Dove vedere Brasile-Francia giovedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni dell'amichevole

Sarà pure un’amichevole, ma la sfida tra Brasile e Francia resta una delle gare più affascinanti dell’intero panorama calcistico.
Due delle squadre candidate alla vittoria del prossimo Mondiale si affrontano nell’ultima sosta delle nazionali, per testare il proprio stato di forma in un impegno di altissimo livello.
Da una parte, il Brasile ha chiuso al quinto posto il suo girone di qualificazione, entrando così tra le prime sei squadre qualificate direttamente al torneo; dall’altra, la Francia ha chiuso senza problemi in testa, con cinque vittorie e un pareggio davanti a Ucraina, Islanda e Azerbaigian.
Come guardare Brasile-Francia in diretta? Canale TV e streaming
Non è prevista alcuna diretta tv, né alcuna diretta streaming, per seguire in Italia l'amichevole tra il Brasile e la Francia.
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A che ora comincia Brasile-Francia
Notizie su Brasile, Francia e probabili formazioni
BRASILE (4-2-3-1): Ederson; Wesley, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Gabriel Sara, Casemiro; Raphinha, Matheus Cunha, Vinicius Jr; Joao Pedro. All. AncelottiFRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Konaté, Upamecano, T. Hernandez; Kanté, Rabiot; Olise, Cherki, Mbappé; Dembélé. All. Deschamps