Dove vedere Cagliari-Cremonese in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Sabato 11 aprile si gioca una delle partite più importanti per rimanere in Serie A. Alla Unipol Domus di Cagliari i padroni di casa ospitano la Cremonese, in un match che potrebbe dire molto sulla corsa salvezza.

Dopo aver perso quattro partite di fila, il team di Pisacane rischia grossissimo e contro gli ospiti guidati dall'ex Giampaolo è consapevole di dover portare a casa i tre punti a ogni costo. Un discorso che vale però anche per la squadra neo-promossa, dietro in classifica di soli tre punti e pronta ad agganciare la formazione di casa qualora dovesse arrivare il successo.

Il match di Cagliari sarà sotto la lente d'ingradimento tenuta in mano da Lecce, Genoa e Fiorentina, interessatissime a ciò che accadrà e al risultato finale nel quartiere Sant'Elia.

Come guardare Cagliari-Cremonese in diretta? Canale TV e streaming

Come tutte le partite della Serie A 2025/2026, anche Cagliari-Cremonese si può vedere in diretta tv tramite abbonamento a Dazn, disponibile anche in streaming via app e sito ufficiale.

La partita di Cagliari non ha una trasmissione gratis e in chiaro, ma può essere vista anche su Sky qualora sia stata attivata zona Dazn, servizio che permette di vedere i match sul canale numero 214 del satellite, denominato Dazn 1.

Cagliari-Cremonese: a che ora inizia

Serie A - Serie A Unipol Domus

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