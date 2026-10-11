Serie A - Game Week 6 11 ott 2026 - 14:45 Unipol Domus

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Cagliari-Juventus: data e orario

All'Unipol Domus di Cagliari va in scena il posticipo della sesta giornata di Serie A. Da una parte i rossoblù, sorpresa del campionato; dall'altra una Juventus che vuole confermare la ripresa mostrata prima della sosta.

Il Cagliari di Fabio Pisacane occupa il quarto posto in classifica con dodici punti, frutto di tre vittorie nelle ultime tre gare di campionato. L'unica sconfitta in Serie A è arrivata contro l'Inter, a dimostrazione di quanto i sardi stiano disputando un avvio di stagione sopra le aspettative.

La Juventus arriva alla trasferta sarda con dieci punti e reduci da una convincente vittoria contro l'Atalanta. Luciano Spalletti deve però fare i conti con una lista di indisponibili lunga, che complica le scelte in vista di un ottobre ricco di impegni.

Randal Kolo Muani guida l'attacco bianconero. Spalletti ha riposto piena fiducia nel francese, che si è guadagnato il posto da titolare nelle ultime settimane. Nico Gonzalez, dal canto suo, ha vissuto una trasformazione sorprendente: da esubero a punto fermo del progetto tecnico, tanto da meritarsi il rinnovo di contratto.

Andrea Cambiaso è pronto a tornare titolare dopo un inizio di stagione deludente. Spalletti sembra intenzionato a rilanciarsi su di lui in questa trasferta, con il terzino che potrebbe trovare spazio dall'inizio per la prima volta in questo campionato.

Per seguire la partita in diretta, le informazioni su come vederla in TV e in streaming sono riportate di seguito.

Formazioni

Il Cagliari deve rinunciare a Deiola, che non sarà disponibile per infortunio. Pisacane perde anche Idrissi, Felici, Trepy e Kevin Carlos, tutti ai box. In difesa Mina affianca Rodriguez al centro, con Ze Pedro e Obert sulle fasce. Il centrocampo è composto da Adopo, Winks e Romano, mentre Fazzini e Daniel Maldini agiranno alle spalle dell'unica punta Mendy.

In casa Juventus la situazione è più complicata. Spalletti non potrà contare su Yildiz, Thuram, Locatelli, Boga, Cabal, Milik, Grabara, Ekhator, Owusu e Alajbegovic, tutti indisponibili. Neto, il portiere brasiliano tesserato durante la sosta per coprire l'assenza di Grabara, non sarà nemmeno lui a disposizione per questa trasferta. Tra i pali ci sarà dunque Vicario, davanti al quale dovrebbero agire Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso. A centrocampo Sarr e Douglas Luiz, con McKennie sulla trequarti. Zhegrova favorito su Conceiçao a sinistra, Nico Gonzalez sull'altro lato, Kolo Muani centravanti.

Stato di forma

Il Cagliari arriva a questa partita con tre vittorie nelle ultime tre gare di Serie A, l'ultima delle quali ottenuta in trasferta contro l'Udinese per 1-0. Nelle cinque partite considerate, i rossoblù hanno perso solo in Coppa Italia contro il Verona e in campionato contro l'Inter, uscendo sconfitti per 1-0 in entrambe le occasioni. Un rendimento solido, che racconta di una squadra difficile da battere.

La Juventus presenta un quadro più irregolare. Il successo più recente in campionato è arrivato contro l'Atalanta per 2-0, ma nelle ultime cinque uscite i bianconeri hanno anche perso contro il Sassuolo in Serie A e contro la Cremonese in amichevole. Il pareggio contro il Milan e la netta vittoria per 5-0 sul NEC Nijmegen in Europa League completano un quadro di alti e bassi che Spalletti vuole correggere.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2026, quando il Cagliari si impose per 1-0 in casa sulla Juventus in Serie A. Guardando agli ultimi cinque incroci, la Juventus ha ottenuto due vittorie contro una del Cagliari, con un pareggio. Il bilancio dei gol sorride ai bianconeri, che hanno segnato di più nell'arco di questi confronti, incluso il 4-0 in Coppa Italia del dicembre 2024.

Classifica





In Serie A il Cagliari occupa il quarto posto, mentre la Juventus segue a tre lunghezze di distanza in settima posizione. La vittoria permetterebbe ai bianconeri di accorciare sul gruppo di testa, mentre i sardi puntano a consolidare la loro posizione nelle zone nobili della classifica.





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