Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoBologna
Stadio Renato Dell'Ara
team-logoHellas Verona
Guarda su DAZN
Matteo Occhiuto

Dove vedere Bologna-Verona in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie A Enilive tra Bologna e Verona: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Pubblicità

Bologna e Verona si sfidano nella giornata numero 28 di Serie A. 

Al Dall’Ara va in scena un match fra due squadre che hanno vissuto annate molto diverse: i rossoblu sono distanti dalle zone europee della classifica, ma vivono un buon momento di forma.

L’Hellas, invece, è fanalino di coda della A: solo 15 punti e ultima piazza condono l Pisa, con la salvezza distante nove lunghezze. 

Arbitra Mucera della sezione di Palermo, assistenti Bindoni e Tegoni. Al VAR Giua di Olbia, AVAR Marini di Roma1.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER

Come guardare Bologna-Verona in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

La partita tra Bologna e Verona verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Bologna-Verona in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.

Bologna-Verona: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Renato Dell'Ara

La gara fra Bologna e Verona, valida per la giornata numero 28 di Serie A Enilive, si giocherà domenica 8 marzo, allo stadio Renato Dall’Ara, con fischio d’inizio ore 15:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Bologna - Hellas Verona

BolognaHome team crest

4-3-3

Formazione

3-5-2

Home team crestVER
1
L. Skorupski
5
E. Helland
17
Joao Mario
26
J. Lucumi
20
N. Zortea
6
N. Moro
4
T. Pobega
23
S. Sohm
10
F. Bernardeschi
28
N. Cambiaghi
9
S. Castro
1
L. Montipo
15
V. Nelsson
5
A. Edmundsson
36
C. Niasse
70
F. Cham
63
R. Gagliardini
12
D. Bradaric
11
J. Akpa Akpro
21
A. Harroui
9
A. Sarr
18
K. Bowie

3-5-2

VERAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • V. Italiano

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Sammarco

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sul Bologna

Italiano continuerà a giocare con il 4-3-3, accantonando la figura del trequartista: Ferguson dovrebbe rimpiazzare lo squalificato Remo Freuler. In avanti rischio turnover per Orsolini, con Bernardeschi pronto, così come per Rowe, possibile l’impiego di Cambiaghi. 

Notizie sul Verona

Sammarco deve fare i conti con tantissime assenze: infortunati Belghali, Lirola, Bernede, Bella-Kotchap, Lovric. Completamente rimaneggiato, l’Hellas giocherà con Edmundsson in difesa, Akpa-Akpro a centrocampo e Bowie in coppia con Orban in avanti.

Forma

BOL
-Forma

Goal segnato (subito)
6/1
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

VER
-Forma

Goal segnato (subito)
2/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Bologna con tre vittorie consecutive in Serie A: battute Pisa, Udinese e Torino in fila. Il Verona, invece, è reduce da tre ko consecutivi. 

Partite tra le due squadre

BOL

Ultime 5 partite

VER

4

Vittorie

0

Pareggi

1

Vittoria

11

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Negli ultimi cinque precedenti, ben quattro le vittorie del Bologna. Una sola volta, invece, a uscire coi tre punti sono stati i gialloblu: era il 30 dicembre del 2024.

Classifica

Bologna ottavo in classifica a quota 39 punti. Ne ha meno della metà il Verona, appena quindi, occupando l’ultima posizione. 

Pubblicità
0