Serie B - Game Week 7 17 ott 2026 - 09:00 Stadio Euganeo

Calcio Padova-Virtus Entella sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel. Di seguito trovi le opzioni disponibili per seguire il match in TV e in streaming.

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Calcio Padova-Virtus Entella: data e orario

Allo Stadio Euganeo di Padova va in scena un confronto di Serie B tra il Calcio Padova di Antonio Nicola Calabro e la Virtus Entella guidata da Andrea Chiappella. Due squadre che occupano la zona centrale della classifica si sfidano in una partita che può incidere sugli equilibri del campionato.

Il Padova arriva a questo appuntamento dopo un avvio di stagione discontinuo. I veneti non riescono a trovare continuità di risultati e cercano i tre punti davanti al proprio pubblico per consolidare la propria posizione in classifica.

La Virtus Entella si presenta a Padova con un momento di forma altrettanto altalenante. I liguri hanno alternato risultati positivi a passi falsi, e l'ultimo pareggio ottenuto in trasferta ha lasciato qualche rimpianto in termini di punti persi.

Chiappella dovrà fare leva sull'organizzazione difensiva per limitare la manovra offensiva dei padroni di casa, mentre Calabro cercherà di sfruttare il fattore campo per imporre il proprio gioco.

Per tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming, di seguito trovi i dettagli completi.

Formazioni

Per il Padova, mister Antonio Nicola Calabro non ha ancora reso nota la formazione ufficiale. Non sono disponibili al momento informazioni su infortuni o squalifiche: ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per la Virtus Entella, Andrea Chiappella non ha comunicato la probabile formazione. Non risultano al momento indisponibili segnalati, e la situazione verrà aggiornata a ridosso della partita.

Stato di forma

Il Padova ha raccolto nelle ultime cinque partite di Serie B una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. I veneti vengono dalla sconfitta interna per 0-2 contro la Carrarese, risultato che ha interrotto ogni tentativo di risalita. In precedenza la squadra di Calabro aveva battuto l'Ascoli Calcio 1898 FC per 1-0, ma ha subito sette gol complessivi nelle cinque gare, segnandone solo cinque.

La Virtus Entella presenta un bilancio di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I liguri non perdono da quattro partite consecutive, con il pareggio per 1-1 contro la Juve Stabia come risultato più recente. Il successo esterno per 1-4 sul campo del Pisa resta il punto più alto di questo periodo, nel quale la squadra ha segnato sei reti e ne ha incassate cinque.

Precedenti

Nei precedenti disponibili tra le due squadre, la Virtus Entella ha vinto l'ultimo confronto diretto, imponendosi per 1-0 in casa nell'aprile 2026 in Serie B. Prima di quella sfida, il Padova aveva avuto la meglio per 2-1 nel settembre 2025, mentre in Serie C i liguri si erano imposti 0-1 al Euganeo nel maggio 2025. Il bilancio complessivo della serie sorride leggermente all'Entella, che ha dimostrato di saper gestire bene questi scontri diretti.

Classifica





In Serie B, il Padova occupa l'undicesima posizione e la Virtus Entella si trova al tredicesimo posto. Le due squadre sono separate da pochi punti in una zona di classifica dove ogni risultato può cambiare rapidamente gli equilibri.





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