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Dove vedere Brasile-Francia giovedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni dell'amichevole

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Brasile vs Francia
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Super big match tra Brasile e Francia: come seguire l’amichevole negli Stati Uniti in TV e streaming e le formazioni scelte da Carlo Ancelotti e Didier Deschamps.

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Sarà pure un’amichevole, ma la sfida tra Brasile e Francia resta una delle gare più affascinanti dell’intero panorama calcistico.

Due delle squadre candidate alla vittoria del prossimo Mondiale si affrontano nell’ultima sosta delle nazionali, per testare il proprio stato di forma in un impegno di altissimo livello.

Da una parte, il Brasile ha chiuso al quinto posto il suo girone di qualificazione, entrando così tra le prime sei squadre qualificate direttamente al torneo; dall’altra, la Francia ha chiuso senza problemi in testa, con cinque vittorie e un pareggio davanti a Ucraina, Islanda e Azerbaigian.

Come guardare Brasile-Francia in diretta? Canale TV e streaming

Non è prevista alcuna diretta tv, né alcuna diretta streaming, per seguire in Italia l'amichevole tra il Brasile e la Francia.

Come guardarla ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Brasile-Francia con il tuo solito servizio di streaming, come Sky Go e NOW. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

A che ora comincia Brasile-Francia

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Notizie su Brasile, Francia e probabili formazioni

Probabili formazioni Brasile - Francia

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Ancelotti

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. Deschamps

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

BRASILE (4-2-3-1): Ederson; Wesley, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Gabriel Sara, Casemiro; Raphinha, Matheus Cunha, Vinicius Jr; Joao Pedro. All. Ancelotti

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Konaté, Upamecano, T. Hernandez; Kanté, Rabiot; Olise, Cherki, Mbappé; Dembélé. All. Deschamps

Forma di Brasile e Francia 

BRA
-Forma

Goal segnato (subito)
10/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

FRA
-Forma

Goal segnato (subito)
14/4
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Precedenti Brasile e Francia 

BRA

Ultime 5 partite

FRA

2

Vittorie

1

Pareggio

2

Vittorie

6

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5
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