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Dove vedere Calcio Padova-Sudtirol in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Calcio Padova vs Sudtirol
Calcio Padova
Sudtirol
Serie B

Dove vedere la partita di Serie B tra Calcio Padova e Sudtirol: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie B - Game Week 9
Stadio Euganeo

Calcio Padova-Sudtirol sarà trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel. Di seguito trovi i canali disponibili per seguire il match in TV e in streaming.

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Calcio Padova-Sudtirol: data e orario

Allo Stadio Euganeo di Padova va in scena Calcio Padova-Sudtirol, sfida valida per il campionato di Serie B 2026/27.

I padroni di casa di Antonio Nicola Calabro arrivano a questo appuntamento con il morale alto dopo la vittoria per 0-1 in casa dell'Avellino nell'ultima giornata, un risultato che ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive in campionato.

Il Sudtirol di Davide Possanzini occupa la settima posizione in classifica e punta a consolidare il proprio posto nella zona play-off. I biancorossi hanno pareggiato 1-1 contro la Sampdoria nell'ultimo turno di Serie B, un risultato che segue la pesante sconfitta per 3-0 subita contro la Juve Stabia.

Il Padova è nono in classifica e cerca continuità dopo il successo ad Avellino. Per Calabro si tratta di un'occasione da non sprecare per avvicinarsi alla zona più tranquilla della graduatoria.

Possanzini, dal canto suo, vorrà ritrovare la solidità mostrata nelle settimane precedenti, quando i suoi avevano battuto 4-1 l'Arezzo in trasferta. Una risposta convincente sarebbe importante per mantenere il ritmo delle squadre di vertice.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Calcio Padova - Sudtirol

Allenatore

  • Antonio Nicola Calabro

Per il Calcio Padova, il tecnico Antonio Nicola Calabro non ha ancora comunicato la formazione ufficiale. Non risultano al momento indisponibili o squalificati segnalati, e gli aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Anche per il Sudtirol la situazione è analoga: Davide Possanzini non ha diffuso informazioni su infortuni, squalifiche o probabili titolari. Ulteriori aggiornamenti saranno resi noti nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

BSP

BSP - Forma

ASC
V1-0
PAL
S2-1
CAR
S0-2
VEN
S1-2
AVE
V0-1
Gol segnato (subito)
4/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
SUD

SUD - Forma

GEN
S1-0
ARE
V1-4
ASC
D0-0
JUV
S3-0
SAM
D1-1
Gol segnato (subito)
5/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Calcio Padova ha raccolto due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite tra campionato e coppa. I veneti arrivano dalla vittoria per 0-1 in casa dell'Avellino, preceduta da due ko consecutivi contro Virtus Entella (1-2) e Carrarese (0-2). In questo periodo la squadra di Calabro ha segnato quattro reti e ne ha subite sei.

Il Sudtirol presenta un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite tra Serie B e Coppa Italia. I biancorossi vengono dal pareggio per 1-1 contro la Sampdoria, che segue la sconfitta per 3-0 contro la Juve Stabia. Il punto più alto del periodo resta il 4-1 esterno rifilato all'Arezzo. Complessivamente Possanzini ha visto i suoi segnare sei reti e incassarne cinque in questo frangente.

Precedenti

Testa a testa

Calcio PadovaPareggioSudtirol
0
4
1
Serie B
Sudtirol badge
Sudtirol
SUD
3
Calcio Padova badge
Calcio Padova
BSP
0
FIN
Serie B
Calcio Padova badge
Calcio Padova
BSP
1
Sudtirol badge
Sudtirol
SUD
1
FIN
Serie C
Sudtirol badge
Sudtirol
SUD
0
Calcio Padova badge
Calcio Padova
BSP
0
FIN
Serie C
Calcio Padova badge
Calcio Padova
BSP
0
Sudtirol badge
Sudtirol
SUD
0
FIN
Serie C
Sudtirol badge
Sudtirol
SUD
1
Calcio Padova badge
Calcio Padova
BSP
1
FIN
2Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Nell'ultimo precedente disponibile tra le due squadre, disputato in Serie B il 25 gennaio 2026, il Sudtirol si è imposto per 3-0 in casa. In precedenza, nel novembre 2025, il confronto al Padova si era concluso con un pareggio per 1-1. Considerando i cinque precedenti disponibili, che includono anche tre sfide in Serie C, il bilancio complessivo vede il Sudtirol avanti con una vittoria contro zero del Padova, con tre pareggi a completare il quadro.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PalermoPalermoPAL
8710188+1022
V
V
V
V
D
2
MantovaMantovaMAN
8521148+617
V
S
V
D
V
3
ModenaModenaMOD
8512158+716
V
S
V
V
D
4
Ascoli Calcio 1898 FCAscoli Calcio 1898 FCASC
8431146+815
V
D
D
V
S
5
BeneventoBeneventoBEN
8422137+614
V
D
V
V
V
6
PisaPisaPIS
84221510+514
D
V
V
D
S
7
SudtirolSudtirolSUD
8341107+313
D
S
D
V
D
8
AvellinoAvellinoAVE
8323129+311
S
D
V
S
D
9
Calcio PadovaCalcio PadovaBSP
8314710-310
V
S
S
S
V
10
S.S. ArezzoS.S. ArezzoARE
8314817-910
S
V
D
S
V
11
Hellas VeronaHellas VeronaVER
82331513+29
D
D
S
V
S
12
Virtus EntellaVirtus EntellaVEN
8233109+19
S
V
D
D
V
13
LR VicenzaLR VicenzaLRV
82331115-49
V
D
S
S
D
14
Juve StabiaJuve StabiaJUV
833298+18
V
V
D
D
D
15
CesenaCesenaCES
8152812-48
S
D
S
D
D
16
CarrareseCarrareseCAR
821579-27
S
V
V
S
S
17
EmpoliEmpoliEMP
8215713-67
S
D
S
S
S
18
CremoneseCremoneseCRE
8134611-56
S
S
D
D
D
19
SampdoriaSampdoriaSAM
8125816-85
D
S
S
V
S
20
CatanzaroCatanzaroCAT
8116920-114
S
D
S
S
V
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


In Serie B il Calcio Padova è nono, una posizione che lo colloca a metà classifica con margine sia verso la zona play-off che verso quella più pericolosa. Il Sudtirol è settimo, stabilmente nell'area che garantisce l'accesso ai play-off promozione: una vittoria a Padova rafforzerebbe le ambizioni stagionali dei biancorossi.


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