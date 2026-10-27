Serie B - Game Week 9 27 ott 2026 - 15:00 Stadio Euganeo

Calcio Padova-Sudtirol sarà trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel. Di seguito trovi i canali disponibili per seguire il match in TV e in streaming.

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Calcio Padova-Sudtirol: data e orario

Allo Stadio Euganeo di Padova va in scena Calcio Padova-Sudtirol, sfida valida per il campionato di Serie B 2026/27.

I padroni di casa di Antonio Nicola Calabro arrivano a questo appuntamento con il morale alto dopo la vittoria per 0-1 in casa dell'Avellino nell'ultima giornata, un risultato che ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive in campionato.

Il Sudtirol di Davide Possanzini occupa la settima posizione in classifica e punta a consolidare il proprio posto nella zona play-off. I biancorossi hanno pareggiato 1-1 contro la Sampdoria nell'ultimo turno di Serie B, un risultato che segue la pesante sconfitta per 3-0 subita contro la Juve Stabia.

Il Padova è nono in classifica e cerca continuità dopo il successo ad Avellino. Per Calabro si tratta di un'occasione da non sprecare per avvicinarsi alla zona più tranquilla della graduatoria.

Possanzini, dal canto suo, vorrà ritrovare la solidità mostrata nelle settimane precedenti, quando i suoi avevano battuto 4-1 l'Arezzo in trasferta. Una risposta convincente sarebbe importante per mantenere il ritmo delle squadre di vertice.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per il Calcio Padova, il tecnico Antonio Nicola Calabro non ha ancora comunicato la formazione ufficiale. Non risultano al momento indisponibili o squalificati segnalati, e gli aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Anche per il Sudtirol la situazione è analoga: Davide Possanzini non ha diffuso informazioni su infortuni, squalifiche o probabili titolari. Ulteriori aggiornamenti saranno resi noti nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

Il Calcio Padova ha raccolto due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite tra campionato e coppa. I veneti arrivano dalla vittoria per 0-1 in casa dell'Avellino, preceduta da due ko consecutivi contro Virtus Entella (1-2) e Carrarese (0-2). In questo periodo la squadra di Calabro ha segnato quattro reti e ne ha subite sei.

Il Sudtirol presenta un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite tra Serie B e Coppa Italia. I biancorossi vengono dal pareggio per 1-1 contro la Sampdoria, che segue la sconfitta per 3-0 contro la Juve Stabia. Il punto più alto del periodo resta il 4-1 esterno rifilato all'Arezzo. Complessivamente Possanzini ha visto i suoi segnare sei reti e incassarne cinque in questo frangente.

Precedenti

Nell'ultimo precedente disponibile tra le due squadre, disputato in Serie B il 25 gennaio 2026, il Sudtirol si è imposto per 3-0 in casa. In precedenza, nel novembre 2025, il confronto al Padova si era concluso con un pareggio per 1-1. Considerando i cinque precedenti disponibili, che includono anche tre sfide in Serie C, il bilancio complessivo vede il Sudtirol avanti con una vittoria contro zero del Padova, con tre pareggi a completare il quadro.

Classifica





In Serie B il Calcio Padova è nono, una posizione che lo colloca a metà classifica con margine sia verso la zona play-off che verso quella più pericolosa. Il Sudtirol è settimo, stabilmente nell'area che garantisce l'accesso ai play-off promozione: una vittoria a Padova rafforzerebbe le ambizioni stagionali dei biancorossi.





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