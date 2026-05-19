Dove vedere Brescia-Casarano in tv e streaming: canale, orario, formazioni

A tre giorni dalla gara d’andata del Capozza, vinta nettamente dalla formazione di Corini, Brescia e Casarano si ritrovano per il ritorno del Secondo Turno dei playoff di Serie C.
Ai pugliesi serve l’ennesima impresa in trasferta di questa post season, dopo i successi di Monopoli, Cosenza e Renate: per passare il turno servirebbe una vittoria con quattro goal di scarto dopo aver subito un pesante 3-0 in casa.
I biancoblu, invece, vogliono blindare l’accesso alle Final Four.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Brescia-Casarano in diretta? Canale TV e diretta streaming
Brescia-Casarano verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 254.
Sarà possibile seguire Brescia-Casarano anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
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Brescia-Casarano: ora di inizio
La gara fra Brescia e Casarano, valida per il ritorno del Secondo Turno Nazionale dei playoff di Serie C, si giocherà mercoledì 20 maggio, allo stadio Rigamonti, con fischio d’inizio ore 20:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Brescia
BRESCIA (3-5-1-1): Gori; Balestrero, Silvestri, Rizzo; Cisco, Mallamo, Mercati, Lamesta, De Maria; Marras; Crespi. All. Corini
Probabile formazione Casarano
CASARANO (4-3-3): Bacchin; Logoluso, Gega, Negro; Giraudo, Ferrara, Maiello, Cerbone; Chiricò, Grandolfo, Leonetti. All. Di Bari