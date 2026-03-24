Dove vedere Brasile-Francia giovedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni dell'amichevole

Sarà pure un’amichevole, ma la sfida tra Brasile e Francia resta una delle gare più affascinanti dell’intero panorama calcistico.

Due delle squadre candidate alla vittoria del prossimo Mondiale si affrontano nell’ultima sosta delle nazionali, per testare il proprio stato di forma in un impegno di altissimo livello.

Da una parte, il Brasile ha chiuso al quinto posto il suo girone di qualificazione, entrando così tra le prime sei squadre qualificate direttamente al torneo; dall’altra, la Francia ha chiuso senza problemi in testa, con cinque vittorie e un pareggio davanti a Ucraina, Islanda e Azerbaigian.

Come guardare Brasile-Francia in diretta? Canale TV e streaming

Non è prevista alcuna diretta tv, né alcuna diretta streaming, per seguire in Italia l'amichevole tra il Brasile e la Francia.

Come guardarla ovunque con una VPN

A che ora comincia Brasile-Francia

Amichevoli - Amichevoli Gillette Stadium

Notizie su Brasile, Francia e probabili formazioni

Probabili formazioni Brasile - Francia Probabile formazione Panchina Allenatore C. Ancelotti Probabile formazione Panchina Allenatore D. Deschamps

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Brasile-Francia con il tuo solito servizio di streaming, come Sky Go e NOW. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

BRASILE (4-2-3-1): Ederson; Wesley, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Gabriel Sara, Casemiro; Raphinha, Matheus Cunha, Vinicius Jr; Joao Pedro. All. Ancelotti

Forma di Brasile e Francia

Precedenti Brasile e Francia