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Dove vedere Cagliari-Cremonese in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Cagliari vs Cremonese
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Separate da soli tre punti in classifica, Cagliari e Cremonese sanno di dover vincere a tutti i costi il match in terra sarda: in palio il +6 dal terzultimo posto o l'aggancio in graduatoria.

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Sabato 11 aprile si gioca una delle partite più importanti per rimanere in Serie A. Alla Unipol Domus di Cagliari i padroni di casa ospitano la Cremonese, in un match che potrebbe dire molto sulla corsa salvezza. 

Dopo aver perso quattro partite di fila, il team di Pisacane rischia grossissimo e contro gli ospiti guidati dall'ex Giampaolo è consapevole di dover portare a casa i tre punti a ogni costo. Un discorso che vale però anche per la squadra neo-promossa, dietro in classifica di soli tre punti e pronta ad agganciare la formazione di casa qualora dovesse arrivare il successo.

Il match di Cagliari sarà sotto la lente d'ingradimento tenuta in mano da Lecce, Genoa e Fiorentina, interessatissime a ciò che accadrà e al risultato finale nel quartiere Sant'Elia.

Come guardare Cagliari-Cremonese in diretta? Canale TV e streaming

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Come tutte le partite della Serie A 2025/2026, anche Cagliari-Cremonese si può vedere in diretta tv tramite abbonamento a Dazn, disponibile anche in streaming via app e sito ufficiale.

La partita di Cagliari non ha una trasmissione gratis e in chiaro, ma può essere vista anche su Sky qualora sia stata attivata zona Dazn, servizio che permette di vedere i match sul canale numero 214 del satellite, denominato Dazn 1.

Cagliari-Cremonese: a che ora inizia

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Notizie su Cagliari, Cremonese e probabili formazioni

Probabili formazioni Cagliari - Cremonese

CagliariHome team crest

3-5-2

Formazione

4-4-2

Home team crestCRE
1
E. Caprile
32
Ze Pedro
26
Y. Mina
15
J. Rodriguez
8
M. Adopo
14
A. Deiola
10
G. Gaetano
2
M. Palestra
33
A. Obert
90
M. Folorunsho
94
S. Esposito
1
E. Audero
3
G. Pezzella
5
S. Luperto
24
F. Terracciano
15
M. Bianchetti
2
M. Thorsby
7
A. Zerbin
27
J. Vandeputte
33
A. Grassi
90
F. Bonazzoli
9
M. Djuric

4-4-2

CREAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • F. Pisacane

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Giampaolo

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Gaetano, Deiola, Obert; Folorunsho, Esposito. All. PisacaneCREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Zerbin, Grassi, Bondo, Vandeputte; Djuric, Bonazzoli. All. Giampaolo

Forma di Cagliari e Cremonese

I precedenti tra Cagliari e Cremonese

CGL

Ultime 4 partite

CRE

3

Vittorie

1

Pareggio

0

Vittorie

5

Goal segnati

2
Partite con più di 2,5 gol
1/4
Entrambe le squadre a segno
1/4
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