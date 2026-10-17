Premier League - Game Week 7 17 ott 2026 - 10:00 Gtech Community Stadium

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Brentford-Liverpool: data e orario

Il Brentford ospita il Liverpool al Gtech Community Stadium di Londra in una sfida di Premier League che mette di fronte due squadre con ambizioni ben diverse in questa fase della stagione.

I Bees di Keith Andrews arrivano all'appuntamento in un momento di discreta solidità: nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, con un pareggio per 2-2 contro l'Aston Villa nell'ultimo impegno di campionato. La squadra londinese occupa attualmente il quarto posto in classifica.

Il Liverpool, nono in classifica, viene invece da un percorso più altalenante in Premier League, ma ha ritrovato brillantezza in Europa. La vittoria per 6-3 contro il LASK in Champions League, con Bradley Barcola protagonista assoluto con una tripletta, ha rilanciato l'umore ad Anfield.

Proprio Barcola è il nome del momento in casa Reds. Il giovane attaccante francese, arrivato senza una preparazione estiva completa, ha risposto alle critiche nel modo migliore possibile, conquistando anche il riconoscimento di miglior giocatore della settimana in Champions League. Virgil van Dijk ha speso parole importanti per lui, sottolineando come quella prestazione europea possa essere il trampolino di lancio definitivo per la sua carriera ad Anfield.

Andoni Iraola deve però fare i conti con un'infermeria affollata e con la squalifica di Ryan Gravenberch, che complica la gestione del centrocampo. Sul fronte opposto, anche il Brentford deve rinunciare a diversi elementi chiave.

Trey Nyoni, altra giovane promessa del Liverpool, ha raggiunto un traguardo importante in Champions League e il suo allenatore gli ha già chiesto di mantenere quei livelli per restare stabilmente nella rotazione della prima squadra.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Brentford-Liverpool in diretta TV e live streaming.

Formazioni

Il Brentford di Keith Andrews dovrà fare a meno di Antoni Milambo, Joshua Dasilva, Mikkel Damsgaard, Kevin Schade, Nathan Collins e Jannik Schuster, tutti indisponibili per infortunio. La probabile formazione vede Caoimhin Kelleher tra i pali, con una difesa composta da Ajer, Diouf, Kayode e van den Berg, e un centrocampo formato da Jensen, Janelt e Lewis-Potter, con Yarmoliuk, Anthony e Igor Thiago a completare l'undici.

Andoni Iraola deve rinunciare a Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Cody Gakpo, Alexander Isak, Dominik Szoboszlai e Vitezslav Jaros per infortunio, mentre Ryan Gravenberch sarà squalificato. Il probabile undici dei Reds prevede Alisson Becker in porta, una difesa con van Dijk, Araujo, Jacquet e Kerkez, con Barcola, Mac Allister, Wirtz, Munoz, Nyoni e Koumas a completare la formazione. Aggiornamenti potrebbero essere disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Brentford ha raccolto due vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, segnando nove reti complessive. L'ultimo risultato è stato il pareggio per 2-2 contro l'Aston Villa in Premier League, preceduto dalla vittoria per 3-0 sul Chelsea. I Bees hanno dimostrato continuità di rendimento, mantenendosi imbattuti in questo arco di gare.

Il Liverpool presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I Reds arrivano dalla netta vittoria per 6-3 contro il LASK in Champions League, ma in Premier League hanno perso 0-3 contro il Manchester City nell'ultimo impegno di campionato. In precedenza, la squadra di Iraola aveva battuto il Bournemouth 1-0 e pareggiato 0-0 contro il Fulham.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al maggio 2026, quando Liverpool e Brentford si sono divise la posta con un pareggio per 1-1 in Premier League. Nell'ottobre 2025, invece, il Brentford aveva avuto la meglio in casa per 3-2. Considerando gli ultimi cinque scontri diretti, il bilancio è di due vittorie per parte e un pareggio, con entrambe le squadre capaci di imporsi in contesti differenti.

Classifica





In Premier League, il Brentford occupa attualmente il quarto posto, mentre il Liverpool si trova in nona posizione.





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