Dove vedere Bologna-Verona in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Bologna e Verona si sfidano nella giornata numero 28 di Serie A.
Al Dall’Ara va in scena un match fra due squadre che hanno vissuto annate molto diverse: i rossoblu sono distanti dalle zone europee della classifica, ma vivono un buon momento di forma.
L’Hellas, invece, è fanalino di coda della A: solo 15 punti e ultima piazza condono l Pisa, con la salvezza distante nove lunghezze.
Arbitra Mucera della sezione di Palermo, assistenti Bindoni e Tegoni. Al VAR Giua di Olbia, AVAR Marini di Roma1.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Bologna-Verona in diretta? Canale TV e diretta streaming
La partita tra Bologna e Verona verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.
Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Per vedere Bologna-Verona in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.
Bologna-Verona: ora di inizio
La gara fra Bologna e Verona, valida per la giornata numero 28 di Serie A Enilive, si giocherà domenica 8 marzo, allo stadio Renato Dall’Ara, con fischio d’inizio ore 15:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Notizie sul Bologna
Italiano continuerà a giocare con il 4-3-3, accantonando la figura del trequartista: Ferguson dovrebbe rimpiazzare lo squalificato Remo Freuler. In avanti rischio turnover per Orsolini, con Bernardeschi pronto, così come per Rowe, possibile l’impiego di Cambiaghi.
Notizie sul Verona
Sammarco deve fare i conti con tantissime assenze: infortunati Belghali, Lirola, Bernede, Bella-Kotchap, Lovric. Completamente rimaneggiato, l’Hellas giocherà con Edmundsson in difesa, Akpa-Akpro a centrocampo e Bowie in coppia con Orban in avanti.
Forma
Bologna con tre vittorie consecutive in Serie A: battute Pisa, Udinese e Torino in fila. Il Verona, invece, è reduce da tre ko consecutivi.
Partite tra le due squadre
Negli ultimi cinque precedenti, ben quattro le vittorie del Bologna. Una sola volta, invece, a uscire coi tre punti sono stati i gialloblu: era il 30 dicembre del 2024.
Classifica
Bologna ottavo in classifica a quota 39 punti. Ne ha meno della metà il Verona, appena quindi, occupando l’ultima posizione.