squadre si trovano in una zona di classifica che non consente errori, con la zona playoff ancora raggiungibile ma la pressione di chi insegue che si fa sentire.


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