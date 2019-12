Dove vedere Brescia-Sassuolo in tv e streaming

Brescia e Sassuolo si affrontano nel recupero della 7ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Eugenio Corini ospita il di Roberto De Zerbi nel recupero della 7ª giornata di . La partita era stata rinviata per la morte del patron neroverde Giorgio Squinzi.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I lombardi sono risaliti al terzultimo posto in classifica con 13 punti, frutto di 4 vittorie, un pareggio e 10 sconfitte, mentre gli emiliani si trovano al 14° posto a quota 15 con un cammino di 4 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte.

È il primo confronto fra le due formazioni nel massimo campionato italiano. Le Rondinelle sono reduci da 2 sconfitte e 2 vittorie consecutive nelle ultime 4 gare disputate, i neroverdi invece hanno collezionato una sconfitta e 3 pareggi consecutivi nelle ultime 4 giornate.

Alfredo Donnarumma è il giocatore più prolifico dei lombardi con 4 reti, mentre Domenico Berardi è il bomber del Sassuolo con un bottino di 8 goal realizzati.

QUANDO SI GIOCA BRESCIA-SASSUOLO

Brescia-Sassuolo si giocherà la sera di mercoledì 18 dicembre 2019 nella cornice dello Stadio Mari Rigamonti di Brescia. Il fischio d'inizio della gara è previsto per le ore 20.45.

DOVE VEDERE BRESCIA-SASSUOLO IN TV E STREAMING

Il recupero Brescia-Sassuolo sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati alla satellitare potranno seguire Brescia-Sassuolo anche in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportivo della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.